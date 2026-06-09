Η Rihanna γίνεται «La Reine»: 11 looks για τη βασίλισσα της εικόνας στο ee72

Υπάρχουν σταρ που μπαίνουν μπροστά στον φακό και υπάρχουν κι εκείνοι που μετατρέπουν τον φακό σε ολόκληρο κόσμο. Η Rihanna ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία,Στο νέο τεύχος του ee72, ο Edward Enninful τη συναντά ξανά για ένα ακόμη εξώφυλλο και τη φαντάζεται ως La Reine: μια σύγχρονη βασιλική φιγούρα, φτιαγμένη από δύναμη, ομορφιά, μνήμη και απόλυτη επίγνωση της παρουσίας της. Ο Szilveszter Makó στήνει γύρω της έναν κόσμο που μοιάζει μαζί editorial μόδας, ζωγραφικό πορτρέτο και μικρή θεατρική σκηνή. Δεν φωτογραφίζει απλώς ρούχα. Φτιάχνει σκηνές. Και η Rihanna, όπως πάντα, δεν ποζάρει απλώς μέσα τους. Τις κατοικεί.

Για τον Enninful, η σχέση τους μετρά ήδη πάνω από δεκαπέντε χρόνια. Όπως γράφει ο ίδιος, συναντήθηκαν πρώτη φορά το 2007, σε επίδειξη του Lanvin στο Παρίσι, όταν εκείνη ήταν ήδη η νέα ποπ δύναμη που όλοι παρακολουθούσαν. Από τότε έχουν κάνει μαζί έξι εξώφυλλα σε τρία περιοδικά: W, Vogue και τώρα ee72. Στο La Reine, η αφετηρία ήταν μια απλή φράση: «Η Rihanna είναι η βασίλισσα». Από εκεί άρχισε μια έρευνα πάνω σε μαύρες βασίλισσες της ιστορίας, σε πορτρέτα ισχύος, σε εικόνες όπου η ομορφιά δεν είναι διακόσμηση αλλά στάση. Αυτό ακριβώς νιώθει κανείς κοιτάζοντας τις φωτογραφίες. Η Rihanna δεν φορά απλώς couture. Κάθε look μοιάζει με διαφορετική εκδοχή της ίδιας περσόνας: άλλοτε αυστηρή, άλλοτε σχεδόν μυθική, άλλοτε απόλυτα ήρεμη μέσα στην υπερβολή.

Τα 11 looks κινούνται ανάμεσα σε Valentino Haute Couture, Dior Haute Couture, Schiaparelli Haute Couture, Chanel Haute Couture, Givenchy, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Savage x Fenty, Wolford και Giuseppe Zanotti. Όμως το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα ονόματα. Βρίσκεται στον τρόπο που τα ρούχα γίνονται σώμα, όγκος, σκηνικό, χαρακτήρας.Άλλοτε η εικόνα περνά μέσα από φτερά και δραματικά σχήματα. Άλλοτε μέσα από ζωγραφισμένα φόντα, σκοτεινές πόρτες, παράξενες γεωμετρίες και χτενίσματα που μοιάζουν σχεδόν γλυπτικά. Άλλοτε πάλι αρκεί το βλέμμα της Rihanna για να κρατήσει μόνο του ολόκληρο το κάδρο.

Ο Makó, ένας από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς φωτογράφους της στιγμής, δουλεύει με τρόπο σχεδόν χειροποίητο. Ζωγραφίζει ο ίδιος τα φόντα του, επεμβαίνει πάνω στις εικόνες, χτίζει έναν κόσμο αντί να καταγράφει απλώς μια παρουσία. Σε μια εποχή γρήγορης ψηφιακής τελειότητας, οι φωτογραφίες του έχουν κάτι πιο αργό, πιο υλικό, πιο φτιαγμένο με χέρι.

Γι’ αυτό και το La Reine δεν μοιάζει με συνηθισμένο editorial μόδας. Είναι μια μικρή ακολουθία μεταμορφώσεων, όπου η haute couture, το beauty portrait και η δύναμη της Rihanna να ορίζει η ίδια την εικόνα της συναντιούνται στο ίδιο κάδρο.

Και κάτι ακόμη: σε όλες αυτές τις μετακινήσεις, από το βασιλικό στο avant-garde και από το θεατρικό στο σχεδόν οικείο, η Rihanna δεν χάνει ποτέ το κέντρο της. Το σκηνικό αλλάζει, η παρουσία μένει ακλόνητη.

Ίσως αυτό να είναι και το μυστικό της μακράς σχέσης της με τον Enninful. Δεν επαναλαμβάνονται. Κάθε φορά ψάχνουν μια καινούργια μορφή, ένα νέο σύμπαν, έναν άλλο τρόπο να δοκιμάσουν τι μπορεί ακόμη να γίνει ένα πορτρέτο μόδας.

με στοιχεία από ee72