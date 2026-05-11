Η Σητεία αποκτά το δικό της λογοτεχνικό φεστιβάλ

Από το 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό φεστιβαλικό θεσμό, ο οποίος κάθε χρόνο θα εστιάζει σε μια διαφορετική θεματική, αναδεικνύοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές και πνευματικές τάσεις.

Η πρώτη διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και φέρει τον τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στη Σητεία, από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης συγγραφέων, δημιουργών και κοινού.

Κεντρικός άξονας του φεστιβάλ είναι οι συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 14 Ιουνίου στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας. Είκοσι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς συμμετέχουν σε τέσσερα στρογγυλά τραπέζια, όπου σε κάθε ένα τέσσερις ομιλητές και ένας συντονιστής —επίσης συγγραφέας— θα συνομιλούν παρουσία κοινού. Κάθε στρογγυλό τραπέζι έχει διαφορετική θεματική, όπως αυτή διαμορφώνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, φωτίζοντας διαφορετικές όψεις της σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής και σκέψης.

Παράλληλα, το φεστιβάλ εμπλουτίζεται με ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνδέει τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης:

• Θεατρική παράσταση την Παρασκευή 12 Ιουνίου

• Έκθεση ζωγραφικής το Σάββατο 13 Ιουνίου

• Συναυλία την Κυριακή 14 Ιουνίου

Με αυτόν τον τρόπο, το φεστιβάλ επιχειρεί να δημιουργήσει μια πολυδιάστατη εμπειρία, όπου ο λόγος, η εικόνα και ο ήχος συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν.

Την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του προγράμματος έχουν αναλάβει η Λουκία Δέρβη και ο Αλέξης Πανσέληνος, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό και δυναμικό πλαίσιο που αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Ιδρύθηκε στη Σητεία τον Σεπτέμβριο του 2020 από τον σητειακό επιχειρηματία Γιώργο Γαλανάκη και τη σύζυγό του, Αλίκη Γαλανάκη, οι οποίοι είναι και οι χορηγοί της Στέγης. Αναπτύσσει διαχρονικά πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, με δράσεις που καλύπτουν τη λογοτεχνία, το θέατρο, τα εικαστικά και τη μουσική. Μεταξύ άλλων, διοργανώνει ανά τριετία το Διεθνές Συνέδριο για τον Ερωτόκριτο, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων πανεπιστημιακών. Τα πρακτικά του Συνεδρίου εκδίδονται σε πολυτελή τόμο.

