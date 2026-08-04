Η Σαμάνθα Μόρτον γύρισε την “Οδύσσεια” του Νόλαν και μετά το Χόλιγουντ σταμάτησε να της τηλεφωνεί

Η Σαμάνθα Μόρτον παίζει την Κίρκη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές της ταινίας. Κι όμως, όπως λέει η ίδια, από τότε που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα δεν έχει ξαναδουλέψει.

Η 49χρονη ηθοποιός, δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, μίλησε για την επιτυχία της «Οδύσσειας» και για το τι σήμαινε για την ίδια η συμμετοχή της σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή. Η απάντησή της ήταν απλή: ελπίδα και πίστη. Η αίσθηση ότι, αν συνεχίσεις να κάνεις καλή δουλειά και τη δουν οι σωστοί άνθρωποι, ίσως μπορείς να συνεχίσεις.

Αμέσως μετά, όμως, ήρθε η πιο σκληρή λεπτομέρεια. «Δεν έχω δουλέψει εδώ και έναν χρόνο, από τότε που έκανα την “Οδύσσεια”», είπε η Μόρτον. Παρότι έχει καλούς ατζέντηδες και μάνατζερ, όπως σημείωσε, η ηλικία την κάνει να βλέπει πιο καθαρά πόσο αβέβαιη μπορεί να γίνει η ζωή ενός ηθοποιού.

Η δήλωση έχει ιδιαίτερο βάρος επειδή δεν προέρχεται από μια άγνωστη ηθοποιό που προσπαθεί να βρει την πρώτη της ευκαιρία. Η Μόρτον έχει μεγάλη διαδρομή στο σινεμά και στην τηλεόραση, με ρόλους σε ταινίες όπως τα «Sweet and Lowdown», «In America», «Minority Report» και «Her», και με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ακόμη κι έτσι, ένας ρόλος σε μια από τις μεγαλύτερες ταινίες της χρονιάς δεν εγγυάται την επόμενη δουλειά.

Στην «Οδύσσεια», η Μόρτον υποδύεται την Κίρκη, τη μάγισσα που μεταμορφώνει τους άντρες του Οδυσσέα σε γουρούνια. Η ίδια έχει μιλήσει με ενθουσιασμό για τη σκηνή, η οποία γυρίστηκε χωρίς CGI, με εφέ μέσα στην κάμερα. Για την ηθοποιό, που μικρή είχε δουλέψει ως βοηθός μάγου, η σύμπτωση είχε σχεδόν προσωπική σημασία.

Η πρόσκληση από τον Νόλαν τη συγκίνησε βαθιά. Η Μόρτον έχει πει ότι έκλαψε όταν έμαθε πως ο σκηνοθέτης ήθελε να τη συναντήσει. Όχι μόνο επειδή επρόκειτο για μια μεγάλη παραγωγή, αλλά επειδή σε αυτή τη φάση της καριέρας της τέτοιοι ρόλοι δεν έρχονται συχνά.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της είχε πει καθαρά ότι, όσο μεγαλώνει μια ηθοποιός, ρόλοι αυτού του μεγέθους γίνονται όλο και πιο σπάνιοι. Εξακολουθεί να δουλεύει, όπως είχε εξηγήσει, αλλά κυρίως σε ανεξάρτητες ταινίες ή στην τηλεόραση. Το πέρασμα σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό γεγονός όπως η «Οδύσσεια» δεν είναι πια δεδομένο.

Η Μόρτον δεν μιλά μόνο για ένα προσωπικό διάστημα ανεργίας. Μιλά για την επισφάλεια που μπορεί να κρύβεται ακόμη και πίσω από μια αναγνωρισμένη καριέρα, ειδικά για τις γυναίκες ηθοποιούς που περνούν τα 40 και τα 50. Μπορεί να έχουν εμπειρία, βραβεία, κύρος, ατζέντηδες, αλλά οι μεγάλες παραγωγές συνεχίζουν να τους δίνουν πολύ λιγότερες ευκαιρίες.

Δεν είναι η μόνη που το λέει. Η Κίρστεν Ντανστ έχει μιλήσει για την περίοδο που σταμάτησε να δουλεύει επειδή της πρότειναν συνεχώς ρόλους «λυπημένης μητέρας». Η Κάρι Κουν έχει πει ότι συχνά την αντιμετωπίζουν ως μεγαλύτερη απ’ όσο είναι, επειδή έχει χαμηλή φωνή, δεν κάνει Botox και θεωρείται πιο «διανοητική» παρουσία. Διαφορετικές εμπειρίες, αλλά ο ίδιος μηχανισμός: όσο μεγαλώνουν οι γυναίκες, το Χόλιγουντ στενεύει τον χώρο γύρω τους.

Η περίπτωση της Μόρτον είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική επειδή έρχεται μετά από μια τεράστια επιτυχία. Η «Οδύσσεια» έχει ήδη γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο box office και συνεχή συζήτηση γύρω από το καστ και τις ερμηνείες της. Κι όμως, μια ηθοποιός με τόσο ισχυρό βιογραφικό μπορεί να βγει από αυτό το φαινόμενο χωρίς να έχει αμέσως την επόμενη δουλειά.

Η ίδια δεν το παρουσιάζει ως καταγγελία, αλλά ως ψύχραιμη διαπίστωση. Είναι ευγνώμων για τον ρόλο, λέει ότι νιώθει περισσότερη αυτοπεποίθηση και ότι θέλει να συνεχίσει για χρόνια. Ταυτόχρονα, γνωρίζει ότι ένας ηθοποιός βρίσκεται πάντα στο έλεος εκείνου που θα τον προσλάβει, εκείνου που θα τον θυμηθεί, εκείνου που θα πιστέψει ότι μπορεί ακόμη να του δώσει κάτι.

Αυτό κάνει τη δήλωσή της τόσο καθαρή. Η «Οδύσσεια» της έδωσε ξανά ορατότητα. Δεν της έδωσε όμως ασφάλεια. Και σε μια βιομηχανία που μιλά συνεχώς για ταλέντο, εμπειρία και κύρος, η Σαμάνθα Μόρτον θυμίζει ότι για πολλές γυναίκες ηθοποιούς η πραγματική μάχη δεν είναι μόνο να κάνουν έναν μεγάλο ρόλο.

Είναι να μη χρειαστεί, μετά από αυτόν, να περιμένουν ξανά στο σκοτάδι.

Με στοιχεία από Business Insider, Happy Sad Confused