Η Ρόσι ντε Πάλμα έντυσε την Τουλούζη με φλαμένκο, εξορία και σύγχρονη τέχνη

Ένα Σάββατο απόγευμα, λίγο μετά τις πέντε, οι δρόμοι της Τουλούζης γέμισαν φορέματα φλαμένκο. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, προχωρούσαν σαν χαρούμενη εισβολή, με τη μουσική στη διαπασών από ένα ηχητικό σύστημα πάνω σε ποδήλατο. Δεν ήταν καρναβάλι, ούτε τουριστικό στιγμιότυπο. Ήταν η περφόρμανς En la piel del otro της Σεβιγιάννας Πιλάρ Αλμπαραθίν, μία από τις πιο δυνατές εικόνες της φετινής έκδοσης του Nouveau Printemps.

Το φεστιβάλ σύγχρονης δημιουργίας της Τουλούζης έχει φέτος τη Ρόσι ντε Πάλμα ως κεντρική καλλιτεχνική φιγούρα και επιμελητική παρουσία. Η μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν αντιμετώπισε την πρόσκληση ως προσωπική βιτρίνα, αλλά ως αφορμή να στήσει μια διαδρομή μέσα στην πόλη, με Ισπανούς και διεθνείς καλλιτέχνες, περφόρμανς, εγκαταστάσεις, προβολές, μουσική και έργα που βγαίνουν από τους κλειστούς χώρους και δοκιμάζουν να κατοικήσουν τον δρόμο.

Η επιλογή της Τουλούζης δεν είναι ουδέτερη. Η πόλη θεωρείται εδώ και δεκαετίες η «πιο ισπανική» πόλη της Γαλλίας, καθώς μετά τον Ισπανικό Εμφύλιο έγινε βασικό καταφύγιο για τους Ρεπουμπλικάνους που έφευγαν από τον Φράνκο. Το 1945, σχεδόν το 10% των κατοίκων της ήταν Ισπανοί. Έτσι, η φετινή ισπανική έκρηξη του Nouveau Printemps δεν μοιάζει με εξωτικό αφιέρωμα, αλλά με επιστροφή μιας μνήμης που υπήρχε ήδη στα πεζοδρόμια.

Η Ρόσι ντε Πάλμα στην Τουλούζη, όπου το Nouveau Printemps απλώνει τη φετινή του διαδρομή σε 16 σημεία της πόλης. Φωτ.: Rafael Estefanía

Άποψη από την τέταρτη έκδοση του Nouveau Printemps στην Τουλούζη, όπου η Ρόσι ντε Πάλμα επέλεξε έργα από τις ισπανικές συλλογές του Les Abattoirs. Φωτ.: Rafael Estefanía

Η Αλμπαραθίν, μέσα από το φλαμένκο, το χιούμορ και την υπερβολή, κάνει κάτι πιο σύνθετο από μια εντυπωσιακή παρέλαση. Χρησιμοποιεί το ανδαλουσιανό φολκλόρ για να μιλήσει για το φύλο, την ταυτότητα, την κοινότητα και την αδύνατη, πάντα ελλιπή προσπάθεια να μπεις «στο δέρμα του άλλου». Οι φλαμένκο της, πεσμένες και τεράστιες σε φωτογραφίες στην πρόσοψη του σταθμού Toulouse-Matabiau, μοιάζουν πια με εικόνες μιας Ισπανίας που δεν ποζάρει απλώς για τον εαυτό της· ξαπλώνει πάνω στην πόλη και την αναγκάζει να θυμηθεί.

Η Ρόσι ντε Πάλμα, από την πλευρά της, κινείται ανάμεσα στους χώρους του φεστιβάλ με την ίδια φυσικότητα με την οποία έχει περάσει, εδώ και δεκαετίες, από το σινεμά, τη μόδα, την ποπ κουλτούρα και την περφόρμανς. Στην επίσημη έναρξη, στη Salle des Illustres του Καπιτωλίου, πήρε τον λόγο στα γαλλικά, μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους, κάτω από τους μεγαλοπρεπείς τοιχογραφημένους θόλους της πόλης.

Αλλά το αληθινό σώμα του φεστιβάλ βρίσκεται αλλού: στα περάσματα, στους σταθμούς, στις γειτονιές, στα σημεία όπου η τέχνη δεν περιμένει να τη συναντήσεις σε λευκό κύβο.

Στο μουσείο σύγχρονης τέχνης Les Abattoirs, ένα παλιό σφαγείο στις όχθες του Γαρούνα, η Ρόσι παρουσιάζει την Carte Blanche, μια επιλογή από τις ισπανικές συλλογές του μουσείου. Τάπιες, Μικέλ Μπαρθελό, Ούκα Λέλε, Μιρό, Αντόνιο Σάουρα και άλλοι καλλιτέχνες συγκροτούν ένα βλέμμα πάνω στη σύγχρονη ισπανική τέχνη, όχι ως ενιαία εθνική αφήγηση αλλά ως πληθυντικό πεδίο μορφών, υλικών και αντιφάσεων.

Στην ίδια αίθουσα, πίσω από ένα λευκό πάνελ, κρύβεται και το πιο θεαματικό φάντασμα: το μνημειακό έργο του Πικάσο La dépouille du Minotaure en costume d’Arlequin, τόσο εύθραυστο που δεν μπορεί να εκτεθεί μόνιμα.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι ντυμένοι με φορέματα φλαμένκο συμμετείχαν στην περφόρμανς En la piel del otro της Πιλάρ Αλμπαραθίν στους δρόμους της Τουλούζης. Φωτ.: Rafael Estefanía

Το Gracesland του Άνχελ Παντόχα, έργο που χρησιμοποιεί τον μύθο των Τριών Χαρίτων για να μιλήσει για τις γυναίκες που σβήστηκαν από την ιστορία της τέχνης. Φωτ.: Rafael Estefanía

Η δεύτερη carte blanche της Ρόσι απλώνεται στην Ταινιοθήκη της Τουλούζης, με οκτώ ταινίες που διάλεξε η ίδια. Και εδώ η μνήμη δεν λειτουργεί ως φόντο, αλλά ως μέρος της ίδιας της διαδρομής. Το κτίριο που σήμερα φυλάει κινηματογραφικές εικόνες υπήρξε κάποτε χώρος πολιτικής δράσης για Ισπανούς αντιφρανκικούς εξόριστους.

Ανάμεσα στις προβολές ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ Urraca, cazador de rojos, για τον Πέδρο Ουράκα, τον πράκτορα του φρανκικού καθεστώτος που κυνηγούσε Ρεπουμπλικάνους εξόριστους στη Γαλλία για να τους παραδώσει στους ναζί και στον Φράνκο. Εκεί, η εξορία παύει να είναι ιστορικό θέμα και γίνεται τοίχος, αίθουσα, ανάσα.

Κάθε χρόνο το Nouveau Printemps στρέφει το βλέμμα του σε συγκεκριμένες γειτονιές. Φέτος η διαδρομή περνά από τις περιοχές Bonnefoy και Marengo-Jolimont, γύρω από τις γραμμές του τρένου, εκεί όπου η κοινωνική κατοικία, τα εργαστήρια καλλιτεχνών και οι νέες πολεοδομικές πιέσεις συνυπάρχουν με την απειλή της ανάπλασης.

Εκεί ο Ερνέστο Αρτίγιο έστησε το Obra Nueva-Ce qui reste, έναν πύργο πέντε μέτρων από μπάζα, τσιμέντο, πέτρες και υλικά οικοδομής της περιοχής. Ένα έργο για το τι απομένει όταν μια γειτονιά αλλάζει και ποιο κοινό θεμέλιο μπορεί ακόμη να σηκώσει το επόμενο.

Το έργο Obra Nueva-Ce qui reste του Ερνέστο Αρτίγιο, ένας πύργος από μπάζα και υλικά οικοδομής, στο φεστιβάλ Nouveau Printemps. Φωτ.: Rafael Estefanía

Στιγμιότυπο από την περφόρμανς En la piel del otro της Πιλάρ Αλμπαραθίν στο φεστιβάλ Nouveau Printemps, στην Τουλούζη. Φωτ.: Rafael Estefanía

Στο Centre Culturel Bonnefoy, ο Άνχελ Παντόχα επιστρέφει στον μύθο των Τριών Χαρίτων για να μιλήσει για τις γυναίκες που σβήστηκαν από την ιστορία της τέχνης. Στο ίδιο πνεύμα, η Νταλίλα Νταλέας Μπουζάρ, με έργα εμπνευσμένα από ισπανικά υφάσματα, φέρνει μια πιο ήσυχη μνήμη των εξόριστων.

Στο Lieu-Commun, η έκθεση Diaspora Wonderland μιλά για τη μετανάστευση, τη διασπορά και την ταυτότητα μέσα από εικόνες που σχεδόν χάνονται κάτω από στρώματα μαύρου μελανιού, αντικείμενα, έπιπλα, οικογενειακά κατάλοιπα και παράλογες σκηνές φορτωμένων αυτοκινήτων που κουβαλούν όχι μόνο βαλίτσες αλλά ολόκληρες ζωές.

Το φεστιβάλ φτάνει μέχρι τη δημόσια βιβλιοθήκη, τη Médiathèque José Cabanis, όπου οι Danses Interdites ανοίγουν χώρο για απαγορευμένους ή φανταστικούς χορούς, και μέχρι το Παρατηρητήριο της Jolimont, πάνω από τις ροζ στέγες της πόλης. Εκεί, η Gala Hernández López παρουσιάζει ως εγκατάσταση τη νέα της ταινία Like Moths to the Light, ενώ ο φωτογράφος Manuel Outumuro στήνει ένα ιδιότυπο σαφάρι εικόνων με μεγάλα ασπρόμαυρα πορτρέτα γυναικών του σινεμά ανάμεσα στα δέντρα και τα κτίρια του παρατηρητηρίου. «Αν θέλεις να δεις αστέρια, το παρατηρητήριο είναι το σωστό μέρος», λέει με τον πιο απλό και τον πιο εύστοχο τρόπο.

Η Ρόσι ντε Πάλμα, προσκεκλημένη καλλιτέχνιδα και επιμελητική παρουσία της φετινής έκδοσης του Nouveau Printemps. Φωτ.: Rafael Estefanía

Κάπως έτσι, η Ρόσι ντε Πάλμα δεν μετατρέπει την Τουλούζη απλώς σε ισπανική γιορτή. Τη μετατρέπει σε πόλη όπου η τέχνη θυμάται ότι το σώμα, η εξορία, η χαρά και η κοινότητα δεν είναι ξεχωριστά πράγματα. Είναι ο ίδιος δρόμος, όταν γεμίζει μουσική.

Το φεστιβάλ κορυφώνεται με χορό, φλαμένκο, fandango, ηλεκτρονική μουσική, τη LaPili και τη Ρόσι ντε Πάλμα με το electrosoul σχήμα της, Soulages, στον Jardin Michelet. Η ίδια αστειεύεται ότι της ζήτησαν να κάνει ένα φεστιβάλ συμπεριληπτικό, με τη δική της ματιά και, πάνω απ’ όλα, γιορτινό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Τουλούζη: η μνήμη δεν στέκεται πένθιμη στη γωνία. Βγαίνει στον δρόμο, φοράει φλαμένκο και χορεύει.

Με στοιχεία από El País και Le Nouveau Printemps.