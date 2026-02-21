Η σκηνοθέτις Μπεν Χάνια απέρριψε βραβείο λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα

Η Τυνήσια σκηνοθέτις Κάουτερ Μπεν Χάνια αρνήθηκε να παραλάβει ένα βραβείο σε εκδήλωση στο Βερολίνο, αφήνοντας το τρόπαιό της στη σκηνή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την διεθνή πολιτική κάλυψη που παρέχεται στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Μπεν Χάνια επέλεξε να μην δεχτεί το βραβείο για την «Πολυτιμότερη Ταινία» στο γκαλά του Cinema for Peace για το έργο της The Voice of Hind Rajab, δηλώνοντας ότι η δολοφονία της πεντάχρονης Παλαιστίνιας από τον ισραηλινό στρατό δεν ήταν μια εξαίρεση, αλλά μέρος μιας συστηματικής γενοκτονίας.

Τι δήλωσε η σκηνοθέτις Μπεν Χάνια

«Η ειρήνη δεν είναι ένα άρωμα που ψεκάζεται πάνω από τη βία, ώστε η εξουσία να αισθάνεται εκλεπτυσμένη και άνετη», είπε η Μπεν Χάνια στο κοινό. «Αν μιλάμε για ειρήνη, πρέπει να μιλάμε για δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη σημαίνει ανάληψη ευθυνών».

Η σκηνοθέτις τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τη Χιντ Ρατζάμπ, την οικογένειά της και τους δύο παραϊατρικούς που στάλθηκαν να τη σώσουν, με τη συνενοχή των πιο ισχυρών κυβερνήσεων και θεσμών του κόσμου.

Αρνούμενη να επιτρέψει στη βιομηχανία να χρησιμοποιήσει το ντοκιμαντέρ της για «ξέπλυμα εικόνας», η Μπεν Χάνια άφησε το βραβείο της στο βάθρο ως υπενθύμιση των δομών που επέτρεψαν τις μαζικές δολοφονίες αμάχων.

«Αρνούμαι να αφήσω τους θανάτους τους να γίνουν το φόντο για μια ευγενική ομιλία για την ειρήνη», δήλωσε η Μπεν Χάνια. «Όταν η ειρήνη επιδιώκεται ως νομική και ηθική υποχρέωση, βασισμένη στην ευθύνη για τη γενοκτονία, τότε θα επιστρέψω και θα την αποδεχτώ με χαρά».

Η δημόσια στάση της Μπεν Χάνια στο Βερολίνο έρχεται μετά την υπογραφή ανοιχτής επιστολής από περισσότερους από 80 διακεκριμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου, στην οποία επικρίνουν το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Με πληροφορίες από Al Jazeera