Η τρυφερότητα, η αγριότητα και το θαύμα των ωκεανών σε 11 φωτογραφίες

Η νικήτρια φωτογραφία του φετινού Ocean Conservancy Photo Contest δεν δείχνει μια θεαματική επίθεση, μια καταιγίδα ή ένα σπάνιο υποβρύχιο πλάσμα μέσα σε δραματικό φως. Δείχνει κάτι πιο ήσυχο: τρεις θαλάσσιους ίππους πάνω σε ένα παγόβουνο στη Νορβηγία. Ανάμεσά τους, ένα μικρό θηλάζει.

Ο Ρίτσαρντ Ρόθσταϊν, που τράβηξε τη φωτογραφία Walrus Nursing, δεν είχε ξανασυναντήσει ποτέ θαλάσσιο ίππο. Βρισκόταν σε μικρό σκάφος ανάμεσα σε παγόβουνα στην αρκτική Νορβηγία, όταν είδε δύο θηλυκούς θαλάσσιους ίππους σε στάση που έμοιαζε προστατευτική. Στη μέση βρισκόταν το μικρό. Η εικόνα τού χάρισε το κορυφαίο βραβείο της κριτικής επιτροπής και χρηματικό έπαθλο 2.000 δολαρίων.

Facebook Twitter Ένας μικρς θαλάσσιος ίππος θηλάζει πάνω σε παγόβουνο στην αρκτική Νορβηγία, στη φωτογραφία Walrus Nursing που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του Ocean Conservancy Photo Contest. Φωτ.: Richard Rothstein / 2026 Ocean Conservancy Photo Contest

Ο ετήσιος διαγωνισμός του Ocean Conservancy συγκέντρωσε φέτος περισσότερες από 1.000 φωτογραφίες θαλάσσιας άγριας ζωής και οικοτόπων. Η επιτροπή, αποτελούμενη από έμπειρους φωτογράφους άγριας ζωής, αξιολόγησε τις εικόνες με βάση την επίδραση, τη δημιουργικότητα, το φως και τη σύνθεση.Αυτό που ξεχώρισε φέτος ήταν τα ζώα. Όχι απλώς ως «θέματα» όμορφων εικόνων, αλλά ως μορφές που δημιουργούν άμεση συναισθηματική σύνδεση με τον θεατή: θαλάσσιοι ίπποι, δελφίνια, πιγκουίνοι, σουπιές, φώκιες, μανάτοι, φάλαινες, ιππόκαμποι και κοπάδια ψαριών που θυμίζουν πως ο ωκεανός δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά ένας κόσμος γεμάτος σώματα, σχέσεις και κινήσεις.

Η ομάδα του Ocean Conservancy ξεχώρισε τη φωτογραφία The Lone Ranger του Ρόουαν Ντίαρ, με μια αρσενική γιγαντιαία σουπιά στα νερά της Γουάιαλα στην Αυστραλία, φωτισμένη από μια σχεδόν κινηματογραφική δέσμη φωτός.. Το βραβείο κοινού κέρδισε η Νικόλ Πελεγκρίνο με τη φωτογραφία Sweet Seal, μια νεαρή φώκια που ξεκουράζεται στην παραλία του Long Beach στη Νέα Υόρκη. Στις τιμητικές διακρίσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τρεις αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι που περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλο στα νησιά Κεργκελέν, ένας μανάτος στο Crystal River της Φλόριντα φωτισμένος από πίσω από τον ήλιο, ένας πιγκουίνος rockhopper στην Παταγονία, ένας ιππόκαμπος στη Δομίνικα που κρατιέται από σχοινί καλυμμένο με φύκια, δύο φάλαινες στη Χαβάη δίπλα σε έναν άνθρωπο πάνω σε paddleboard και δύο δελφίνια στη Γαλλική Πολυνησία που πλησιάζουν την κάμερα με περιέργεια.

Οι εικόνες αυτές δεν προσπαθούν όλες να εντυπωσιάσουν με τον ίδιο τρόπο. Κάποιες είναι αστείες, κάποιες σχεδόν τρυφερές, κάποιες δείχνουν τη συνύπαρξη του ανθρώπινου και του φυσικού κόσμου, άλλες την ανάγκη προστασίας ειδών που εξαρτώνται από εύθραυστους βιότοπους. Μαζί, φτιάχνουν ένα μικρό αρχείο της θαλάσσιας ζωής σε μια εποχή που οι ωκεανοί βρίσκονται υπό διαρκή πίεση.

Και ίσως γι’ αυτό η εικόνα του μικρού θαλάσσιου ίππου που θηλάζει σε ένα παγόβουνο λειτουργεί τόσο δυνατά. Δεν χρειάζεται να φωνάξει τίποτα. Αρκεί να δείξει μια στιγμή φροντίδας πάνω σε ένα κομμάτι πάγου.

Με στοιχεία από Smithsonian Magazine, Ocean Conservancy