Η Τέιλορ Σουίφτ ξεκίνησε με τραγούδια από το νέο της άλμπουμ το Eras Tour από το Παρίσι

Με νέα τραγούδια από το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο "The Tortured Poets Department" ξεκίνησε τις συναυλίες της στην Ευρώπη η Τέιλορ Σουίφτ, που συνεχίζει το Eras Tour.

Οι θαυμαστές της ανέμεναν με αγωνία το πώς η Σουίφτ θα ενσωμάτωνε τραγούδια από το νέο της άλμπουμ στην περιοδεία Eras, λίγο πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της από το Παρίσι. Πράγματι, η Σουίφτ παρουσίασε το "The Tortured Poets Department" στο Παρίσι την Πέμπτη, ανανεώνοντας δραματικά ένα set list που ήταν σχετικά στατικό επί περισσότερο από έναν χρόνο.

Το σόου στο Paris La Défense Arena σηματοδότησε την επιστροφή της Σουίφτ στις ζωντανές εμφανίσεις, μετά την τελευταία της συναυλία στις 9 Μαρτίου στη Σιγκαπούρη. Ήταν η πρώτη της φορά στη σκηνή μετά την κυκλοφορία του «Poets» στις 19 Απριλίου. Οι θαυμαστές αναρωτιόντουσαν αν και πώς θα ενσωματωνόταν το «Poets» στο setlist της, το οποίο είχε περίπου 45 τραγούδια και ήταν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από τότε που ξεκίνησε το Eras τον Μάρτιο του 2023 στο Glendale της Αριζόνα.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα η Swift στα σορτς του YouTube, παρουσίασε κλιπ από αυτό που φαινόταν να είναι πρόβες για το επερχόμενο σκέλος της περιοδείας της. Οι θαυμαστές έσπευσαν να επισημάνουν τα κοστούμια που δεν είχαν ξαναδεί στην περιοδεία Eras - συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης εικόνας των χορευτών της που έπαιζαν με καπέλα και μπαστούνια, ενώ κάπου φαινόταν και το "TTPD" λογότυπο.

Πράγματι, η νέα «εποχή» ήρθε την Πέμπτη στο Παρίσι: Το «

» έκανε το ντεμπούτο του στο

στο δεύτερο μισό της συναυλίας και περιελάμβανε τα εξής κομμάτια: "

", "

", "

'

", "

""

» και «

».

PoetsErasTourButDaddyLoveHimSoHighSchoolWhoAfraidofLittleOldMeDownBadTheSmallestManWhoEverLivedCanDoItWithBrokenHeart

Οι φαν της στο Παρίσι είχαν την ευκαιρία επίσης να ακούσουν τα τραγούδια «έκπληξη» που ακολούθησαν το σετ των «Poets»: Το εύστοχα επιλεγμένο «Paris» στην κιθάρα και το «loml» στο πιάνο. Η Σουίφτ αφιέρωσε επίσης χρόνο για να πει στους θαυμαστές ότι το παρατσούκλι της για την ενότητα "TTPD" είναι «γυναικεία οργή, το μιούζικαλ», ενώ το πλήθος την επευφημούσε.

Το σόου της ωστόσο δεν άλλαξε σε διάρκεια, παρά τις προσθήκες και παρέμεινε σταθερός όπως καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδείας της - με τις παραστάσεις να διαρκούν συνήθως λιγότερο από 3½ ώρες. Έτσι η προσθήκη τραγουδιών από το «Poets», σήμαινε πως αφαιρέθηκαν άλλα αγαπημένα της τραγούδια: Το "The Archer", που ήταν το έκτο τραγούδι της σειράς, χάθηκε όταν η Σουίφτ πέρασε από το "Lover" της στο "Fearless". Επίσης, από το setlist εξαφανίστηκς το "Long Live", "Tis the Damn Season", "The Last Great American Dynasty", "The 1" και « Tolerate It».

Η Σουίφτ άλλαξε επίσης τη σειρά στο σόου της, καθώς το σετ της "Κόκκινο" - με το αγαπημένα στο πλήθος "22", "We Are Never Ever Getting Back Together", "I Knew You Were Trouble" και το 10λεπτο "All Too Well" — ανέβηκε από την έκτη θέση στο Νο. 3. Όλα τα "Red" τραγούδια που παίζονταν σταθερά στην περιοδεία «επέζησαν» και συνεχίζονται να παρουσιάζονται στο σόου. Μετά το "Red" ήρθε το "Speak Now" και μετά το "Reputation", πριν η Swift ξεκινήσει στο πρώτο της σετ διπλής εποχής - συνδυάζοντας τα «αδελφά» της άλμπουμ "Folklore" και "Evermore".

Η Swift χρησιμοποίησε την ευρωπαϊκή έναρξη για να εισάγει μια σειρά από αλλαγές και στη γκαρνταρόμπα της. Φόρεσε ένα πορτοκαλί-κόκκινο κορμάκι για το "Lover" και μια ροζ-μπλε φούστα σκέιτερ για το "1989" που απηχούσε το αρχικό της στυλ του 2014. Ακούστηκαν επίσης δυναμικές νέες εισαγωγές στις ενότητες του σόου, συμπεριλαμβανομένης νέας χορογραφίας πριν η Σουίφτ ανέβει στη σκηνή για το "Enchanted". Και όταν ακούστηκαν τα ονόματα όλων των άλμπουμ της πριν ξεκινήσει η έναρξη του σόου, προστέθηκε και το " The Tortured Poets Department".

Με πληροφορίες από nbcnews.com