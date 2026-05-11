Η Σάλι Φιλντ αποκάλυψε πώς ο Τζακ Νίκολσον «έσωσε» την καριέρα της

Η Σάλι Φιλντ μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της στο Χόλιγουντ και αποκάλυψε ότι ο Τζακ Νίκολσον έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αλλάξει η πορεία της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, θυμήθηκε την περίοδο μετά τη συμμετοχή της στη σειρά «Η Ιπτάμενη Καλόγρια (The Flying Nun), στην οποία πρωταγωνίστησε για τρεις σεζόν στα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Όπως είπε η Σάλι Φιλντ, η εικόνα που είχε δημιουργηθεί τότε για εκείνη στο Χόλιγουντ την εμπόδιζε να θεωρηθεί «σοβαρή» ηθοποιός.

Σάλι Φιλντ: Πώς τη βοήθησε ο Τζακ Νίκολσον

«Δεν μπορούσα καν να μπω σε ένα δωμάτιο για οντισιόν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν με έβαζαν καν στις λίστες. Πίστευαν ότι ήξεραν ήδη τι είμαι. “Όχι, ευχαριστούμε, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο”».

Η ίδια περιέγραψε τη στάση που αντιμετώπισε εκείνη την εποχή ως «σκληρή» και «άδικη», λέγοντας ότι αντί να τα παρατήσει αποφάσισε να δουλέψει ακόμη περισσότερο πάνω στην υποκριτική της.

«Έπρεπε να πω στον εαυτό μου ότι αν δεν ήμουν εκεί που ήθελα να βρίσκομαι, τότε έπρεπε να γίνω καλύτερη», είπε.

Για να εξελιχθεί ως ηθοποιός, η Φιλντ γράφτηκε στο περίφημο Actors Studio στο Λος Άντζελες, όπου δίδασκε ο θρυλικός δάσκαλος υποκριτικής, Λι Στράσμπεργκ.

Εκεί ήταν που γνώρισε τον Τζακ Νίκολσον, ο οποίος παρατήρησε τη δουλειά και την αφοσίωσή της: «Πήγαιναν όλοι εκεί. Ήταν πάντα γεμάτο. Δεν μπορούσες να βρεις θέση», εξομολογήθηκε για το Actors Studio.

Σύμφωνα με τη Φιλντ, ο Νίκολσον μίλησε με πολύ θετικά λόγια για εκείνη στον σκηνοθέτη Μπομπ Ράφελσον και στην υπεύθυνη διανομής ρόλων, Νταϊάν Κρίτεντεν, προτείνοντάς τη ως «ένα ακατέργαστο ταλέντο που δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί».

Σάλι Φιλντ: Η εμπειρία της από την ταινία «Το Γυμναστήριο»

Η σύσταση αυτή τη βοήθησε να πάρει ρόλο στην ταινία «Το Γυμναστήριο (Stay Hungry το 1976)», κάτι που η ίδια θεωρεί καθοριστικό σημείο καμπής στην καριέρα της.

«Έλεγα πάντα στον εαυτό μου ότι η τύχη μου θα αλλάξει όταν θα είμαι αρκετά καλή», ανέφερε. «Και τελικά, με έναν περίεργο τρόπο, αυτό συνέβη επειδή δούλευα συνεχώς στο στούντιο».

Η Φιλντ σημείωσε επίσης ότι η εμπειρία της στα γυρίσματα του «Γυμναστηρίου» δεν ήταν -απαραίτητα- θετική. Στα απομνημονεύματά της με τίτλο «In Pieces», που κυκλοφόρησαν το 2018, είχε κατηγορήσει τον Ράφελσον για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της οντισιόν.

