Η Rosalía διέκοψε τη συναυλία στο Μιλάνο λόγω τροφικής δηλητηρίασης

Η βραβευμένη με Grammy Rosalía έδινε συναυλία στο Unipol Forum του Μιλάνου την Τετάρτη, όταν σταμάτησε για να πει στο κοινό ότι δεν αισθανόταν καλά.

«Προσπάθησα να κάνω αυτή τη συναυλία. Από την αρχή ήμουν άρρωστη. Είχα σοβαρή τροφική δηλητηρίαση», είπε στα αγγλικά σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Η αποχώρηση της Rosalía από τη συναυλία για λόγους υγείας

«Προσπάθησα να αντέξω μέχρι το τέλος, αλλά αισθάνομαι εξαιρετικά άρρωστη. Θέλω πραγματικά να δώσω την καλύτερη παράσταση, και είμαι σαν να βρίσκομαι στο πάτωμα», είπε.

Αφού είπε ότι θα προσπαθούσε να συνεχίσει αν ήταν φυσικά δυνατό, η Rosalía έστειλε τελικά ένα φιλί στο κοινό και αποχώρησε από τη σκηνή.

Η Rosalía, που έχει γίνει διάσημη για την ευελιξία της που ξεπερνά τα όρια των μουσικών ειδών, βρισκόταν στο Μιλάνο στο πλαίσιο μιας περιοδείας που ξεκίνησε στη Γαλλία νωρίτερα αυτό το μήνα και θα τελειώσει στο Πουέρτο Ρίκο τον Σεπτέμβριο.

Η τραγουδίστρια, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης διεθνούς καλλιτέχνιδας στα Brit Awards αυτό το μήνα, έχει κερδίσει ευρεία αναγνώριση για το τέταρτο άλμπουμ της, «Lux».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει στίχους σε 13 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, αγγλικών και σικελικών, εκτός από τα ισπανικά, τη μητρική της γλώσσα.

Με πληροφορίες από France 24