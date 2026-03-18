Η Tate Modern ανακοίνωσε την πρώτη της έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στον Monet

Η Tate Modern θα παρουσιάσει το 2027 το Monet: Painting Time, την πρώτη έκθεσή της αφιερωμένη αποκλειστικά στον Claude Monet. Η έκθεση ανοίγει στις 25 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου 2027.

Το Monet: Painting Time εντάσσεται στο νέο εκθεσιακό πρόγραμμα της Tate και φέρνει στο Λονδίνο έργα από διεθνείς δανεισμούς, μαζί με σπάνια έργα από ιδιωτικές συλλογές. Σύμφωνα με την Tate, η έκθεση βασίζεται και σε νέα έρευνα γύρω από το έργο του Γάλλου ιμπρεσιονιστή.

Στο κέντρο της βρίσκεται η σχέση του Monet με τον χρόνο: οι φευγαλέες αλλαγές του φωτός, οι μετατοπίσεις των εποχών και η επιστροφή στα ίδια μοτίβα, από τα τοπία έως τα Water Lilies. Η Tate συνδέει αυτή τη ματιά και με τη βιομηχανική εποχή, όταν η εμπειρία του χρόνου άρχισε να αλλάζει ριζικά.

Η έκθεση οργανώνεται σε συνεργασία με το Musee de l’Orangerie στο Παρίσι, όπου θα παρουσιαστεί πρώτη, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 25 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τον θάνατο του Monet.

Η ανακοίνωση έγινε μαζί με το ευρύτερο πρόγραμμα της Tate για το 2027, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης νέα projects του David Hockney, της Baya και του Edvard Munch. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, η έκθεση για τον Monet ξεχωρίζει ως μια από τις πιο συμβολικές κινήσεις του μουσείου για την επόμενη χρονιά.