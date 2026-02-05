Η Rosalía ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή των BRIT Awards

Η Rosalía θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή των BRIT Awards.

Η Ισπανίδα σταρ θα εμφανιστεί στην επερχόμενη τελετή των Βρετανικών Μουσικών Βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-op Live του Μάντσεστερ. Φέτος, για πρώτη φορά στην σχεδόν 50ετή ιστορία του θεσμού, η τελετή θα διεξαχθεί εκτός Λονδίνου.

Παράλληλα, η Rosalía είναι υποψήφια για πρώτη φορά στην κατηγορία «Διεθνής καλλιτέχνης της χρονιάς», έχοντας «απέναντί» της τους Bad Bunny, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, sombr, Taylor Swift, Chappell Roan και Tyler, The Creator.

Το άλμπουμ της «Lux», κατέκτησε την 4η θέση στο Billboard 200 κατά την κυκλοφορία του, καθώς και την 4η θέση στο Official U.K. Albums Chart, καθιστώντας τη, την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα με την υψηλότερη θέση στην ιστορία του chart.

Στο lineup των BRITs 2026 περιλαμβάνονται επίσης οι Harry Styles, Olivia Dean, Mark Ronson και Wolf Alice, ενώ αναμένεται να προστεθούν και άλλοι καλλιτέχνες που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards ανακοινώθηκαν στις 21 Ιανουαρίου, με την Olivia Dean και τη Lola Young να προηγούνται με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία και τον Sam Fender να ακολουθεί με τέσσερις.

Στο Lux, η ποπ σταρ τραγουδά σε 13 διαφορετικές γλώσσες και εξερευνά θεματικές όπως «η γυναικεία μυσταγωγία, η μεταμόρφωση και η πνευματικότητα». Το Lux αποτελεί ριζική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη μουσική της Rosalía, η οποία συνδύαζε παραδοσιακά στοιχεία φλαμένκο με σύγχρονη ποπ, χιπ χοπ και ρεγκετόν.

Φέτος, η Rosalía ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη περιοδεία της μέχρι σήμερα, με το Lux Tour, το οποίο θα περάσει από αρένες σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική έως τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα περιλαμβάνει 42 συναυλίες σε 17 χώρες.

Με πληροφορίες από Billboard