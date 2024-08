Η  πολυσυλλεκτική Αrt Athina 2024 θα ενεργοποιήσει αθέατες γωνιές του Ζαππείου

Με κεντρικό άξονα τη σύγχρονη τέχνη, ενισχυμένη την παρουσία του design, έμφαση στη συμπερίληψη και τη βιωσιμότητα η Art Athina 2024 και στη φετινή της διοργάνωση θα δώσει την ευκαιρία στο φιλότεχνο κοινό να παρακολουθήσει τις πλέον πρόσφατες προτάσεις των γκαλερί, να δει ιστορικά έργα και να έρθει σε επαφή με τις τάσεις των αιθουσών τέχνης από το εξωτερικό από τις 19 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2024.

Το μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό γεγονός στην Ελλάδα και μία από τις παλαιότερες φουάρ στην Ευρώπη, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, έχει τεθεί, για ακόμη μία χρονιά, υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Πολυσυλλεκτική και πλούσια σε περιεχόμενο η φετινή φουάρ δεν θα περιοριστεί μόνο στους γνωστούς χώρους του Ζαππείου Μεγάρου, οι οποίοι αποτελούν από το 2019 τη σταθερή έδρα της. Θα ενεργοποιήσει αθέατες γωνιές του ιστορικού κτιρίου και θα επεκταθεί, επίσης, τόσο στον ευρύτερο χώρο που περιβάλλει το μέγαρο, όσο και στον γειτονικό θερινό κινηματογράφο «Αίγλη».

Γενικός διευθυντής της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι ο Αντώνης Κούρκουλος. Νέο μέλος στην πυρηνική ομάδα της Art Athina είναι η Μαριλένα Κουτσούκου, η οποία ανέλαβε τη νεοσύστατη θέση της Διευθύντριας Ανάπτυξης της φουάρ και είναι υπεύθυνη των στρατηγικών συνεργασιών της Art Athina 2024. Οι επιμέρους τομείς, όπως κάθε χρόνο, ανατίθενται σε νέους διαφορετικούς, ως επί το πλείστον, επιμελητές. Σταθερά παρόν τα τελευταία οκτώ χρόνια ο Σταύρος Παπαγιάννης με το Stage Design Office στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της έκθεσης και το πολυβραβευμένο δημιουργικό γραφείο G Design Studio, το οποίο διαμόρφωσε τη νέα οπτική ταυτότητα της φουάρ που αποτελείται από δύο κεφαλαία Α σε διαφορετικές συνθέσεις και χρώματα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η BlueCycle μεταμορφώνει τον κήπο του Ζαππείου Μεγάρου με ένα project, ειδικά φτιαγμένο για τη φετινή διοργάνωση της Art Athina, που συνδυάζει το design με τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Με πρώτη ύλη τον αλιευτικό εξοπλισμό που συλλέγει από όλη την Ελλάδα και συνδυάζοντας ρομποτική τρισδιάστατη εκτύπωση με χειροποίητες δημιουργίες, δίνει διαφορετική πνοή στο λογότυπο της έκθεσης.

Το πρόγραμμα της Art Athina 2024 έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Main: Aίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.

Design: Γκαλερί και σχεδιαστές που συνδυάζουν άψογα την ομορφιά των παραδοσιακών ελληνικών τεχνικών με το πιο σύγχρονο, ευφάνταστο και πρωτοποριακό design δημιουργώντας αντικείμενα που διατρέχουν ένα ευρύ φάσμα αισθητικής, θα συνθέσουν την ενότητα που επιμελούνται ο Μάνθος Καλούμενος και η Τίνα Δασκαλαντωνάκη (Mare Studio).

Projects: Ανεξάρτητοι χώροι τέχνης, μη κερδοσκοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί, αίθουσες που διευθύνονται από καλλιτέχνες, ατελιέ και μικρές νέες γκαλερί αποτελούν την ενότητα που επιμελείται η Λουκία Θωμοπούλου υπό τον τίτλο «Έξοδος».

Το παράλληλο πρόγραμμα της φουάρ συνθέτουν οι παρακάτω ενότητες:

Talks: Κύριος θεματικός άξονας των συζητήσεων που επιμελείται η Ολυμπία Τζώρτζη είναι η σχέση των γκαλερί και των καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την αντιμετώπιση των προκλήσεων χωρίς αντιπαλότητες και την αναζήτηση λύσεων με βάση όσων ισχύουν και σε διεθνές επίπεδο.

Video: Τις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων, τη σεξουαλικότητα και το συναίσθημα πραγματεύονται τα έργα που έχει επιλέξει να παρουσιάσει ο Πάνος Γιαννικόπουλος στο φετινό πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Εκδίωξη από τον Κήπο: Το χώμα ως ένας φακός για να είμαστε-στον-κόσμο». Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον κήπο του Ζαππείου.

Performance: «Ηappy me, happy we» είναι ο τίτλος που επέλεξε ο Νικόλας Βαμβουκλής, ο οποίος και επιμελείται το φετινό πρόγραμμα σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Flux Laboratory Athens μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις συμμετέχουσες αίθουσες τέχνης στην Art Athina 2024. Οι θεματικές των έργων αφορούν μεταξύ άλλων στην ελευθερία και την έκφραση των ταυτοτήτων, τις δυναμικές της κοινότητας, τις (μη) ανθρώπινες σχέσεις και σε έννοιες όπως η φροντίδα, η οικολογία και η βιωσιμότητα, οι κρίσεις και οι επείγουσες καταστάσεις.

Kids' Educational Program: Δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, κολάζ, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Planet Art» που σχεδίασε και φέτος για την Art Athina o μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA με κεντρικό άξονα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Για πρώτη φορά φέτος η Art Athina και το Kroma συνεργάζoνται με την ομάδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Life is For All ώστε στα εκπαιδευτικά εργαστήριο να συμπεριληφθούν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.

Για τρίτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί, όπου έχουν πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον ατομική έκθεση.

Την περίοδο της Art Athina 2024 θα λειτουργεί ήδη η ατομική έκθεση - έπαθλο της περσινής νικήτριας, Στεφανίας Στρούζα (γκαλερί a.antonopoulou.art), στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (12 Σεπτεμβρίου έως 13 Οκτωβρίου).

Στο πλαίσιο της φουαρ πραγματοποιήθηκε για έκτη χρονιά κατά τους προηγούμενους μήνες το Art Athina Educational Program με τη συμμετοχή φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών σε σχεδιασμό της Χρυσάνθης Κουμιανάκη και του Κοσμά Νικολάου από τον καλλιτεχνικό οργανισμό 3 137. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η γνωριμία των φοιτητών με επαγγελματίες της τέχνης, η κατανόηση της αθηναϊκής σκηνής και η εξοικείωση με το μελλοντικό επαγγελματικό πεδίο δραστηριοποίησης τους.

Αναλυτικά οι αίθουσες τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina 2024:

Main

a.antonopoulou.art, agathi kartalos, Alibi, Allouche Benias Gallery, Alma Gallery, Argo Gallery, Art Zone 42, Artower Agora, Artshot - Sophia Gaitani, Artworx, Arusha Gallery (UK), ASTROLAVOS art galleries, Bernier/Eliades Gallery, Callirrhoë, Citronne Gallery, Crux Gallerie, Depo Darm, Dio Horia, ekfrasi – yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, Enari Gallery (Netherlands), EPsilon Art Gallery, Françoise Heitsch (Germany), Gallery ArtPrisma, Gallery Ersi, GALERIE LJ (France), Gallery 7, Gallery LTECGallery/MAMA CONTEMPORARY (Cyprus), genesis gallery, IAGA Contemporary Art SRL (Romania, Italy), Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kourd Gallery, Lola Nikolaou Gallery, Marginalia Gallery (Cyprus), Mazi projects_Razem Pamoja Foundation (Poland), META Spatiu (Romania), Mihalarias Art, Nil Gallery (France), Nitra Gallery, Papatzikou Gallery, Peritechnon Karteris Art Gallery, Rebecca Camhi Gallery, ROMA Gallery, Shazar Gallery (Italy), Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Spazio b5 (Italy), Sylvia Kouvali, Technohoros Art Gallery, The Blender Gallery, THE BREEDER, THE EDIT GALLERY (Cyprus), Wilhelmina's, XIPPAS (France—Switzerland-Uruguay), zina athanassiadou gallery.

Project spaces

Alkinois, Apodec, igni, keramikos 23 artspace, MISC, Sealed Earth Ceramic Studio and Gallery, The Office of Hydrocommons x ATOPOS cvc, Thermia Project.

Design

ANTIQUA Gallery, Bombyx, Mare Studio, Stefanidou Tsoukala Gallery, Taxidi Tinos, Temporary Showroom.

Art Athina 2024

19-23 Σεπτεμβρίου (Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου: Μόνο με προσκλήσεις)

Ζάππειον Μέγαρο

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 20 έως και Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00

www. aavirtual. gr