Η τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας στην Καλαμάτα η καλύτερη στον κόσμο για το 2025

Ως τοιχογραφία της χρονιάς για το 2025 αναδείχθηκε το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου, που επιμελήθηκε τη μορφή της διεθνούς φήμης υψιφώνου, Μαρία Κάλλας, στην περιοχή της Καλαμάτας.

Ο Κλεομένης Κωστόπουλος πήρε το πρώτο βραβείο από το Street Art Cities, στο περιθώριο του Best Mural of the World (Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο), όπως γνωστοποίησε σχετικά ο ίδιος με ανάρτηση στο Facebook.

«Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025 η «Καλαμάτα»! Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού» έγραψε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του καλλιτέχνη για την τοιχογραφία της χρονιάς

«WOW

Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025 η «Καλαμάτα»!

Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου

Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού.

Ευχαριστώ το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.

Ένα μεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους όσους ψήφισαν, μοιράστηκαν, μίλησαν για το έργο μου. Αυτή η διάκριση είναι συλλογική. 🙏

Να ευχαριστήσω από καρδιάς για άλλη μία φορά τον εξαιρετικό αντιδήμαρχο Καλαμάτας Vassilis Papaefstathiou, την αγαπημένη φίλη Margaret Crossing, τον Nasos Makios για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, την οικογένεια Kalamata Papadimitriou και την εταιρεία Vechro που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του project.

Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε.

Ψηλά το κεφάλι!!»