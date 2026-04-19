Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Η Σαρλίζ Θερόν δεν άφησε να περάσει έτσι η ατάκα του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα. Σε συνέντευξή της στους New York Times χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιό του, υπερασπιζόμενη ανοιχτά δύο μορφές τέχνης που, όπως είπε, χρειάζονται στήριξη και όχι ειρωνεία.

Η πιο κοφτερή φράση της ήρθε αμέσως μετά: «Σε 10 χρόνια, η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του Τιμοτέ, αλλά δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο πάνω στη σκηνή που χορεύει ζωντανά». Η Θερόν συνέδεσε την τοποθέτησή της και με τη δική της εμπειρία από τον χορό, λέγοντας ότι οι χορευτές είναι «υπεράνθρωποι» και περιγράφοντας το σωματικό κόστος της εκπαίδευσης, από τις μολύνσεις στα πόδια μέχρι την πειθαρχία του να συνεχίζεις χωρίς διακοπή.

Η αφορμή ήταν τα σχόλια που είχε κάνει ο Σαλαμέ στο CNN x Variety Town Hall με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στις 24 Φεβρουαρίου. Μιλώντας για το μέλλον του κινηματογράφου, είχε πει ότι δεν θα ήθελε να δουλεύει «στο μπαλέτο ή στην όπερα», σε τέχνες όπου είναι σαν να λες «κρατήστε το αυτό ζωντανό», παρότι «πια δεν νοιάζεται κανείς». Αμέσως μετά είχε προσθέσει, γελώντας, ότι «μόλις έχασα 14 σεντς σε τηλεθέαση».

Το σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις από ανθρώπους του χώρου, αλλά έφερε και ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Ο επικεφαλής του Royal Ballet and Opera, Αλεξ Μπιρντ, είπε ότι όλος ο θόρυβος γύρω από τη δήλωση του Σαλαμέ έδωσε άμεση ώθηση στο ενδιαφέρον και στις πωλήσεις εισιτηρίων του οργανισμού, με την καμπάνια τους στα social media να συγκεντρώνει εκατομμύρια interactions.

Ετσι, η παρέμβαση της Θερόν δεν λειτούργησε μόνο σαν μια ακόμη celebrity απάντηση. Επανέφερε με τον πιο καθαρό τρόπο μια συζήτηση που αφορά συνολικά την αξία της ζωντανής τέχνης σε μια εποχή όπου η τεχνολογία υπόσχεται να αναπαράγει τα πάντα, εκτός από την ανθρώπινη παρουσία πάνω στη σκηνή.

Με στοιχεία από New York Times, Entertainment Weekly, People