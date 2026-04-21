Η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε για τον πάπα Φραγκίσκο κάνει πρεμιέρα στο Βατικανό

Η ταινία «Aldeas, το τελευταίο όνειρο του πάπα Φραγκίσκου» θα κάνει σήμερα την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Βατικανό, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της πρώτης επετείου από τον θάνατο του ποντίφικα.

Το πολιτιστικό έργο υπό την επίβλεψη του Μάρτιν Σκορσέζε περιλαμβάνει την τελευταία μαρτυρία του πάπα Φραγκίσκου στην οθόνη, η οποία καταγράφηκε λίγο πριν από το θάνατό του.

Φόρος τιμής η ταινία στον εκλιπόντα πάπα Φραγκίσκο

Η ταινία «Aldeas», η οποία γυρίστηκε σε διάφορες χώρες, όπως η Ιταλία, η Ινδονησία, η Γκάμπια και το Βατικανό, θα παρουσιαστεί σε μια ιδιωτική προβολή, που διοργανώνεται από το Scholas Occurrentes, το παγκόσμιο εκπαιδευτικό κίνημα που ίδρυσε ο πάπας Φραγκίσκος.

Ο πάπας Φραγκίσκος ανέθεσε την επίβλεψη του Aldeas στον Σκορσέζε, ένα έργο που ο ποντίφικας περιέγραψε ως «ένα εξαιρετικά ποιητικό και βαθιά μεταμορφωτικό έργο, επειδή φτάνει στην ίδια τη ρίζα της ανθρώπινης ζωής: την κοινωνικότητά μας, τις συγκρούσεις μας και την ίδια την ουσία του ταξιδιού της ζωής».

Μιλώντας ένα χρόνο μετά το θάνατο του ποντίφικα, ο Σκορσέζε δήλωσε: «Ο πάπας Φραγκίσκος είχε καταλάβει ότι ο κινηματογράφος θα διαδραμάτιζε θεμελιώδη ρόλο στην υλοποίηση της κουλτούρας της συνύπαρξης».

«Αυτή η ταινία είναι ένας φόρος τιμής στον Άγιο Πατέρα», πρόσθεσε. «Τιμά τη μνήμη του, ενσαρκώνοντας το πνεύμα της διακονίας του και το όραμά του για τη δημιουργία μιας όλο και πιο ανθρώπινης κουλτούρας. Σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, πιστεύω ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα όνειρο, αλλά μια αναγκαιότητα».

Η ταινία «Aldeas, The Final Dream of Pope Francis» σκηνοθετείται από τους Κλερ Τάβερνορ και Τζόνι Σίπλεϊ.

Η διαμάχη των ΗΠΑ με τον πάπα Λέοντα

Πρόσφατα ο πάπας Λέων χαρακτήρισε την απειλή του Τραμπ ότι «ολόκληρος ο πολιτισμός θα πεθάνει» (σε αναφορά στο Ιράν) ως «πραγματικά απαράδεκτη», ο Τραμπ δημοσίευσε ότι ο πρώτος πάπας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ ήταν «ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο θέμα του εγκλήματος και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική». Ο Τραμπ αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη εικόνα του εαυτού του ως Ιησού, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη – μια εικόνα που κατέβασε εν μέσω έντονων αντιδράσεων.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ένας προσηλυτισμένος καθολικός, δεν μπόρεσε να μην προσθέσει τη δική του άποψη, προτείνοντας ότι ο πάπας θα πρέπει να είναι «προσεκτικός όταν μιλάει για θέματα θεολογίας».

Ο πάπας Λέων δήλωσε ότι «δεν ήταν καθόλου προς το συμφέρον του» να συζητήσει με τον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Με πληροφορίες από Euronews