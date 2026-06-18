Η Ταϊλάνδη ετοιμάζει τα πρώτα της καλλιστεία για λεσβίες και τρανς άνδρες

Η Ταϊλάνδη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον πρώτο της εθνικό διαγωνισμό για toms, αρρενωπές λεσβίες και τρανς άνδρες, ανοίγοντας έναν νέο χώρο ορατότητας μέσα σε μια χώρα όπου οι διαγωνισμοί ομορφιάς έχουν μεγάλη κοινωνική και τηλεοπτική απήχηση.

Το Tom Thailand 2026 παρουσιάστηκε στις 15 Ιουνίου, σε συνέντευξη Τύπου στο Calypso Cabaret, στο Asiatique The Riverfront της Μπανγκόκ. Οι διοργανωτές το περιγράφουν όχι ως μια απλή επίδειξη εμφάνισης, αλλά ως διαγωνισμό που θα κρίνει την αυτοπεποίθηση, τον χαρακτήρα, τον τρόπο ζωής και την προσωπική έκφραση των συμμετεχόντων.

φωτογραφία: TOM Thailand

Ο όρος tom χρησιμοποιείται στην Ταϊλάνδη για γυναίκες με αρρενωπή ή ανδρόγυνη έκφραση, κυρίως μέσα στο λεσβιακό πεδίο. Το νέο εγχείρημα απευθύνεται επίσης σε τρανς άνδρες. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, στόχος είναι να δοθεί δημόσιος χώρος σε ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν είχαν αντίστοιχη παρουσία στην κουλτούρα των διαγωνισμών.

Η Ταϊλάνδη είναι διεθνώς γνωστή για τους διαγωνισμούς ομορφιάς και για τις σκηνές που έχουν αναδείξει τρανς γυναίκες και kathoey, έναν ιστορικό ταϊλανδικό όρο για θηλυκές ή τρανς θηλυκές ταυτότητες. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν υπήρχε αντίστοιχη εθνική πλατφόρμα αφιερωμένη στις toms και στις αρρενωπές queer παρουσίες.

Πίσω από το Tom Thailand 2026 βρίσκεται η Bunnada Thippibal, γνωστή ως Phi Lek, η οποία έχει τα δικαιώματα της διοργάνωσης. Διευθύντρια του διαγωνισμού είναι η Wilailak Sirisakhon, γνωστή ως Nan, η οποία κάλεσε toms από όλη τη χώρα να δηλώσουν συμμετοχή.

"Δεν έχει σημασία από ποια επαρχία έρχεστε ή ποιο είναι το στιλ σας. Αν έχετε ένα όνειρο και είστε έτοιμοι να λάμψετε, αυτή η σκηνή είναι για εσάς", είπε η Wilailak Sirisakhon, σύμφωνα με το Khaosod English.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν, σε κεντρικούς ρόλους, ο Anant Semathong, γνωστός ως Mae Uan Return, ο Winit Bunchaisri και ο τραγουδιστής Thachai Prathumwan, γνωστός ως Keng. Την παρουσίαση θα αναλάβουν ο δημιουργός περιεχομένου Mod X και ο ηθοποιός Thanaphol Khiaoorn.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει για άτομα ηλικίας 18 έως 40 ετών που αυτοπροσδιορίζονται ως toms ή τρανς άνδρες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν σύντομο βιογραφικό, τρεις έως πέντε φωτογραφίες και ένα βίντεο παρουσίασης έως τρία λεπτά, στο οποίο θα μιλούν για τη ζωή, την εργασία, το ταλέντο τους και τους λόγους για τους οποίους θέλουν να συμμετάσχουν.

φωτογραφία: TOM Thailand

Η διοργάνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητας στην Ταϊλάνδη, αλλά και σε ένα πεδίο όπου η αρρενωπή λεσβιακή και τρανς ανδρική παρουσία παραμένει συχνά λιγότερο προβεβλημένη. Το Tom Thailand 2026 επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό, δίνοντας δημόσιο χώρο στην προσωπική έκφραση, το στιλ και την αυτοπεποίθηση μιας κοινότητας που σπάνια είχε δική της σκηνή.

με στοιχεία από Them