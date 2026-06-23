Η Σελίν Ντιόν δίνει μία γεύση από το νέο της τραγούδι

Μετά από μια σειρά sold out συναυλιών και την κυκλοφορία του πρώτου της νέου τραγουδιού, η Σελίν Ντιόν προανήγγειλε ακόμη ένα νέο κομμάτι, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Η τραγουδίστρια είναι έτοιμη να πει «γεια», «συγγνώμη» και «ευχαριστώ», όπως υποδηλώνει ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου single της, «Pardon, Bonjour, Merci», το οποίο ανακοίνωσε μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.

«Λείπει ένας στίχος από αυτό το ποίημα», έγραψε αινιγματικά κάτω από την πρώτη ανάρτηση, η οποία περιείχε μόνο τη λέξη «merci» γραμμένη με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα. Το τραγούδι, σε σύνθεση των Γάλλων δημιουργών Renaud Rebillaud και Ycare, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Το «Pardon, Bonjour, Merci» έρχεται μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «Dansons» τον περασμένο Απρίλιο, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο νέο κομμάτι της μεγάλης επιστροφής της. Το τραγούδι φέρει την υπογραφή του επί χρόνια συνεργάτη της και σπουδαίου Γάλλου καλλιτέχνη Jean-Jacques Goldman.

Το βίντεο κλιπ του «Dansons», που θυμίζει την ατμόσφαιρα της σειράς Emily in Paris, παρουσιάζει ζευγάρια να χορεύουν και να φιλιούνται σε διάφορα εμβληματικά σημεία του Παρισιού και έχει συγκεντρώσει σχεδόν 6,5 εκατομμύρια προβολές.

Η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί για χρόνια από τη σκηνή, αφού η παγκόσμια περιοδεία «Courage World Tour» διακόπηκε λόγω της πανδημίας Covid-19, ενώ το 2022 διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρολογική πάθηση Stiff Person Syndrome (Σύνδρομο του Δυσκαμπτου Ανθρώπου).

Η μεγάλη της επιστροφή πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή έναρξης των Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 στο Παρίσι. Φορώντας μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία της Dior, ερμήνευσε συγκλονιστικά το τραγούδι «Hymne à l’amour» της Édith Piaf από την κορυφή του Πύργος του Άιφελ.

Στα 58α γενέθλιά της τον Μάρτιο, η σταρ από το Κεμπέκ ανακοίνωσε μια νέα σειρά συναυλιών στο Paris La Défense Arena, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026, χαρακτηρίζοντάς την ως «το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής της».

Τα εισιτήρια τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 7 Απριλίου και οι 16 προγραμματισμένες συναυλίες έγιναν γρήγορα sold out. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μπροστά στην απογοήτευση χιλιάδων θαυμαστών που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, η Ντιόν ανακοίνωσε ακόμη 10 επιπλέον εμφανίσεις για τον Μάιο του 2027.

Με πληροφορίες από euronews.com