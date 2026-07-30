Η RuPaul μετέτρεψε ένα φεστιβάλ country στο μεγαλύτερο drag show του κόσμου και το έβαλε στο Γκίνες

Στο Κάλγκαρι, ένα country φεστιβάλ έγινε για μία ημέρα η μεγαλύτερη drag σκηνή στον κόσμο. Το «Drag Me to Cowboys», στο πλαίσιο του Cowboys Music Festival, πιστοποιήθηκε από τα Guinness World Records ως η παράσταση drag με τη μεγαλύτερη προσέλευση που έχει καταγραφεί ποτέ, με 7.423 ανθρώπους να συμμετέχουν στο ρεκόρ.

Η εκδήλωση έγινε στις 11 Ιουλίου στο Κάλγκαρι της Αλμπέρτα και το ρεκόρ ανακοινώθηκε επίσημα από τα Guinness World Records. Στη σκηνή εμφανίστηκε η ΡουΠολ, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε ονόματα από το σύμπαν του «Drag Race», όπως η Σάσα Βελούρ, η Σάσα Κόλμπι, η Roxxxy Andrews και η Coco Montrese, μαζί με καναδικές και τοπικές drag καλλιτέχνιδες.

Το «Drag Me to Cowboys» δεν είναι καινούργιο event. Το Cowboys Music Festival το φιλοξενεί εδώ και χρόνια, όμως η φετινή διοργάνωση είχε στόχο να μετατρέψει την παράσταση σε επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ. Η καταμέτρηση επιβεβαιώθηκε από τα Guinness World Records, ενώ το κοινό παρέμεινε για ώρες κάτω από τη ζέστη, χορεύοντας, τραγουδώντας και παρακολουθώντας ένα πρόγραμμα που έφερε το drag μέσα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της δυτικής καναδικής country κουλτούρας.

Το οπτικό κοντράστ είναι και το δυνατότερο σημείο της ιστορίας: καουμπόικα σκηνικά, τεράστια σκηνή, ανοιχτός χώρος, χιλιάδες θεατές και drag καλλιτέχνιδες που μετατρέπουν ένα φεστιβάλ συνδεδεμένο με rodeo και country διασκέδαση σε χώρο ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητας. Η Σάσα Βελούρ εμφανίστηκε ντυμένη σαν μπλε πολυθρόνα με κρόσσια, η Nearah Nuff έκανε split στη σκηνή, ενώ η ΡουΠολ έκλεισε τη γιορτή με lip sync στο «We Are the Champions» των Queen.

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Η σημασία του ρεκόρ δεν είναι μόνο αριθμητική. Οι διοργανωτές παρουσίασαν την προσπάθεια ως έναν τρόπο να μεγαλώσει η κλίμακα και η ορατότητα των drag παραστάσεων διεθνώς. Το γεγονός ότι αυτό συνέβη στην Αλμπέρτα έχει ιδιαίτερο βάρος, σε μια περίοδο όπου η επαρχία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και ειδικά για την παρουσία θεμάτων ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού στα σχολεία.

Το νέο πλαίσιο στην εκπαίδευση της Αλμπέρτα προβλέπει γονική ενημέρωση και, για μαθητές κάτω των 16 ετών, συναίνεση πριν χρησιμοποιηθεί στο σχολείο νέο όνομα ή αντωνυμία που συνδέεται με την ταυτότητα φύλου. Προβλέπει επίσης ρητή επιλογή συμμετοχής των γονέων για διδασκαλία ή υλικό που αφορά κυρίως και ρητά την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ανθρώπινη σεξουαλικότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το «Drag Me to Cowboys» λειτούργησε ως κάτι περισσότερο από μια μεγάλη βραδιά διασκέδασης. Ήταν μια δημόσια εικόνα queer χαράς σε έναν χώρο όπου η ορατότητα δεν είναι αυτονόητη.

Το ρεκόρ των 7.423 ανθρώπων δεν λέει μόνο πόσοι μπήκαν στον χώρο. Λέει και πόσοι εμφανίστηκαν, χειροκρότησαν και έκαναν το drag μέρος μιας μαζικής, ανοιχτής γιορτής.

Με στοιχεία από Guinness World Records, LGBTQ Nation