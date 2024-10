Η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίστηκε στο ERAS με νέο κορμάκι στο «Reputation» - Αλλά, τι σημαίνει;

Η Τέιλορ Σουίφτ ανανέωσε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της την Παρασκευή στο Μαϊάμι καθώς η περιοδεία Eras επέστρεψε στις ΗΠΑ με έναν πολύ απλό (ή μήπως, όχι;) τρόπο: Φόρεσε νέο κορμάκι.

Αυτή η ιδιαίτερη αλλαγή γκαρνταρόμπας έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές της, καθώς οι Swifties παρακολουθούν στενά τα ρούχα που φοράει η τραγουδίστρια στη σκηνή και τα έχει αλλάξει για κάθε era εκτός από μία - έως σήμερα, καθώς αυτό άλλαξε την Παρασκευή.

Τελικά, μετά από 131 εμφανίσεις, έκανε το ντεμπούτο της ένα διαφορετικό κορμάκι "Reputation" καθώς η βροχή έπεφτε κατά τη διάρκεια του "...Are You Ready For It?"

Το νέο κορμάκι της είναι μαύρο και καλυμμένο με χρυσά φίδια αντί για κόκκινα. Τι σημαίνει η αλλαγή; Ο χρόνος θα δείξει, και οι θαυμαστές της μέχρι τότε θα εικάζουν για τη σωστή ερμηνεία.

Περίμεναν με ανυπομονησία νέα και αναζητούσαν στοιχεία για το πότε η Swift θα κυκλοφορήσει το "Repuation (Taylor's Version)." Μέχρι στιγμής, έχει ξαναηχογραφήσει τέσσερα από τα πρώτα έξι άλμπουμ της.

Η Σουίφτ αποκάλυψε επίσης την Παρασκευή ένα νέο ασημί φόρεμα με κρόσσια για το σετ της στο "Fearless" και ένα ροζ, μοβ και μπλε φόρεμα για το ακουστικό της σετ.

Ήταν μια αξέχαστη έναρξη για τις υπόλοιπες ημερομηνίες περιοδείας της Swift στις ΗΠΑ. Εμφανίζεται ξανά στο Μαϊάμι το Σάββατο και την Κυριακή και μετά πηγαίνει στη Νέα Ορλεάνη και την Ινδιανάπολη.

Η βροχή άρχισε να πέφτει στο Μαϊάμι καθώς η Σουίφτ τελείωνε το σετ "Fearless": Η ίδια χαρακτήρισε τη συναυλία της ως επίσημο "rain show" πριν τραγουδήσει το "All Too Well".

Η Σουίφτ φαινόταν σίγουρα να περνάει καλά με τη Φλόρενς Γουέλτς στο Μαϊάμι, όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια έκανε μια εμφάνιση έκπληξη και μαζί τραγούδησαν το ντουέτο τους "Florida!!!".

