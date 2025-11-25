Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στον επόμενο «Εξορκιστή»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία «Εξορκιστής» για την Universal και την Blumhouse-Atomic Monster.

Ο Μάικ Φλάναγκαν γράφει, σκηνοθετεί και αναλαμβάνει την παραγωγή της νέας ταινίας, την οποία τα διεθνή μέσα περιγράφουν ως «νέα ριζοσπαστική προσέγγιση» του έργου.

Η αρχική ταινία «Ο Εξορκιστής», σε σκηνοθεσία του Ουίλιαμ Φρίντκιν, ακολουθεί μια μητέρα (Έλεν Μπέρστιν) που προσλαμβάνει δύο καθολικούς ιερείς για να πραγματοποιήσουν έναν εξορκισμό στην 12χρονη κόρη της (Λίντα Μπλερ), η οποία έχει κυριευθεί από δαίμονες. Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 1973, ήταν μια κριτική και εμπορική επιτυχία με 441 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, εκτός από 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

«Η Σκάρλετ είναι μια λαμπρή ηθοποιός, οι εντυπωσιακές ερμηνείες της οποίας είναι πάντα αληθινές και ρεαλιστικές και είμαι τόσο χαρούμενος που θα συμμετάσχει στην ταινία "Ο Εξορκιστής"», δήλωσε ο Φλάναγκαν.

Η Universal αγόρασε το 2021 τα δικαιώματα μιας νέας τριλογίας «Εξορκιστής», για το εκπληκτικό ποσό των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, το στούντιο δεν κατάφερε να ξεκινήσει μια σειρά με την πρώτη του προσπάθεια, την ταινία «The Exorcist: Believer» του 2023. Η ταινία έφερε 136 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία, ένα ποσό αξιοπρεπές αλλά όχι αρκετό «για να προκαλέσει ενδιαφέρον για συνέχειες», σχολιάζει το Variety.

Η επερχόμενη ταινία «Exorcist» θα διαδραματίζεται στον ίδιο κόσμο με την ταινία του 1973 και δεν αποτελεί συνέχεια του «Believer». Πέρα από αυτό, δεν έχουν επιβεβαιωθεί λεπτομέρειες για την πλοκή και άλλα μέλη του καστ. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από Variety