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Η συνταγή του ιταλικού μοναστηρίου που θυμίζει την πρώτη Coca-Cola

Τι αναφέρει έγγραφο του 19ου αιώνα που εντοπίστηκε σε μοναστήρι στη Φλωρεντία

The LiFO team
The LiFO team
COCA COLA ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Μια ανακάλυψη στα αρχεία ενός ιστορικού μοναστηριού της Φλωρεντίας φέρνει στο φως μια συνταγή για ένα ποτό που μοιάζει εντυπωσιακά με τον πρόδρομο των σημερινών αναψυκτικών τύπου κόλα, πολλώ δε μάλλον με την Coca-Cola.

Σύμφωνα με το γερμανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, κατά τη διάρκεια εργασιών αρχειοθέτησης στο μοναστήρι του Αγίου Μάρκου, ο Δομινικανός μοναχός Μανουέλ Ρούσο εντόπισε ένα κιτρινισμένο διαφημιστικό φυλλάδιο από τα μέσα του 19ου αιώνα, το οποίο περιγράφει ένα «αναζωογονητικό οινώδες ελιξίριο» (Elixir vinoso ricostituente) με βασικά συστατικά φύλλα κόκας και καρπούς κόλα.

Σύμφωνα με τον Ρούσο, το συγκεκριμένο ποτό ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της μοναστηριακής φαρμακαποθήκης της εποχής.

Ευρωπαϊκή η Coca-Cola;

Η ανακάλυψη προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Coca-Cola θεωρείται ότι δημιουργήθηκε το 1886 από τον Αμερικανό φαρμακοποιό Τζον Στιθ Πέμπερτον.

Η αρχική του συνταγή, γνωστή ως «Pemberton's French Wine Coca», περιείχε επίσης φύλλα κόκας και καρπούς κόλα. Όταν όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύτηκε η κυκλοφορία αλκοολούχων ποτών, ο Πέμπερτον αντικατέστησε το αλκοόλ με νερό και σιρόπι ζάχαρης, δημιουργώντας το αναψυκτικό που αργότερα εξελίχθηκε στη σημερινή Coca-Cola.

Παρά τις ομοιότητες, ο Μανουέλ Ρούσο ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως η συνταγή του μοναστηριού συνδέεται άμεσα με εκείνη του Πέμπερτον.

Στο έγγραφο, το «αναζωογονητικό οινώδες ελιξίριο» παρουσιάζεται ως τονωτικό που βοηθούσε στην αντιμετώπιση της σωματικής και πνευματικής εξάντλησης, των πονοκεφάλων και της αδυναμίας που συνδεόταν είτε με το γήρας είτε με την υπερβολική καταπόνηση.

Τι προέβλεπε η συνταγή

Η συνταγή προέβλεπε 30 γραμμάρια καρπών κόλα, 10 γραμμάρια φύλλων κόκας από τη Βολιβία και ένα λίτρο αλκοολούχου μείγματος. Σύμφωνα με τα αρχεία του μοναστηριού, τα υλικά είχαν μεταφερθεί στην Τοσκάνη από ιεραποστόλους που επέστρεφαν από τη Νότια Αμερική.

Το μοναστήρι του Αγίου Μάρκου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Φλωρεντίας, γνωστό κυρίως για τις τοιχογραφίες του ζωγράφου της Πρώιμης Αναγέννησης, Φρα Αντζέλικο. Η φαρμακαποθήκη του, η Antica Farmacia di San Marco, ιδρύθηκε το 1436 και για αιώνες οι Δομινικανοί μοναχοί παρασκεύαζαν και διέθεταν φαρμακευτικά βότανα, ελιξίρια, αποστάγματα και αρωματικά σκευάσματα στους κατοίκους της πόλης.

Η ανακάλυψη δεν ανατρέπει την ιστορία της Coca-Cola ούτε αμφισβητεί την πατρότητα του Πέμπερτον. Ωστόσο, δείχνει ότι στην Ευρώπη κυκλοφορούσαν ήδη, αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, ποτά με παρόμοια συστατικά και θεραπευτική χρήση, τα οποία θυμίζουν έντονα τις πρώτες μορφές των αναψυκτικών τύπου κόλα.

Με πληροφορίες από γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων

 
 
 
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