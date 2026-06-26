«Σκότωσα έναν άντρα»: η Diana Salles μετατρέπει τη μετάβασή της σε ακροβατική ποίηση

Η Diana Salles κρέμεται από τα ακροβατικά πανιά σαν να αφηγείται κάτι που οι λέξεις δεν θα άντεχαν μόνες τους.

Η Βραζιλιάνα τρανς ακροβάτισσα παρουσιάζει στο Circo Price της Μαδρίτης το “Delusional: I Killed a Man”, ένα σόλο έργο σύγχρονου τσίρκου στο οποίο μετατρέπει τη δική της μετάβαση σε σκηνική γλώσσα: σώμα, ύψος, κίνδυνο, μνήμη, απώλεια και μεταμόρφωση.

Ο τίτλος μοιάζει προκλητικός, σχεδόν επικίνδυνος: «Σκότωσα έναν άντρα». Η ίδια, όμως, δεν μιλά για έναν κυριολεκτικό θάνατο. Μιλά για το πρόσωπο που υπήρξε πριν από τη μετάβασή της, για έναν άντρα που δεν εξαφανίστηκε ακριβώς, αλλά μεταμορφώθηκε. Παραμένει μέσα της, κάπου, ως μέρος της ιστορίας της.

Το έργο έκανε πρεμιέρα το 2023 στο Amsterdam Fringe Festival, όπου απέσπασε θερμή υποδοχή, και έκτοτε έχει ταξιδέψει σε πόλεις όπως η Βουδαπέστη, η Βαρκελώνη, το Βερολίνο και η Ναμούρ. Στη Μαδρίτη παρουσιάζεται στις 26 και 27 Ιουνίου, λίγο πριν από την Ημέρα Υπερηφάνειας, στο πλαίσιο του Muestra-T, του πολιτιστικού προγράμματος του Madrid Orgullo.

Facebook Twitter φωτογραφία: Franziska Schardt

Η Salles, γεννημένη στο Σάο Πάολο, μεγάλωσε σε μια παραδοσιακή οικογένεια, με πατέρα αστυνομικό και μητέρα νοικοκυρά. Όπως λέει, μεγάλωσε ακούγοντας ότι αυτό που ήταν ήταν λάθος. Η μετάβασή της υπήρξε μια μοναχική διαδικασία ανακάλυψης, όμορφη αλλά δύσκολη, προσωπική αλλά και βαθιά αναγνωρίσιμη για όσους έχουν χρειαστεί να φτιάξουν τον εαυτό τους απέναντι σε έναν κόσμο που τους ζητούσε να χωρέσουν αλλού.

Στο “Delusional: I Killed a Man”, αυτή η εμπειρία δεν γίνεται εξομολόγηση με την κλασική έννοια. Γίνεται κίνηση. Η Salles χρησιμοποιεί τα ακροβατικά πανιά και τη γλώσσα του σύγχρονου τσίρκου για να μιλήσει για τις μάσκες που χρειάστηκε να φορέσει, για τις ταυτότητες που έπρεπε να εγκαταλείψει και για το σώμα που σταδιακά έμαθε να βλέπει όχι ως ντροπή, αλλά ως σκηνή.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια τέχνη όπως το τσίρκο. Το σώμα στο τσίρκο δεν κρύβεται. Εκτίθεται, κινδυνεύει, επιδεικνύει τεχνική, δύναμη, ευλυγισία, ομορφιά. Η Salles έχει μιλήσει για την αρχική δυσκολία της να δείξει το σώμα της, για την αίσθηση ότι δεν ήταν αρκετά όμορφο ή αρκετά άξιο για να ιδωθεί. Σήμερα, αυτή η έκθεση γίνεται μέρος της πολιτικής και καλλιτεχνικής της παρουσίας.

Το τσίρκο, λέει, υπήρξε πάντα ένας χώρος για όσους ζουν στα περιθώρια. Μια τέχνη λαϊκή, σωματική, παράξενη, φτιαγμένη από ανθρώπους που δεν χωρούσαν εύκολα στις κανονικές σκηνές. Η αναφορά αυτή κουβαλά και μια πιο σκοτεινή ιστορία, από τα freak shows μέχρι την εκμετάλλευση σωμάτων που παρουσιάζονταν ως αξιοθέατα. Η Salles, όμως, τη μεταστρέφει: δεν είναι το «παράξενο σώμα» που προσφέρεται στο βλέμμα. Είναι η καλλιτέχνις που ελέγχει το βλέμμα, τη σκηνή και την αφήγησή της.

Η ίδια έχει εκπαιδευτεί στην École Supérieure des Arts du Cirque στις Βρυξέλλες, όπου ανακάλυψε το σύγχρονο και πολιτικό τσίρκο. Εκεί κατάλαβε ότι αυτή η τέχνη μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από το να ψυχαγωγεί. Μπορεί να γίνει καθρέφτης της κοινωνίας, χώρος σύγκρουσης, πληροφορίας, αναπαράστασης και πρόκλησης.

Το “Delusional: I Killed a Man” δεν είναι παιδικό θέαμα. Η ίδια λέει καθαρά ότι δεν υπάρχουν κλόουν εδώ. Δεν την ενδιαφέρει να προκαλέσει σοκ για το σοκ, αλλά γνωρίζει ότι το έργο της μπορεί να σοκάρει, γιατί σπάει κανόνες. Η δική της παρουσία στη σκηνή είναι ήδη μια πολιτική χειρονομία: μια τρανς γυναίκα που αιωρείται, εκτίθεται, αφηγείται, επιμένει να είναι ορατή.

Facebook Twitter φωτογραφία: Franziska Schardt

Αυτή η ορατότητα δεν είναι αυτονόητη. Πριν ταξιδέψει σε μια χώρα για παράσταση, η Salles ελέγχει πλέον το πολιτικό κλίμα και το κατά πόσο είναι ασφαλές για εκείνη. Ως τρανς γυναίκα, λέει ότι φοβάται, γιατί βλέπει την πολιτική επίθεση εναντίον των τρανς ανθρώπων σε χώρες όπως οι ΗΠΑ. Δεν το περιγράφει ως αίσθηση, αλλά ως πραγματικότητα.

Ακόμη και η Βραζιλία, η χώρα της, παραμένει για εκείνη ένα αντιφατικό τοπίο: χώρα μεγάλης δημόσιας χαράς και έντονης πολιτισμικής ορατότητας, αλλά και χώρα βίας, ειδικά για τις τρανς γυναίκες. Δεν έχει παρουσιάσει ακόμη εκεί το συγκεκριμένο έργο.

Κάθε παράσταση είναι για τη Salles μια επιστροφή σε μνήμες που κάποτε πονούσαν. Στην αρχή, το να ξαναζεί τη μετάβασή της στη σκηνή ήταν εξαντλητικό, σωματικά και συναισθηματικά. Με τον καιρό, όμως, το έργο άλλαξε τη σχέση της με αυτές τις μνήμες. Δεν εξαφάνισε τις πληγές, αλλά τις μετέτρεψε σε κάτι που μπορεί να κοιτάξει με αγάπη, συμπόνια και υπερηφάνεια.

Δεν θέλει να το περιγράψει ως θεραπεία ή κάθαρση. Το λέει πιο απλά: οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τις εμπειρίες τους για να φτιάξουν τέχνη. Στη δική της περίπτωση, η εμπειρία ήταν η μετάβαση, η μοναξιά, η ντροπή, η έκθεση, η ανακάλυψη ενός σώματος που έπρεπε πρώτα να σωθεί για να μπορέσει μετά να πετάξει.

Facebook Twitter φωτογραφία: Franziska Schardt

Η Diana Salles έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες του σύγχρονου τσίρκου, ακριβώς επειδή δεν αντιμετωπίζει το ακροβατικό σώμα ως ουδέτερο εργαλείο. Το σώμα της έχει ιστορία. Έχει πολιτική. Έχει φόβο, μνήμη, φύλο, επιβίωση.

Στο τέλος, αυτό που κάνει το “Delusional: I Killed a Man” τόσο δυνατό δεν είναι μόνο η δεξιοτεχνία. Είναι ότι δείχνει πως μια τρανς αφήγηση δεν χρειάζεται πάντα να ειπωθεί σε μικρόφωνο, σε εξομολόγηση ή σε συνέντευξη. Μπορεί να ειπωθεί στον αέρα, με ένα σώμα που κάποτε έμαθε να ντρέπεται και τώρα επιμένει να φαίνεται.

με στοιχεία από El Pais