Η Sandra Oh δεν ζητά πια άδεια για να μιλήσει

Η Sandra Oh βρίσκεται ξανά στο Λονδίνο, αλλά αυτή τη φορά όχι για να κυνηγήσει τη Villanelle.

Οκτώ χρόνια μετά το Killing Eve, τη σειρά που άλλαξε τη θέση της στη διεθνή τηλεόραση και την έκανε πρωταγωνίστρια μιας από τις πιο ηλεκτρισμένες σχέσεις της σύγχρονης pop κουλτούρας, η 54χρονη ηθοποιός επιστρέφει στη σκηνή. Στο National Theatre πρωταγωνιστεί στο The Misanthrope, μια σύγχρονη εκδοχή του Μολιέρου σε διασκευή του Martin Crimp.

Στην παράσταση, η Oh παίζει την Alice, μια συγγραφέα που έχει κουραστεί από την κολακεία, την υποκρισία και τα ψέματα των ανθρώπων γύρω της. Ο ρόλος μοιάζει να συναντά τη δική της δημόσια εικόνα σε μια κρίσιμη στιγμή: εκείνη μιας γυναίκας που έχει περάσει δεκαετίες σε μια βιομηχανία που δεν ήξερε πάντα τι να κάνει μαζί της και τώρα μιλά με πολύ λιγότερη διάθεση να ζητήσει άδεια.

Facebook Twitter Η Sandra Oh με την Jodie Comer στο Killing Eve, τη σειρά που την έφερε οριστικά στο κέντρο της διεθνούς τηλεόρασης. Φωτ.BBC

Σε νέα μεγάλη συνέντευξή της, η Oh μιλά για το θέατρο, την ηλικία, τη φιλία, τη θεραπεία και κυρίως την οργή. Όταν ρωτήθηκε πώς τη διαχειρίζεται, απάντησε ότι τη βάζει σε κάθε της δουλειά. Δεν την παρουσιάζει ως προσωπικό δράμα, αλλά ως δημιουργικό υλικό. Ως κάτι που μπορεί να περάσει στο σώμα, στη φωνή, σε έναν ρόλο, σε μια σκηνή.

Η στροφή της στο θέατρο δεν μοιάζει τυχαία. Η ίδια περιγράφει τη σκηνή ως χώρο συλλογικής εργασίας, μακριά από τον πιο μοναχικό και συχνά εγωκεντρικό μηχανισμό της κάμερας. Το National Theatre, λέει, απαιτεί από όλους να φέρουν τον καλύτερο και πιο ανοιχτό εαυτό τους. Και κανείς δεν βρίσκεται εκεί για τα χρήματα. Αυτό, για την Oh, μοιάζει να έχει σημασία.

Η Sandra Oh έγινε αγαπητή πολύ πριν το Killing Eve. Για εννέα χρόνια ήταν η Cristina Yang στο Grey’s Anatomy, μια από τις πιο αγαπημένες και αιχμηρές ηρωίδες της αμερικανικής τηλεόρασης. Ωστόσο, η πραγματική της μετάβαση σε κεντρική πρωταγωνίστρια ήρθε αργά. Όταν έλαβε το σενάριο του Killing Eve, πίστεψε αρχικά ότι της ζητούσαν να διαβάσει για κάποιον μικρό ρόλο. Η ατζέντισσά της χρειάστηκε να της εξηγήσει ότι ο ρόλος ήταν η Eve.

Facebook Twitter Η Sandra Oh ως Cristina Yang στο Grey’s Anatomy, ο ρόλος που την έκανε αγαπητή πολύ πριν από το Killing Eve. Φωτ. ABC

Αυτό το περιστατικό έχει γίνει σχεδόν εμβληματικό για τη διαδρομή της. Μια ηθοποιός με τεράστια εμπειρία, αναγνωρισμένη ήδη από το κοινό, αλλά συνηθισμένη να μη σκέφτεται αυτόματα ότι το κέντρο της ιστορίας μπορεί να είναι δικό της. Το Killing Eve το άλλαξε αυτό. Η Eve Polastri, μπερδεμένη, ευφυής, αστεία, σεξουαλικά και ηθικά ασταθής, έδωσε στην Oh έναν ρόλο αντάξιο της ενέργειάς της.

Σήμερα, όμως, η ίδια δείχνει λιγότερο ενδιαφερόμενη να επιστρέφει διαρκώς σε εκείνο το κεφάλαιο. Μοιάζει περισσότερο στραμμένη σε αυτό που αποκαλεί το «πλούσιο μεσαίο» σημείο της ζωής της. Έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς, στη δεύτερη μισή φάση της ζωής της, θέλει να είναι εκείνη που κρατά το τιμόνι. Όχι άλλοι άνθρωποι, όχι η βιομηχανία, όχι οι προσδοκίες που κατασκευάζονται γύρω από μια γυναίκα, μια Ασιάτισσα ηθοποιό, μια performer που έπρεπε για χρόνια να περιμένει να την καλέσουν.

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Η Oh έχει υπάρξει ανοιχτή για τον ρατσισμό που αντιμετώπισε ως ηθοποιός ασιατικής καταγωγής στο Χόλιγουντ. Έχει πει, με τον γνωστό της καθαρό τρόπο, ότι το να περιμένει κανείς τον λευκό άνδρα που θα του δώσει την ευκαιρία μπορεί να γίνει καταστροφικό. Η ίδια έμαθε, όπως λέει, να κοιτά αλλού: προς τις νεότερες γυναίκες, προς τις κοινότητες που την ήθελαν, προς τους ανθρώπους που μπορούσαν να τη δουν.

Στη συνέντευξη μιλά και για τη φιλία ως μορφή επιβίωσης. Διατηρεί σχέσεις από την παιδική της ηλικία στον Καναδά, πιστεύει στη ψυχοθεραπεία, στη δύσκολη κουβέντα, στη συντήρηση των σχέσεων. Δεν αντιμετωπίζει τις φιλίες σαν κάτι που απλώς υπάρχει. Τις βλέπει σαν δουλειά, σαν πρακτική, σαν σταθεροποιητικό μηχανισμό σε μια ζωή που μπορεί να αποσυντονιστεί εύκολα.

Η ίδια μιλά και για το σώμα. Δεν εννοεί την άσκηση με την τυπική έννοια, αλλά την κίνηση, τον χορό, τη σωματική μνήμη. Πιστεύει ότι υπάρχουν πράγματα παγιδευμένα στο σώμα και ότι η δουλειά του ηθοποιού περνά και από εκεί. Περπατά για να μάθει λόγια, ψάχνει πάρκα και δέντρα όταν προετοιμάζει ρόλους, αναζητά απαντήσεις όχι μόνο στο μυαλό αλλά και στην κίνηση.

Το The Misanthrope, έργο για την αλήθεια, την υποκρισία και το κόστος του να λες αυτό που σκέφτεσαι, της δίνει τώρα ένα ιδανικό πεδίο. Η Alice, η ηρωίδα της, μιλά και τιμωρείται για αυτό. Η Oh αναρωτιέται τι σημαίνει σήμερα μια γυναίκα να λέει τη γνώμη της και μετά να δέχεται την αντίδραση του κόσμου γύρω της.

Facebook Twitter φωτογραφία: Stephanie Sian Smith

Ίσως γι’ αυτό η Sandra Oh μοιάζει τόσο ενδιαφέρουσα αυτή τη στιγμή. Όχι επειδή επιστρέφει απλώς στη σκηνή. Αλλά επειδή βρίσκεται σε μια ηλικία και σε μια φάση όπου η εμπειρία δεν εμφανίζεται ως βάρος, αλλά ως καθαρότητα. Δεν μιλά σαν σταρ που ανακυκλώνει παλιές επιτυχίες. Μιλά σαν άνθρωπος που έχει κουραστεί να εξηγεί γιατί έπρεπε να του δοθεί χώρος και προτιμά πια να δουλεύει, να θυμώνει, να γελά, να συγκεντρώνεται και να λέει την αλήθεια της.

Το The Misanthrope παρουσιάζεται στο Lyttelton του National Theatre στο Λονδίνο έως την 1η Αυγούστου.

Με στοιχεία από Guardian