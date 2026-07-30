ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η RuPaul μετέτρεψε ένα φεστιβάλ country στο μεγαλύτερο drag show του κόσμου και το έβαλε στο Γκίνες

Το «Drag Me to Cowboys» πιστοποιήθηκε από τα Guinness World Records ως η παράσταση drag με τη μεγαλύτερη προσέλευση στον κόσμο, με τη RuPaul στη σκηνή και ένα country φεστιβάλ να γίνεται μαζικό queer θέαμα.

The LiFO team
The LiFO team
Η RuPaul και 7.423 άνθρωποι έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ σε drag show στο Κάλγκαρι Facebook Twitter
φωτογραφία: Cowboys Music Festival
0

Στο Κάλγκαρι, ένα country φεστιβάλ έγινε για μία ημέρα η μεγαλύτερη drag σκηνή στον κόσμο. Το «Drag Me to Cowboys», στο πλαίσιο του Cowboys Music Festival, πιστοποιήθηκε από τα Guinness World Records ως η παράσταση drag με τη μεγαλύτερη προσέλευση που έχει καταγραφεί ποτέ, με 7.423 ανθρώπους να συμμετέχουν στο ρεκόρ.

Η εκδήλωση έγινε στις 11 Ιουλίου στο Κάλγκαρι της Αλμπέρτα και το ρεκόρ ανακοινώθηκε επίσημα από τα Guinness World Records. Στη σκηνή εμφανίστηκε η ΡουΠολ, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε ονόματα από το σύμπαν του «Drag Race», όπως η Σάσα Βελούρ, η Σάσα Κόλμπι, η Roxxxy Andrews και η Coco Montrese, μαζί με καναδικές και τοπικές drag καλλιτέχνιδες.


Το «Drag Me to Cowboys» δεν είναι καινούργιο event. Το Cowboys Music Festival το φιλοξενεί εδώ και χρόνια, όμως η φετινή διοργάνωση είχε στόχο να μετατρέψει την παράσταση σε επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ. Η καταμέτρηση επιβεβαιώθηκε από τα Guinness World Records, ενώ το κοινό παρέμεινε για ώρες κάτω από τη ζέστη, χορεύοντας, τραγουδώντας και παρακολουθώντας ένα πρόγραμμα που έφερε το drag μέσα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της δυτικής καναδικής country κουλτούρας.

Το οπτικό κοντράστ είναι και το δυνατότερο σημείο της ιστορίας: καουμπόικα σκηνικά, τεράστια σκηνή, ανοιχτός χώρος, χιλιάδες θεατές και drag καλλιτέχνιδες που μετατρέπουν ένα φεστιβάλ συνδεδεμένο με rodeo και country διασκέδαση σε χώρο ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητας. Η Σάσα Βελούρ εμφανίστηκε ντυμένη σαν μπλε πολυθρόνα με κρόσσια, η Nearah Nuff έκανε split στη σκηνή, ενώ η ΡουΠολ έκλεισε τη γιορτή με lip sync στο «We Are the Champions» των Queen.

Η RuPaul και 7.423 άνθρωποι έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ σε drag show στο Κάλγκαρι Facebook Twitter

Η σημασία του ρεκόρ δεν είναι μόνο αριθμητική. Οι διοργανωτές παρουσίασαν την προσπάθεια ως έναν τρόπο να μεγαλώσει η κλίμακα και η ορατότητα των drag παραστάσεων διεθνώς. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη στην Αλμπέρτα έχει ιδιαίτερο βάρος, σε μια περίοδο όπου η επαρχία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και ειδικά για την παρουσία θεμάτων ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού στα σχολεία.

Το νέο πλαίσιο στην εκπαίδευση της Αλμπέρτα προβλέπει γονική ενημέρωση και, για μαθητές κάτω των 16 ετών, συναίνεση πριν χρησιμοποιηθεί στο σχολείο νέο όνομα ή αντωνυμία που συνδέεται με την ταυτότητα φύλου. Προβλέπει επίσης ρητή επιλογή συμμετοχής των γονέων για διδασκαλία ή υλικό που αφορά κυρίως και ρητά την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ανθρώπινη σεξουαλικότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το «Drag Me to Cowboys» λειτούργησε ως κάτι περισσότερο από μια μεγάλη βραδιά διασκέδασης. Ήταν μια δημόσια εικόνα queer χαράς σε έναν χώρο όπου η ορατότητα δεν είναι αυτονόητη.


Το ρεκόρ των 7.423 ανθρώπων δεν λέει μόνο πόσοι μπήκαν στον χώρο. Λέει και πόσοι εμφανίστηκαν, χειροκρότησαν και έκαναν το drag μέρος μιας μαζικής, ανοιχτής γιορτής.

Με στοιχεία από Guinness World Records, LGBTQ Nation

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η RuPaul και 7.423 άνθρωποι έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ σε drag show στο Κάλγκαρι

Πολιτισμός / Η RuPaul μετέτρεψε ένα φεστιβάλ country στο μεγαλύτερο drag show του κόσμου και το έβαλε στο Γκίνες

Το «Drag Me to Cowboys» πιστοποιήθηκε από τα Guinness World Records ως η παράσταση drag με τη μεγαλύτερη προσέλευση στον κόσμο, με τη RuPaul στη σκηνή και ένα country φεστιβάλ να γίνεται μαζικό queer θέαμα.
THE LIFO TEAM
Ο Άντριου Σκοτ υποδύεται τον ηθοποιό που έπαιξε Άμλετ ενώ πέθαινε από AIDS

Πολιτισμός / Ο Άντριου Σκοτ υποδύεται τον ηθοποιό που έπαιξε Άμλετ ενώ πέθαινε από AIDS

Το «Elsinore» ανοίγει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου με τον Άντριου Σκοτ στον ρόλο του Ίαν Τσάρλσον, του ηθοποιού που έκρυψε την ασθένειά του και έδωσε έναν από τους μυθικούς «Άμλετ» του βρετανικού θεάτρου.
THE LIFO TEAM
Οι Beatles βγάζουν νέα έκδοση του «Rubber Soul» με ένα άγνωστο τραγούδι του Τζον Λένον

Πολιτισμός / Οι Beatles βγάζουν νέα έκδοση του «Rubber Soul» με ένα άγνωστο τραγούδι του Τζον Λένον

Η επανέκδοση του «Rubber Soul» κυκλοφορεί στις 2 Οκτωβρίου με νέες μίξεις, σπάνιες ηχογραφήσεις και τρία ακυκλοφόρητα οικιακά ντέμο ,ανάμεσά τους το «Little Girl», ένα άγνωστο μέχρι σήμερα σχεδίασμα του Τζον Λένον.
THE LIFO TEAM
Ένας Φρα Αντζέλικο 600 ετών επέστρεψε στο μοναστήρι του μετά τα τραύματα, τα έντομα και την αγορά αντικών

Πολιτισμός / Το πρώτο μεγάλο έργο του Φρα Αντζέλικο επέστρεψε στο μοναστήρι όπου δημιουργήθηκε

Το πρώιμο αριστούργημα του Φρα Αντζέλικο για το Σαν Ντομένικο στο Φιέζολε αποκαταστάθηκε και επέστρεψε στη θέση του, κουβαλώντας έξι αιώνες πίστης, φθοράς, αλλαγών και λεηλασίας.
THE LIFO TEAM
Ο ελληνοκύπριος Μάικλ Ζάβρος κέρδισε το Βραβείο Κοινού του Archibald Prize με μια εβραϊκή προσευχή στη θάλασσα

Πολιτισμός / Ο ελληνοκύπριος Μάικλ Ζάβρος κέρδισε το Βραβείο Κοινού του Archibald Prize με μια εβραϊκή προσευχή στη θάλασσα

Με μια εβραϊκή προσευχή στη θάλασσα, ο ελληνοκύπριος Μάικλ Ζάβρος κέρδισε το Βραβείο Κοινού του Archibald Prize και έκανε το τραύμα του Bondi μια από τις πιο φορτισμένες εικόνες της χρονιάς.
THE LIFO TEAM
Η Τζόις Κάρολ Όουτς κατηγορεί την Έμιλι Γουίλσον για “γλώσσα MAGA” στην επίθεσή της στην “Οδύσσεια

Πολιτισμός / Η Τζόις Κάρολ Όουτς κατηγορεί την Έμιλι Γουίλσον για “γλώσσα MAGA” στην επίθεσή της στην “Οδύσσεια

Η συγγραφέας υπερασπίζεται τον Κρίστοφερ Νόλαν μετά τη σφοδρή επίθεση της μεταφράστριας του Ομήρου στην «Οδύσσεια» και η συζήτηση για το ποιος δικαιούται να ξαναγράφει τους κλασικούς γίνεται όλο και πιο άγρια.
THE LIFO TEAM
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ

Πολιτισμός / Γιώργος Χατζιδάκις: «Ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μητσιά να τραγουδά το "Ο Γιάννης ο Φονιάς"»

Με ανακοίνωση του ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι απαντά στα δημοσιεύματα που τον φέρουν να απαγορεύει την εκτέλεση του «Ο Γιάννης ο φονιάς» στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Δίον και εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.
THE LIFO TEAM
Το Casa Susanna ήταν καταφύγιο τρανς μνήμης. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μια πινακίδα που να το θυμίζει

Πολιτισμός / Casa Susanna: Το σπίτι που χάθηκε και η τρανς μνήμη που επιμένει

Ένας τρανς συγγραφέας αναζήτησε στα Catskills το ιστορικό Casa Susanna, όπου άνθρωποι που τότε αυτοπροσδιορίζονταν ως cross-dressers έβρισκαν κοινότητα στα ’50s και ’60s. Το σπίτι έχει γκρεμιστεί, αλλά η μνήμη του μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.
THE LIFO TEAM
 
 