Η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε στη σκηνή για να επιπλήξει θεατή που έγραφε στο κινητό

Η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε στη σκηνή μετά το τέλος παράστασης στο West End, όχι για ένα ακόμη χειροκρότημα, αλλά για να μιλήσει σε θεατή που έγραφε στο κινητό του κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο φορτισμένες στιγμές του Inter Alia.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση στο Wyndham’s Theatre του Λονδίνου, απευθύνθηκε στο κοινό μετά τις τελικές υποκλίσεις και εξήγησε πόσο εύκολα μπορεί να σπάσει η ζωντανή σύνδεση ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία.

«Ήθελα απλώς να πω, για όποιον πηγαίνει στο θέατρο, ότι αυτό που προσπαθούμε να σας δώσουμε είναι κάτι μεγάλο», είπε η Πάικ. «Προσπαθώ να σας πω μια ιστορία και σας αισθάνομαι. Ελπίζω να με αισθάνεστε κι εσείς».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε θεατή που, όπως είπε, έγραφε στο κινητό σε ένα κρίσιμο σημείο της παράστασης. Η ίδια δεν τον κατονόμασε, αλλά έδειξε προς το σημείο της πλατείας όπου καθόταν.

«Ξέρεις ποιος είσαι και δεν πρόκειται να σε ξεχωρίσω», είπε. «Ίσως ήταν πολύ σημαντικό. Ίσως είσαι γιατρός και σώζεις τη ζωή κάποιου, και ελπίζω να είναι έτσι. Αλλά τα βλέπουμε αυτά, τα νιώθουμε».Η παρέμβασή της προκάλεσε χειροκρότημα, ενώ θεατής που βρισκόταν στην αίθουσα ανέφερε ότι η ηθοποιός έδειχνε «πραγματικά αναστατωμένη». Αρχικά, κάποιοι νόμιζαν ότι η Πάικ επέστρεφε για ένα προσωπικό χειροκρότημα, μέχρι που εκείνη ζήτησε από το κοινό να καθίσει και να ακούσει.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια όλο και πιο συχνή συζήτηση για τη συμπεριφορά του κοινού στο θέατρο, ειδικά μετά την πανδημία, όταν πολλοί ηθοποιοί άρχισαν να μιλούν ανοιχτά για τα κινητά, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις διακοπές κατά τη διάρκεια παραστάσεων.

Τον περασμένο μήνα, η Λέσλι Μάνβιλ είχε ζητήσει από τους θεατές να μη σηκώνουν τα κινητά τους στα πρόσωπα των ηθοποιών κατά τις υποκλίσεις. Η Σίνθια Ερίβο είχε σταματήσει παράσταση του Dracula στο West End όταν είδε θεατή να τη βιντεοσκοπεί. Το 2024, ο Άντριου Σκοτ είχε διακόψει τον διάσημο μονόλογο «to be or not to be» στον Hamlet, όταν είδε θεατή να έχει ανοίξει laptop για να στείλει emails.

Η Πάικ πρωταγωνιστεί στο Inter Alia της Σούζι Μίλερ, της συγγραφέα του Prima Facie. Στην παράσταση υποδύεται την Τζέσικα Παρκς, μια δικαστή που αγωνίζεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το νομικό σύστημα αντιμετωπίζει τη σεξουαλική βία, μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος της ο γιος κατηγορείται για βιασμό.

Η ερμηνεία της τής χάρισε φέτος βραβείο Olivier. Το Inter Alia παρουσιάστηκε αρχικά στο National Theatre του Λονδίνου και τώρα παίζεται για περιορισμένο διάστημα στο West End, έως τις 20 Ιουνίου.

Με στοιχεία από Guardian,The Hollywood Reporter