Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Στην Tate Modern, η Tracey Emin στήνει δύο σώματα απέναντι το ένα στο άλλο. Από τη μία, το σώμα της νεότητας: ερωτικό, προκλητικό, ακόμη ικανό να παίζει με το βλέμμα, να το προκαλεί, να το κοροϊδεύει, να του επιστρέφει την επιθυμία του σαν πρόκληση. Από την άλλη, το σώμα μετά τον καρκίνο: χειρουργημένο, κομμένο, με στομία, αίμα, σακούλες, κόπωση, ζωή που συνεχίζεται όχι επειδή είναι αθώα, αλλά επειδή αρνήθηκε να τελειώσει.

Αν η έκθεση Tracey Emin: A Second Life, που παρουσιάζεται στην Tate Modern έως τις 31 Αυγούστου, έχει ένα σημείο όπου λέει αμέσως τι είναι, βρίσκεται σε αυτόν τον διάδρομο. Δεν πρόκειται απλώς για την αναδρομική της γυναίκας που σκανδάλισε τη Βρετανία με ένα άστρωτο κρεβάτι. Ούτε για ένα ευγενικό θεσμικό προσκύνημα σε μια πρώην bad girl των Young British Artists. Πρόκειται για μια έκθεση γύρω από ένα σώμα που επέστρεψε από τον θάνατο για να ξαναδιεκδικήσει τον εαυτό του. Και, μαζί με αυτό, για ένα έργο που ζητά να το κοιτάξουμε ξανά.

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αναδρομική της Emin έρχεται σε μια στιγμή όπου το γυναικείο σώμα, η σεξουαλική βία, η έκτρωση, η αρρώστια και η ντροπή βρίσκονται ξανά στο κέντρο της δημόσιας σύγκρουσης. Η Tate συγκεντρώνει περίπου τέσσερις δεκαετίες δουλειάς και περισσότερα από 90 έργα: ζωγραφική, βίντεο, υφάσματα, νέον, γλυπτική, εγκαταστάσεις, κείμενα, προσωπικά αντικείμενα. Παρούσα είναι φυσικά η My Bed, το έργο του 1998 που έγινε σχεδόν συνώνυμο της Emin και της βρετανικής υστερίας γύρω από το «τι είναι τέχνη». Παρόντα είναι και τα έργα για την εφηβική σεξουαλική βία, την έκτρωση, τη μητέρα της, τη φτώχεια, τη Margate, την ασθένεια, τη ζωγραφική ως τελευταία μορφή επιμονής.

Στιγμιότυπο από την προβολή του Why I Never Became a Dancer, 1995, στην έκθεση Tracey Emin: A Second Life. / © Tracey Emin / DACS 2026

Tracey Emin, It’s Not Me That’s Crying It’s My Soul, νέον έργο στην έκθεση A Second Life. / © Tracey Emin / DACS 2026

Η φράση «δεύτερη ζωή» δεν είναι για την Emin κομψός τίτλος. Είναι κυριολεξία. Το 2020 διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Η επέμβαση που ακολούθησε ήταν βίαιη ακόμη και όταν περιγράφεται με ουδέτερους ιατρικούς όρους: αφαίρεση ουροδόχου κύστης, μήτρας, ουρήθρας, λεμφαδένων, μέρους του εντέρου και του κόλπου. Από τότε ζει με στομία και ουροσυλλέκτη, με κόπωση, λοιμώξεις, αιμορραγίες, περιορισμούς που αλλάζουν ακόμη και το πιο απλό πράγμα: μια βόλτα, έναν ύπνο, μια παράσταση, μια αγκαλιά σε εγκαίνια.

Η ίδια μιλά γι’ αυτό με την παλιά της ωμότητα, αλλά χωρίς το παλιό αλκοολικό θέατρο της δεκαετίας του ’90. Δεν προσπαθεί να κάνει την αρρώστια ποιητική. Τη λέει όπως είναι: αίμα, σακούλα, φάρμακα, οργάνωση, φόβος, σχέδιο, κόπωση. Και όμως, μέσα από αυτή την απογυμνωμένη πραγματικότητα προκύπτει μια παράδοξη ευφορία. Η Emin λέει ξανά και ξανά στις πρόσφατες συνεντεύξεις της ότι είναι πιο ευτυχισμένη από πριν. Ότι ακόμη κι όταν είναι λυπημένη, δεν είναι όσο δυστυχισμένη υπήρξε παλιά. Ότι ο καρκίνος δεν της έδωσε απλώς χρόνο· της άλλαξε το νόημα του χρόνου.

Η δεύτερη ζωή, όμως, δεν αφορά μόνο τη βιογραφία της. Αφορά και το ίδιο το έργο της. Αυτό που κάποτε η Βρετανία διάβαζε ως πρόκληση, υστερία, επιδειξιμανία, ναρκισσισμό ή υπερβολική έκθεση, τώρα επιστρέφει ως αρχείο μιας εμπειρίας που η εποχή δεν ήθελε να ακούσει.

Η Tracey Emin υπήρξε για τη βρετανική κουλτούρα των ’90s κάτι ανάμεσα σε σκάνδαλο, tabloid φιγούρα και λαϊκό φάντασμα. Η «Mad Tracey from Margate». Η γυναίκα που έπινε, έβριζε, κάπνιζε, μιλούσε πολύ, έλεγε πράγματα που δεν έπρεπε, έβαζε τα εσώρουχα, τα προφυλακτικά, τα μπουκάλια, τα αίματα, τις πληγές και τις επιθυμίες της μέσα στην γκαλερί. Για ένα μεγάλο μέρος του κοινού και της κριτικής, ήταν η απόδειξη ότι η σύγχρονη τέχνη είχε ξεφύγει. Για ένα άλλο, ήταν η πρώτη φορά που μια γυναίκα από εργατική τάξη, με γλώσσα από δρόμο και όχι από αίθουσα σεμιναρίου, έπαιρνε το δικαίωμα να πει: αυτό που μου συνέβη έχει μορφή.

Tracey Emin, My Bed, 1998, το έργο που μετέτρεψε την προσωπική κατάρρευση σε ένα από τα πιο συζητημένα έργα της βρετανικής σύγχρονης τέχνης. / © Tracey Emin / DACS 2026

Tracey Emin, Self-Portrait 12-11-01, 2001. / © Tracey Emin / DACS 2026

Το My Bed ήταν το έργο που τη μετέτρεψε σε εθνική εμμονή. Όταν παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Turner Prize το 1999, διαβάστηκε σχεδόν σαν προσβολή: ένα άστρωτο κρεβάτι, λεκιασμένα σεντόνια, άδεια μπουκάλια, αποτσίγαρα, προφυλακτικά, αντικείμενα μιας ζωής σε κατάρρευση. Για χρόνια, το αστείο ήταν εύκολο: «και το δικό μου κρεβάτι έτσι είναι». Το βρετανικό κοινό είδε βρόμα, αυτοέκθεση, παρακμή. Σήμερα, μέσα στην Tate, το ίδιο έργο μοιάζει πολύ λιγότερο φωναχτό απ’ όσο ο μύθος του. Στέκει σαν αυτοπροσωπογραφία κατάθλιψης. Ένα κρεβάτι όπου κάποια δεν έκανε σκάνδαλο· απλώς δεν μπορούσε να σηκωθεί.

Πολλά από τα έργα της Emin χρειάστηκαν χρόνο όχι για να παλιώσουν, αλλά για να διαβαστούν σωστά. Η ίδια είχε πει από νωρίς τι έκανε. Μόνο που η εποχή προτιμούσε να γελάει μαζί της. Το Why I Never Became a Dancer, το βίντεο του 1995, είναι χαρακτηριστικό. Η νεαρή Tracey αφηγείται την εφηβεία της στη Margate, τη σεξουαλική εκμετάλλευση από μεγαλύτερους άνδρες, την ταπείνωση στο dancefloor, όταν αγόρια και άνδρες την έβριζαν με την ίδια λέξη, ξανά και ξανά. Και μετά χορεύει. Όχι επειδή όλα λύθηκαν, αλλά επειδή αρνείται να τους αφήσει την τελευταία εικόνα.

Το 2026, μετά το #MeToo, μετά τη συζήτηση για το grooming, μετά τις υποθέσεις σεξουαλικής βίας, μετά τη φράση της Gisèle Pelicot ότι η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά, αυτό το έργο δεν μοιάζει καθόλου με ιδιωτικό ξέσπασμα. Μοιάζει σχεδόν προφητικό. Η Emin είχε βάλει από νωρίς στην τέχνη της αυτό που τώρα ο δημόσιος λόγος προσπαθεί να αρθρώσει με δυσκολία: ότι οι γυναίκες δεν κουβαλούν μόνο τα γεγονότα της βίας, κουβαλούν και το βλέμμα που τις κατηγορεί γι’ αυτά.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η ενότητα γύρω από την έκτρωση. Στο How It Feels, η Emin μιλά για την εμπειρία μιας έκτρωσης που πήγε στραβά, όχι ως πολιτικό σύνθημα αλλά ως σωματικό γεγονός: ο πόνος, η σύγχυση, η ντροπή που σου φορτώνουν οι άλλοι, η βαρβαρότητα του να πρέπει να συνεχίσεις τη ζωή σου ενώ το σώμα σου ακόμη δεν έχει προλάβει να καταλάβει τι του συνέβη. Στην έκθεση, αυτά τα έργα συνυπάρχουν με μικρά αντικείμενα, φάρμακα, παιδικά παπούτσια, υφάσματα, θραύσματα μιας ζωής που δεν οργανώνεται σε καθαρό αφήγημα. Η έκτρωση, για την Emin, δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Είναι τομή. Είναι γεγονός που άλλαξε την ίδια τη σχέση της με την τέχνη.

Tracey Emin, Mad Tracey from Margate. Everyone’s Been There, 1997. / © Tracey Emin / DACS 2026

Tracey Emin, Is This a Joke, 2009. / © Tracey Emin / DACS 2026

Το 1996, στο Exorcism of the Last Painting I Ever Made, η Emin κλείστηκε γυμνή σε έναν χώρο στη Στοκχόλμη για εβδομάδες, προσπαθώντας να ξαναβρεί τη ζωγραφική μετά από μια περίοδο καταστροφής και άρνησης. Στην Tate, η ανακατασκευή αυτής της εγκατάστασης μοιάζει σχεδόν σαν δωμάτιο εγκλεισμού και αναγέννησης μαζί: άδεια κουτιά μπίρας, βρόμικα ρούχα, γραμμένες επιφάνειες, σχέδια, σώμα, ντροπή, έκθεση. Ό,τι αλλού θα μπορούσε να είναι σκηνή κατάρρευσης, εδώ γίνεται εργαστήριο. Η Emin δεν θεραπεύεται για να γίνει ευγενική. Θεραπεύεται αρκετά ώστε να συνεχίσει.

Το πρόβλημα με την Emin είναι και η δύναμή της: όλα επιστρέφουν στο ίδιο σώμα. Το ερώτημα που την ακολουθεί είναι αν η ένταση της ζωής υπερκαλύπτει την ένταση της τέχνης. Και είναι δίκαιο ερώτημα. Οι πιο επιφυλακτικές κριτικές της έκθεσης δεν είναι άχρηστες· αντιθέτως, βοηθούν να αποφύγουμε την αγιογραφία. Ναι, πολλά από τα έργα της είναι άνισα. Ναι, ορισμένα νέον μπορεί σήμερα να μοιάζουν υπερβολικά εύκολα, ειδικά μετά από δεκαετίες εμπορικής αντιγραφής της χειρόγραφης ευαισθησίας. Ναι, κάποια από τα πρόσφατα μεγάλα κόκκινα και μαύρα σώματα μπορεί να μοιάζουν επαναληπτικά. Ναι, η Emin επιστρέφει ξανά και ξανά στον εαυτό της, σε σημείο που ένας θεατής μπορεί να αναρωτηθεί αν το βλέμμα της μπορεί ποτέ να φύγει από εκεί.

Αλλά ίσως αυτή η επανάληψη να είναι λιγότερο αδυναμία απ’ όσο φαίνεται. Η Emin δεν δουλεύει με τη λογική της εξέλιξης από θέμα σε θέμα. Δουλεύει με πληγή. Και η πληγή, αν δεν επουλωθεί, επιστρέφει. Το έργο της μοιάζει με σώμα που ξανανοίγει στο ίδιο σημείο, όχι επειδή δεν έχει φαντασία, αλλά επειδή εκεί ακριβώς βρίσκεται η αλήθεια του. Η δύναμή της δεν είναι η καθαρότητα της φόρμας. Είναι η επιμονή να δώσει μορφή σε πράγματα που συνήθως παραμένουν άμορφα: ντροπή, πόνος, σεξουαλική βία, επιθυμία, αποβολή, έκτρωση, αρρώστια, αγάπη, εγκατάλειψη, μητρότητα που δεν έγινε, σώμα που αλλάζει χωρίς να ζητήσει άδεια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα έργα της είναι σπουδαία. Σημαίνει ότι η διαδρομή της είναι αδιανόητα επίμονη. Και αυτή η επίμονη, σχεδόν εξαντλητική αυτοέκθεση υπήρξε η μέθοδός της πολύ πριν γίνει κοινωνικά αποδεκτό να μιλά κανείς έτσι.

Tracey Emin, Exorcism of the Last Painting I Ever Made, 1996. / © Tracey Emin / DACS 2026

Η Tracey Emin στο στούντιό της στο Royal College of Art, 1989. / David Dawson

Στη δεύτερη ζωή της, η Emin επιστρέφει κυρίως στη ζωγραφική. Τα πρόσφατα έργα της είναι μεγάλα, σωματικά, συχνά κόκκινα, μαύρα, ροζ, λευκά, με μορφές που ξαπλώνουν, αιμορραγούν, χάνονται, αγκαλιάζονται, συστρέφονται, γίνονται σχεδόν φαντάσματα πάνω στον καμβά. Υπάρχουν εκεί οι σκιές του Edvard Munch, του Egon Schiele, της Louise Bourgeois, ίσως και του Bacon, αλλά η Emin δεν μοιάζει να ζωγραφίζει για να αποδείξει ότι ανήκει σε μια γενεαλογία. Ζωγραφίζει σαν να πρέπει να τραβήξει κάτι από μέσα της πριν εξαφανιστεί.

Η ίδια έχει πει ότι δεν τη νοιάζει αν ένας πίνακας είναι «καλός» ή «κακός» με τον συνηθισμένο τρόπο. Τη νοιάζει γιατί υπάρχει. Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν άρνηση κριτηρίων, αλλά είναι και κλειδί για να καταλάβει κανείς τη σχέση της με τη ζωγραφική. Η Emin δεν ζωγραφίζει για να αποδείξει δεξιοτεχνία. Ζωγραφίζει γιατί ο καμβάς γίνεται χώρος στον οποίο μπορεί να περάσει κάτι από τη ζωή, την αρρώστια, τον έρωτα, το σώμα, τον φόβο. Η ζωγραφική της, όταν λειτουργεί, δεν αφηγείται απλώς το τραύμα. Προσπαθεί να κρατήσει το σώμα ζωντανό.

Η ίδια λέει ότι η τέχνη είναι για να νιώθεις, όχι για να κοιτάζεις. Ως φράση μπορεί να εξοργίσει έναν φορμαλιστή κριτικό. Μπορεί να μοιάζει αφελής, σχεδόν επικίνδυνα απλή. Αλλά στην περίπτωση της Emin είναι απολύτως συνεπής. Όλη της η πρακτική βασίζεται στην ιδέα ότι το έργο δεν ολοκληρώνεται ως αντικείμενο, αλλά ως μετάδοση. Ότι κάτι που συνέβη στο δικό της σώμα μπορεί να περάσει, χωρίς να εξηγηθεί πλήρως, στο σώμα κάποιου άλλου.

Γι’ αυτό και η έκθεση έχει τόσο ισχυρή απήχηση σε πολλές γυναίκες. Όχι επειδή όλες ταυτίζονται με τη ζωή της Emin. Όχι επειδή η εμπειρία της είναι αντιπροσωπευτική με απλό τρόπο. Αλλά επειδή τα υλικά της —αίμα, ουλές, σεξουαλική ταπείνωση, ιατρική βία, ντροπή, ακατάλληλη επιθυμία, φωνή που θεωρήθηκε υπερβολική— ανήκουν σε ένα μεγάλο, κοινό, συχνά ανομολόγητο αρχείο. Η Emin δεν λέει «αυτό συνέβη μόνο σε μένα». Λέει: αυτό συνέβη σε μένα, και ξέρω ότι αναγνωρίζεις κάτι.

Αυτοπορτρέτο της Tracey Emin μετά τη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση A Second Life. / Alice Zoo / The New York Times

Tracey Emin, Death Mask. / © Tracey Emin / DACS 2026

Η πιο σημαντική μετατόπιση, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στο εσωτερικό της Tate. Βρίσκεται στη Margate. Μετά τον θάνατο της μητέρας της και μετά τον καρκίνο, η Emin επέστρεψε στον τόπο που κάποτε ήταν για εκείνη τοπίο φτώχειας, ταπείνωσης, θάλασσας, βίας και διαφυγής. Σήμερα ζει και δουλεύει εκεί. Έχει δημιουργήσει στούντιο, residencies, μια σχολή για νέους καλλιτέχνες, φτηνότερους χώρους εργασίας, δομές που επιχειρούν να δώσουν σε άλλους αυτό που κάποτε εκείνη χρειάστηκε με απελπισία: χρόνο, χώρο, πίστη, πρόσβαση.

Η δεύτερη ζωή της Emin δεν είναι μόνο ατομική σωτηρία. Δεν είναι μόνο η γυναίκα που επέζησε, έκοψε το ποτό, εγκαταστάθηκε στο σπίτι της, ζωγραφίζει τη νύχτα και πίνει τσάι με τις γάτες της. Είναι και μια γυναίκα που, χωρίς παιδιά, φτιάχνει άλλη μορφή κληρονομιάς. Δεν αφήνει πίσω της οικογένεια με τη συνηθισμένη έννοια. Χτίζει περιβάλλοντα όπου άλλοι μπορούν να δουλέψουν. Η ίδια η Margate, από τόπος πληγής, γίνεται υλικό επιστροφής.

Υπάρχει κάτι σχεδόν κυκλικό σε αυτό. Το κορίτσι που έκλεβε σχολικές κάλτσες, που εγκατέλειψε το σχολείο, που βιάστηκε στα 13, που έμαθε να επιβιώνει μέσα σε έναν τόπο όπου κανείς δεν φαινόταν να προστατεύει αρκετά τα κορίτσια, επιστρέφει ως Dame Tracey Emin, με κρατική αναγνώριση, χρήματα, θεσμικό κύρος, και φτιάχνει χώρους για άλλους. Θα μπορούσε να είναι kitsch αφήγηση δικαίωσης. Δεν είναι, επειδή τίποτα στην Emin δεν είναι τόσο καθαρό. Το σώμα της πονάει ακόμη. Το έργο της πονάει ακόμη. Η χώρα γύρω της, με τη φτώχεια, τον ρατσισμό, την άνοδο της ακροδεξιάς, δεν έχει γίνει πιο εύκολη. Αλλά η ίδια έχει αλλάξει θέση μέσα σε αυτήν.

Η πολιτική της φωνή, ειδικά στις πρόσφατες συνεντεύξεις, δεν είναι περιφερειακή. Μιλά για την ακροδεξιά, για τη μετανάστευση, για το τι σημαίνει βρετανικότητα όταν η ίδια κουβαλά κυπριακή, νουβική, μεσογειακή, ρομά και αγγλική καταγωγή. Η Emin υπήρξε πάντα πολύ πιο σύνθετη από τη λευκή tabloid καρικατούρα της «τρελής Tracey». Το να τη δει κανείς σήμερα μόνο ως εθνικό θησαυρό σημαίνει να ξεχάσει πόσο ταξικά, φυλετικά και έμφυλα σημαδεμένη ήταν η απόρριψη που δέχτηκε.

Tracey Emin, I Am the Last of My Kind, 2019. / © Tracey Emin / DACS 2026

Tracey Emin, I Followed You to the End, 2024. / © Tracey Emin / DACS 2026

Η Tate κάνει εδώ και τη δική της θεσμική πράξη. Παίρνει μια καλλιτέχνιδα που το βρετανικό κοινό κάποτε αντιμετώπισε σχεδόν σαν σκουπίδι και την τοποθετεί στο κέντρο του κανόνα. Αυτό έχει πάντα μια καθυστέρηση. Οι θεσμοί συχνά τιμούν αυτό που κάποτε δεν ήξεραν να αντέξουν. Η Emin όμως δεν εμφανίζεται σε αυτή την έκθεση εξημερωμένη. Μπορεί η παρουσίαση να είναι προσεγμένη, σκοτεινή, σοβαρή, ίσως σε σημεία πιο ευγενική απ’ όσο θα ταίριαζε στη βρόμικη ενέργεια των πρώτων έργων. Μπορεί το scuzz των ’90s να έχει αναγκαστικά μετατραπεί σε μουσειακή σκηνογραφία. Αλλά το έργο εξακολουθεί να διαρρέει. Το αίμα, η γλώσσα, η βρισιά, το λάθος, η επιθυμία, η κούραση, η φθορά, περνούν από τις χαραμάδες της θεσμικής κομψότητας.

Ίσως αυτή να είναι και η πιο δίκαιη ανάγνωση της Emin σήμερα. Δεν χρειάζεται να την αποκαταστήσουμε ως αψεγάδιαστη μεγάλη καλλιτέχνιδα. Δεν χρειάζεται να ακυρώσουμε τις αντιρρήσεις για την επανάληψη, την υπερβολή, τη μορφική ανισότητα, την ένταση της αυτοαναφοράς. Η ίδια άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ καθαρή. Το έργο της δεν ζητά καθαρότητα. Ζητά να του αναγνωριστεί ότι άνοιξε ένα δωμάτιο για πράγματα που δεν χωρούσαν αλλού.

Και αυτό το δωμάτιο, σήμερα, μοιάζει λιγότερο ιδιωτικό απ’ όσο νομίζαμε. Στα ’90s, πολλοί έβλεπαν την Emin και έλεγαν: γιατί πρέπει να ξέρουμε τόσα πολλά για σένα; Το 2026, η ερώτηση έχει αντιστραφεί: γιατί χρειαζόταν τόσος χρόνος για να καταλάβουμε ότι δεν μιλούσε μόνο για τον εαυτό της;

Η Tracey Emin δεν μπήκε στην Tate επειδή σταμάτησε να εκθέτει τον εαυτό της. Μπήκε επειδή η εποχή κατάλαβε, αργά και όχι χωρίς αντίσταση, ότι αυτός ο εαυτός δεν ήταν ποτέ μόνο δικός της.

Η Tracey Emin διδάσκει σχέδιο στη Margate, όπου έχει δημιουργήσει χώρους και υποδομές για νέους καλλιτέχνες. / Harry Weller

Η Tracey Emin στο κρεβάτι της στη Margate. / Alice Zoo

Η Tate δείχνει ότι η υπερβολή ήταν η μέθοδός της. Μια γυναίκα πήρε ό,τι της έμαθαν να κρύβει — αίμα, σεξ, φτώχεια, έκτρωση, βιασμό, αρρώστια, ντροπή, λαχτάρα για αγάπη —και το έβαλε σε δωμάτια όπου τώρα στέκονται χιλιάδες άνθρωποι για να το κοιτάξουν. Αυτό δεν κάνει όλα τα έργα της σπουδαία. Κάνει όμως τη διαδρομή της αδιανόητη.

Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό νόημα της δεύτερης ζωής: όχι να σωθείς καθαρός, όχι να επιστρέψεις καλύτερος με τον καθησυχαστικό τρόπο που αρέσει στις ιστορίες επιβίωσης, αλλά να επιστρέψεις με όσα απέμειναν και να τα κάνεις μορφή. Η Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά. Και τώρα, στην Tate, αυτό που κάποτε της πετούσαν σαν κατηγορία στέκεται στους τοίχους ως απόδειξη.

Με στοιχεία από NYT,Le Monde, ArtReview