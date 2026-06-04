Η Σαγράδα Φαμίλια αποχαιρετά τον μύθο του πιο διάσημου ανολοκλήρωτου κτιρίου στον κόσμο

Υπάρχουν κτίρια που γίνονται διάσημα όταν τελειώνουν. Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε παγκόσμιο σύμβολο επειδή έμοιαζε να μην τελειώνει ποτέ.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η βασιλική του Αντόνι Γκαουντί στη Βαρκελώνη ήταν κάτι ανάμεσα σε μνημείο, εργοτάξιο, θρησκευτικό όραμα και τουριστικό θαύμα. Ένα κτίριο που μεγάλωνε αργά, μέσα σε γενιές, σαν να μην ανήκε ακριβώς στον χρόνο των ανθρώπων.

Τώρα, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, η Σαγράδα Φαμίλια φτάνει σε ένα ιστορικό ορόσημο. Ο 18ος και τελευταίος πύργος της, ο Πύργος του Ιησού Χριστού, έχει ολοκληρωθεί και στις 10 Ιουνίου, εκατό χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναμένεται να τον ευλογήσει σε ειδική λειτουργία. Στην τελετή θα παραστεί και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Η στιγμή είναι συμβολική, όχι απολύτως τελική. Η βασιλική αποκτά τον τελευταίο της πύργο και αποτινάσσει, τουλάχιστον αρχιτεκτονικά, την εικόνα του αιώνια ανολοκλήρωτου έργου. Όμως οι εργασίες θα συνεχιστούν για περίπου ακόμη μία δεκαετία, κυρίως στη λεγόμενη Glory Façade, στη μνημειακή σκάλα και στον περιβάλλοντα χώρο.

Ο νέος πύργος είναι ο κεντρικός και ψηλότερος της βασιλικής. Φτάνει τα 172,5 μέτρα και στέφεται από τετράκτινο σταυρό από γυαλί και λευκό κεραμικό, σχεδιασμένο ώστε να λάμπει μέρα και νύχτα, όπως είχε επιθυμήσει ο Γκαουντί. Με την ολοκλήρωσή του, η Σαγράδα Φαμίλια γίνεται η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο.

Η τοποθέτηση τμήματος του τετράκτινου σταυρού στον Πύργο του Ιησού Χριστού, την κορυφαία κατασκευαστική χειρονομία της Σαγράδα Φαμίλια.

Ακόμη και το ύψος της είναι μέρος της θεολογίας της. Ο Γκαουντί είχε επιμείνει ότι κανένα ανθρώπινο έργο δεν πρέπει να ξεπερνά το έργο του Θεού. Γι’ αυτό ο πύργος σταματά λίγο χαμηλότερα από τον λόφο Μονζουίκ, που φτάνει τα 177 μέτρα.

Η κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε το 1882, αρχικά με σχέδιο του αρχιτέκτονα Φρανθίσκο δε Πάουλα δελ Βιλάρ για έναν νεογοτθικό ναό. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, το έργο πέρασε στον τότε 30χρονο Γκαουντί, ο οποίος το μετέτρεψε σε κάτι εντελώς διαφορετικό: μια βασιλική που θα έμοιαζε περισσότερο με δάσος παρά με παραδοσιακή εκκλησία.

Οι κίονες θα διακλαδίζονταν σαν δέντρα. Το φως θα λειτουργούσε σχεδόν σαν υλικό πίστης. Η γεωμετρία της φύσης θα έμπαινε στην καρδιά της αρχιτεκτονικής. Ο Γκαουντί δεν ήθελε απλώς να χτίσει έναν ναό. Ήθελε να μεταφέρει μέσα στην πέτρα την ιδέα ενός ζωντανού, θεϊκού οργανισμού.

Ο ίδιος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του αναθεωρώντας το έργο. Όταν τον ρωτούσαν πότε θα τελειώσει, απαντούσε με τη φράση που έγινε μύθος: «Ο πελάτης μου δεν βιάζεται», εννοώντας τον Θεό.

Ο Γκαουντί πέθανε το 1926, αφού χτυπήθηκε από τραμ στη Βαρκελώνη. Θάφτηκε στην κρύπτη της βασιλικής, 44 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής. Εκείνη τη στιγμή είχε ολοκληρωθεί μόνο ένα μέρος του έργου.

Ο σταυρός από γυαλί και λευκό κεραμικό στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού, σχεδιασμένος ώστε να λάμπει μέρα και νύχτα.

Μετά τον θάνατό του, η Σαγράδα Φαμίλια πέρασε από πολέμους, διακοπές, απώλειες και ανασυνθέσεις. Ο Ισπανικός Εμφύλιος σταμάτησε τις εργασίες από το 1936 έως το 1939, ενώ μεγάλο μέρος των σχεδίων, μοντέλων και μακετών του Γκαουντί καταστράφηκε. Από τη δεκαετία του 1950 και μετά, νέες γενιές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνιτών προσπάθησαν να συνεχίσουν το όραμά του μέσα από φωτογραφίες, θραύσματα γύψινων μοντέλων και ό,τι είχε σωθεί από τη μνήμη του έργου.

Η βασιλική έγινε έτσι ένα τεράστιο εργαστήριο συνέχειας. Οικογένειες λιθοξόων και τεχνιτών δούλεψαν σε αυτήν για γενιές. Τα τελευταία χρόνια, η χειροτεχνία συνδυάστηκε με ρομποτική, εξειδικευμένο λογισμικό και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Το ερώτημα δεν ήταν μόνο πώς χτίζεις αυτό που δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Γκαουντί, αλλά πώς το συνεχίζεις χωρίς να το προδώσεις.Η ολοκλήρωση του τελευταίου πύργου, όμως, δεν είναι μόνο θρίαμβος. Είναι και αστικό πρόβλημα.

Το μεγαλύτερο ανοιχτό ζήτημα είναι η Glory Façade, στη νότια πλευρά της βασιλικής, μαζί με τη μνημειακή σκάλα που προβλεπόταν να οδηγεί προς τον ναό. Όταν ο Γκαουντί σχεδίαζε το έργο, ο χώρος μπροστά από τη βασιλική ήταν ελεύθερος. Σήμερα, για να υλοποιηθεί πλήρως το σχέδιό του, ενδέχεται να χρειαστεί η κατεδάφιση δύο οικοδομικών τετραγώνων, σε μια πόλη που ήδη ζει σοβαρή στεγαστική κρίση.

Το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης αναγνωρίζει ότι ο ακριβής αριθμός των κατοίκων που μπορεί να επηρεαστούν δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αν και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 200 ανθρώπους. Οι αρχές μιλούν για ανοιχτό διάλογο και πιθανή μετεγκατάσταση σε ακίνητο που έχει ήδη αγοραστεί στον ίδιο δρόμο, χωρίς όμως να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Η Σαγράδα Φαμίλια είναι σήμερα το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της Βαρκελώνης και το πιο επισκέψιμο μνημείο της Ισπανίας. Το 2025 υποδέχθηκε 4,87 εκατομμύρια επισκέπτες και είχε έσοδα 134,5 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 58,4 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στη χρηματοδότηση της κατασκευής της. Το εισιτήριο για έναν ενήλικα κοστίζει 26 ευρώ.

Εκεί βρίσκεται και το νέο παράδοξο της βασιλικής. Ανήκει στο παγκόσμιο φαντασιακό, αλλά πολλοί από όσους ζουν δίπλα της δεν μπορούν εύκολα να την επισκεφθούν. Είναι θαύμα της αρχιτεκτονικής, αλλά και τουριστική μηχανή. Είναι θρησκευτικό έργο, αλλά και οικονομικό φαινόμενο. Είναι το μνημείο που αγκυρώνει τη Βαρκελώνη στον κόσμο, αλλά και ένα κτίριο που πιέζει την πόλη γύρω του.

Το εσωτερικό της Σαγράδα Φαμίλια, όπου οι κίονες διακλαδίζονται σαν δέντρα, σύμφωνα με το όραμα του Αντόνι Γκαουντί για μια βασιλική εμπνευσμένη από τη φύση.

Η Σαγράδα Φαμίλια παύει, συμβολικά, να είναι ανολοκλήρωτη. Αυτό που τελειώνει, όμως, δεν είναι ακριβώς το έργο. Είναι η ιδέα ότι το μεγαλύτερο σύμβολο της Βαρκελώνης θα έμενε για πάντα υπόσχεση.

Η υπόσχεση εκπληρώνεται. Η συζήτηση μόλις αρχίζει.

Με στοιχεία από The Art Newspaper