Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Η ταινία μυθοπλασίας «Αρκάντια» του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη επελέγη ως η επίσημη ελληνική συμμετοχή για το Βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 98η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, η επιλογή έγινε μετά από γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα. Η επιτροπή, που αποτελείται από μέλη υποδειχθέντα από κινηματογραφικούς φορείς, κατέληξε κατά πλειοψηφία στην πρόταση της «Αρκάντιας», κρίνοντας ότι αποτελεί μια άρτια κινηματογραφική δημιουργία με διακριτό καλλιτεχνικό στίγμα, η οποία συνδυάζει τη διεθνή ορατότητα με την ελληνικότητα.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η ταινία εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση μέσω της συμμετοχής της σε σημαντικά φεστιβάλ. Ο υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της επιτροπής και υπέγραψε τη σχετική απόφαση.

Το ΥΠΠΟ τονίζει ότι μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.