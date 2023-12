Η πολιτιστική ατζέντα των γιορτών: Εκθέσεις, συναυλίες, πάρτι, θέατρο, ταινίες

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ελευσίνα x4

«Μυστήριο 110 - Ορφέας»

Η βραβευμένη ντοκιμαντερίστρια Εύα Στεφανή παρουσιάζει μια απόκοσμη οπτικοακουστική εγκατάσταση στη βιτρίνα του παλιού κινηματογράφου Ορφέας, σε επιμέλεια Γιώργου Μπεκιράκη, φέρνοντας περαστικούς και επισκέπτες αντιμέτωπους με τη μετάβαση του ανθρώπου από το σκοτάδι στο φως, από τον ξύπνο στον ύπνο και από τη ζωή στον θάνατο.

15/12-14/1, πρώην Κιν/φος Ορφέας, Δήμητρος 4, Τετ.-Κυρ. 17:00-21:00

«Μυστήριο 151 - A Rave Down Below»

Η αφήγηση της έκθεσης διαρθρώνεται μέσα από τους μύθους και την ιστορική πρόσληψη της πόλης της Ελευσίνας και των Μυστηρίων.

Η έκθεση Μυστήριο 151 - A Rave Down Below, σε επιμέλεια του Πάνου Γιαννικόπουλου, εξερευνά την πολιτική δυναμική του σώματος που εκκινεί από το υπέδαφος, το γεωλογικό και το πολιτισμικό. Η αφήγηση της έκθεσης διαρθρώνεται μέσα από τους μύθους και την ιστορική πρόσληψη της πόλης της Ελευσίνας και των Μυστηρίων, μέσα από τον χορό ως μέσο κορύφωσης, ιεροτελεστία και μέθοδο προσέγγισης των εννοιών του θανάτου και της απώλειας, και τη σχέση του με το σώμα που νοσεί ή ακόμα και μέσα από τον ίδιο, παίρνοντας τη μορφή είτε της ασθένειας είτε της θεραπείας.

18/11-28/1, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Κανελλoπούλου 1, Τετ.-Παρ. 17:00-20:00, Σάβ.-Κυρ. 13:00-20:00

«Μυστήριο 87 - Εγώ το θαλάσσιο ταξίδι, εγώ η κατάληψη της γης»

Στο Παλαιό Ελαιουργείο παρουσιάζεται και το Μυστήριο 87, η νέα γλυπτική εγκατάσταση της Στεφανίας Στρούζα, με τίτλο «Εγώ το θαλάσσιο ταξίδι, εγώ η κατάληψη της γης».

Στο Παλαιό Ελαιουργείο παρουσιάζεται και το Μυστήριο 87, η νέα γλυπτική εγκατάσταση της Στεφανίας Στρούζα, με τίτλο «Εγώ το θαλάσσιο ταξίδι, εγώ η κατάληψη της γης». Η δυναμικά ανερχόμενη εικαστικός που απέσπασε πρόσφατα το βραβείο της φετινής Art Athina για νέους καλλιτέχνες παρουσιάζει μια νέα γλυπτική εγκατάσταση που αναφέρεται στην οικολογική καταστροφή που βιώνει ο πλανήτης σήμερα, έχοντας ως σημείο εκκίνησης την παράκτια ζώνη της Ελευσίνας.

15/12-11/2, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 1,Τετ.-Παρ. 17:00-20:00, Σάβ.-Κυρ. 13:00-20:00

«Μυστήριο 111 - Ο Πήλινος Στρατός της Ελευσίνας»

Από τις 17 Δεκεμβρίου 2023 έως και τις 11 Φεβρουαρίου 2024, η «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» εγκαινιάζει τη νέα εποχή του ανακαινισμένου εργοστασίου ΙΡΙΣ με το Μυστήριο 111 - Ο Πήλινος Στρατός της Ελευσίνας του διεθνούς καλλιτέχνη Juan Esteban Sandoval. Το έργο εμπλέκει ενεργούς και συνταξιούχους εργάτες διαφορετικών εργοστασίων, για καθέναν από τους οποίους θα δημιουργηθεί ένα χειροποίητο κράνος από πηλό, πάνω στο οποίο θα είναι χαραγμένα συμβολικά λέξεις ή στοιχεία αντιπροσωπευτικά του ατόμου στο οποίο ανήκει το αντικείμενο.

17/12-11/2, ΙΡΙΣ, Αθανασίου & Αναστασίου Μουρίκη, Τετ.-Παρ., 17:00-20:00, Σάβ.-Κυρ. 13:00-20:00

Μάρκος Καμπάνης: Έργα 1990-2020

Ζωγραφική, χαρακτική, εκκλησιαστική τέχνη και βιβλία συλλειτουργούν.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει από τις 15 Δεκεμβρίου έως τις 18 Φεβρουαρίου ένα αφιέρωμα στην πολύπτυχη εικαστική δραστηριότητα του χαμηλόφωνου δημιουργού Μάρκου Καμπάνη. Ζωγραφική, χαρακτική, εκκλησιαστική τέχνη και βιβλία συλλειτουργούν, ξεδιπλώνουν την προσωπικότητά του και ρίχνουν φως σε μια γόνιμη και σταθερή καλλιτεχνική παραγωγή τριών δεκαετιών.

15/12-18/2, Αίθριο 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ, Δευτ.-Κυρ. 09:30-20:00, είσοδος ελεύθερη

ΑΣΤΥΓΡΑΦΙΑ / URBANOGRAPHY: Η ζωή της πόλης τις δεκαετίες 1950-1970

Λουκάς Βενετούλιας (1930-1984) Μεσαριά, 1975, Ακρυλικό σε μουσαμά, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Η έκθεση «Η ζωή της πόλης τις δεκαετίες 1950-1970» παρακολουθεί τρεις δεκαετίες ραγδαίου μετασχηματισμού της μεταπολεμικής Ελλάδας και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην αστικοποίηση και τον τρόπο που ο άνθρωπος συμμετέχει ή αντιστέκεται στη νέα συνθήκη που του υπαγορεύει το ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον του. Για την ανίχνευση της ανθρώπινης εμπειρίας του αστικού βιώματος η έκθεση φέρνει σε συνομιλία τις εικαστικές τέχνες –ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, σχέδια και αφίσες– με αποσπάσματα από τον δημοφιλή ελληνικό κινηματογράφο, τις ταινίες κριτικού ρεαλισμού και τις έκκεντρες αφηγήσεις, παρουσιάζοντας 79 δημιουργούς, 202 εικαστικά έργα και 21 ταινίες.

Έως 3/3/24, Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Βασ. Κωνσταντίνου 50, Πέμ.-Δευτ. 10:00-18:00, Τετ. 10:00-20:00, είσοδος από 5 ευρώ

Ομαδική έκθεση «Ink and Stone» στην γκαλερί Ζουμπουλάκη

Melina Mosland Human Shell (2023) Φωτ.: Zoumboulakis Galleries

Η γκαλερί Ζουμπουλάκη φιλοξενεί τη νέα ομαδική έκθεση με τίτλο «Ink and Stone» σε επιμέλεια Γεωργίας Λιάπη, η οποία εξετάζει τον διαχρονικό διάλογο μεταξύ της γλώσσας του σχεδίου και της γλυπτικής και φέρνει δημιουργίες σύγχρονων καλλιτεχνών κοντά με ιστορικά έργα από τη συλλογή της γκαλερί.

15/12-20/1, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλατεία Κολωνακίου 20, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Αλέξης Κυριτσόπουλος, αναδρομική έκθεση «Παράλληλα»

Mια μεγάλη αναδρομική έκθεση για τα 60 χρόνια πορείας του εικαστικού Αλέξη Κυριτσόπουλου.

Ο Χριστόφορος Μαρίνος επιμελείται μια μεγάλη αναδρομική έκθεση για τα 60 χρόνια πορείας του εικαστικού Αλέξη Κυριτσόπουλου, ακολουθώντας τον δημιουργό από τα πρώτα του βήματα με τα σκιτσάκια σε εφημερίδες και περιοδικά και τις σπουδές του στο Παρίσι το 1967 μέχρι την επιστροφή του με τη Μεταπολίτευση στην Ελλάδα και τις θρυλικές συνεργασίες του με τον Διονύση Σαββόπουλο και μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες.

9/12-11/2, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, πλ. Αυδή, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

«ΝοΗΜΑΤΑ - Προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα»

Τέσσερεις Εποχές. Γιάννης Τσαρούχης. 1968-1969. Ιδιωτική Συλλογή

Το Μουσείο της Ακρόπολης υποδέχεται μια μοναδική τετραλογία η οποία περιλαμβάνει ποικίλα έργα, αγάλματα, ανάγλυφα και αγγεία, νομίσματα, κοσμήματα, εικόνες και πίνακες ζωγραφικής, ενώνοντας για πρώτη φορά την αρχαιότητα με το Βυζάντιο, την Αναγέννηση και τη νεότερη τέχνη. Μια πανδαισία έργων από μάρμαρο, πηλό, μέταλλο, καμβά και χρώμα, τα περισσότερα από τα οποία ταξιδεύουν για πρώτη φορά και τα οποία μας κάνουν να σκεφτούμε ταυτόχρονα το έργο του Ζωγράφου του Μειδία όπως απεικονίζεται σε ένα αγγείο του Βρετανικού Μουσείου, τον Κρόνο-Χρόνο που τρώει τα παιδιά του (έργο του Ρούμπενς από το Πράδο της Μαδρίτης), την προσωποποιημένη ζωγραφική του Bourdon (από ιδιωτική Συλλογή της Ρώμης) και το χάλκινο αγαλμάτιο του Ύπνου (από το Kunsthistorisches Museum της Βιέννης).

4/12-14/4, Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Δευτ.-Πέμ. 09:00-17:00, Παρ. 09:00-22:00, Σάβ.-Κυρ. 09:00- 20:00

«Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο»

Μέσα από περίπου 260 αντικείμενα, τα οποία προέρχονται από 27 μουσεία και ιδρύματα του εσωτερικού και τέσσερις ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση εξετάζει τους δύο κόσμους που συγκρούστηκαν.

H νέα έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.» προσεγγίζει ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής αρχαιότητας, τη Μάχη της Χαιρώνειας, που έφερε στην πολιτική σκηνή τον Μέγα Αλέξανδρο και έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία του σύγχρονου κόσμου. Μέσα από περίπου 260 αντικείμενα, τα οποία προέρχονται από 27 μουσεία και ιδρύματα του εσωτερικού και τέσσερις ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση εξετάζει τους δύο κόσμους που συγκρούστηκαν και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ σε μια στιγμή που άλλαξε τον ρου της Ιστορίας.

14/11-31/3, Μέγαρο Σταθάτου, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Βασιλίσσης Σοφίας & Ηροδότου 1, Δευτ., Τετ., Παρ., Σάβ. 10:00-17:00, Κυρ. 11:00-17:00, Πέμ. 10:00-20:00, είσοδος από 12 ευρώ

Γιώργος Χατζημιχάλης: Β’ Μέρος, Έργα από το 1966 έως το 2022

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που έχουν εκτεθεί τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και μεμονωμένα έργα και ενότητες που παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά.

Το Μουσείο Μπενάκη συνεχίζει με το Β Μέρος τη μεγαλειώδη του αναδρομή στην πορεία του σημαντικού καλλιτέχνη Γιώργου Χατζημιχάλη. Σημείο εκκίνησης είχε το Α’ Μέρος, το έτος 1966 και τα πρώτα έργα που φιλοτέχνησε σε ηλικία 12 ετών. Το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται με το πρόσφατο έργο του «Μια έκθεση πορτρέτων αφιερωμένη στο έργο “Ο Άγιος Ιερώνυμος στο αναγνωστήριό του” (π. 1475) του Antonello da Messina» που παρουσίασε το 2022 στην Eleftheria Tseliou Gallery. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που έχουν εκτεθεί τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και μεμονωμένα έργα και ενότητες που παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά.

23/11-14/1, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, Πέμ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-22:00, είσοδος από 2,5 ευρώ

Alexandros Vasmoulakis, Theo Michael στην γκαλερί Alouche Benias

Theo Michael, 'Interspecies Geometry', 2023, Graphite on paper, 60 x 41 cm

Η διεθνής γκαλερί Alouche Benias φιλοξενεί την έκθεση Eyes Compound του εικαστικού Theo Michael, παρουσιάζοντας μια σειρά από ετερόκλητα έργα του διαφορετικών τεχνικών (ψηφιδωτά, σχέδια και κολάζ). Παράλληλα, φιλοξενείται και η έκθεση «Smashing Games» του Αλέξανδρου Βασμουλάκη, του τρομερού παιδιού της αθηναϊκής σκηνής που άφησε πίσω του τις μεγάλες εκρηκτικές τοιχογραφίες που λατρεύτηκαν, για να κάνει στροφή προς τα «μέσα» και να επιστρέψει στις τελευταίες του εκθέσεις με έργα μιας πολύ μεγαλύτερης πνευματικότητας.

14/12-13/1, Alouche Benias Gallery, Κανάρη 1, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00 μ.μ., Σάβ. 11:00-17:00

Ρένα Παπασπύρου - «Επιφάνειες, οδηγίες χρήσης»

Παρουσιάζονται έργα της Ρένας Παπασπύρου που αντιπροσωπεύουν όλα τα στάδια της δουλειάς της από το 1976 μέχρι σήμερα.

Η έκθεση «Επιφάνειες, οδηγίες χρήσης - Η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην καθημερινότητα και την ύλη» έχει ως σημείο εκκίνησης το έργο «Balbeeks» που ανήκει στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου και δείχνει μια γυναικεία μορφή να αναδύεται στον χώρο. Παρουσιάζονται έργα της Ρένας Παπασπύρου που αντιπροσωπεύουν όλα τα στάδια της δουλειάς της από το 1976 μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει δύο νέα έργα που δημιούργησε ειδικά για την έκθεση.

12/12-16/6, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Δευτ.-Κυρ. 10:00-18:00, Τρ. κλειστά, Τετ. 10:00-20:00, είσοδος από 5 ευρώ

«Κανονικότητες στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα»

Maria Cyber, "London", 1991, courtesy of the artist

Η γκαλερί Crux και η Θετική Φωνή παρουσιάζουν μια all-star ομαδική έκθεση με τίτλο «Κανονικότητες στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα» σε επιμέλεια του Φοίβου Σακαλή. H έκθεση αναγνωρίζει και επιχειρεί να προσεγγίσει ένα εσωτερικό πρόβλημα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αυτό της μη αποδοχής της ταυτότητας φύλου και των σεξουαλικών πρακτικών των διαφορετικών υποσυνόλων της. Τα έργα που θα παρουσιαστούν φωτίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι απολαμβάνουν το σεξ και αντιλαμβάνονται την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, και αναζητούν τρόπους για να καταπολεμήσουμε τις διαφορετικές εσωτερικές προκαταλήψεις μας.

15/12-20/1, γκαλερί Crux, Σέκερη 4, Πεμ.-Παρ. 17:00-21:00, Σάβ. 13:00-17:00

Κώστας Μπασάνος: «Working Title (Προσωρινός τίτλος)»

Το «μαυρόχολο σκοτάδι» μοιραία διαποτίζει την έκθεση στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, η οποία δίνει έμφαση στη διαδικασία παραγωγής των έργων. Ο «προσωρινός τίτλος» αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό που θα συναντήσει ο θεατής δεν είναι μια παράθεση ολοκληρωμένων έργων αλλά περιλαμβάνει υλικό που αναδεικνύει τον άξονα της σκέψης του καλλιτέχνη, δίνοντας έτσι στους θεατές τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσει την εικαστική του διαδρομή.

8/12-14/1, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, Τρ.-Σάβ. 10:00 -9:00

Unboxing Callas

Στον 2ο όροφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος θα εκτεθεί το σύνολο της συλλογής του Δημήτρη Πυρομάλλη.

Με αφετηρία τη δωρεά της συλλογής του Δημήτρη Πυρομάλλη στο Αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο Βασίλης Ζηδιανάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ATOPOS cvc, μας καλεί να ανακαλύψουμε εκ νέου τη μυθική divina μέσα από ένα εικαστικό unboxing. Στον 2ο όροφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος θα εκτεθεί το σύνολο της συλλογής του Δημήτρη Πυρομάλλη. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν ντοκουμέντα από το Ιστορικό Αρχείο της ΕΛΣ.

26/11-10/1, 2ος όροφος Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος & Φουαγέ ΕΛΣ, ΚΠΙΣΝ, 10:00-21:00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Solmeister & Marseaux - «Να τα πούμε» 2023

Ένα από τα πιο δημιουργικά δίδυμα της νέας ελληνικής σκηνής, συναντιούνται ξανά στο stage του Fuzz.

Solmeister και Marseaux, ένα από τα πιο δημιουργικά δίδυμα της νέας ελληνικής σκηνής, συναντιούνται ξανά στο stage του Fuzz για ένα επετειακό live όπου θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες δισκογραφικές τους δουλειές μαζί με αγαπημένα κομμάτια από όλη την πορεία τους.

29/12, Fuzz Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, 20:00, είσοδος από €15

Nalyssa Green - Δεσποινίς Τρίχρωμη - Logout

Η Nalyssa Green. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Η Nalyssa Green, η Logout και η Δεσποινίς Τρίχρωμη έρχονται για να συνομιλήσουν μουσικά πάνω στη σκηνή της Death Disco σε ένα εορταστικό live με επιλογές κομματιών από τη δισκογραφία της καθεμιάς και διασκευές που κάνουν η μία σε κομμάτια της άλλης, για να γιορτάσουν ακόμα μία χρονιά που φτάνει στο τέλος της.

27/12, Death Disco, Ωγύγου 16, 21:00, είσοδος από 10 ευρώ

1000Mods

Η κορυφαία heavy rock μπάντα δίνει την τελευταία της συναυλία για το 2023.

Οι 1000mods κλείνουν με καταιγιστικό τρόπο τη μουσική χρονιά, με ένα μεγάλο live την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, στο Floyd. Η κορυφαία heavy rock μπάντα δίνει την τελευταία της συναυλία για το 2023, κλείνοντας την επιτυχημένη παγκόσμια περιοδεία της στην Αθήνα. Tη βραδιά θα ανοίξουν οι Mystic Tension.

29/12, Floyd, Πειραιώς 117, 20:00, είσοδος από 17 ευρώ

Unsilent Night 2: Αγία Φανφάρα

Το πιο έξαλλο χριστουγεννιάτικο βαλκανικό υπερθέαμα επιστρέφει στο Εμπρός ανήμερα των Χριστουγέννων για μια βραδιά θορυβώδη και σουρεαλιστική με live βαλκανικές μουσικές, DJ sets και πολύ χορό.

25/12, ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός, Ρήγα Παλαμήδου 2, 22:00, είσοδος ελεύθερη

Βήτα Πεις & Δωδέκατος Πίθηκος

Ο Δωδέκατος Πίθηκος συναντά το πάντα επίκαιρο και διαχρονικό συγκρότημα Βήτα Πεις.

Ο Δωδέκατος Πίθηκος συναντά το πάντα επίκαιρο και διαχρονικό συγκρότημα Βήτα Πεις για μια πολυαναμενόμενη κοινή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ.

27/12, ΟΑΚΑ, Open Air, Κηφισίας 37, 19:00, είσοδος από 12 ευρώ

33 Lovers live στην Death Disco

O Στράτος Κύρης. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Οι 33 Lovers, το πνευματικό παιδί του frontman και τραγουδοποιού Στράτου Κύρη, παρουσιάζουν για πρώτη φορά live, με full band, το ντεμπούτο-άλμπουμ τους «Ghost Flower» την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου στην Death Disco, σε ένα live που θα εξελιχθεί σίγουρα σε μεγάλη γιορτή.

28/12, Death Disco, Ωγύγου 16, 21:00, είσοδος από 8 ευρώ

Velocity Arena x I Hate Models, Lucia Lu, και Nur Jaber

Η αινιγματική υπερδύναμη της techno, ο I Hate Models επιστρέφει στην Αθήνα.

Η αινιγματική υπερδύναμη της techno, ο I Hate Models, ο Γάλλος σούπερσταρ που κατέρριψε τους κανόνες του είδους, επιστρέφει στην Αθήνα για να μεταφέρει στο dancefloor το μοναδικό ηχητικό του roller-coaster γεμάτο industrial beats, high-res rhythms και γρήγορα BPMs. Στο stage και η πολυτάλαντη Nur Jaber με τα μεθυστικά beats και τα ιδιαίτερα φωνητικά που απηχούν τις λιβανέζικες ρίζες της, καθώς και η Βερολινέζα Lucia Lu, το νέο απόλυτο ανερχόμενο αστέρι στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής.

30/12, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ OAKA, Κηφισίας 37, 23:00, είσοδος από 40 ευρώ

Χριστουγεννιάτικη Συμφωνία

Με μια λαμπερή και γιορτινή συναυλία συνεχίζεται ο κύκλος «Συμφωνικές βραδιές» της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών. Βαλς, πόλκες, ουγγρικοί αλλά και ελληνικοί συμφωνικοί χοροί από την ορχήστρα, μαζί με μελωδικά, υποβλητικά αποσπάσματα από όπερες, υπό τη διεύθυνση του προέδρου της Νίκου Μαλιάρα, θα αποτελέσουν το πρώτο μέρος της βραδιάς, ενώ έπειτα θα ακολουθήσει η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (ΑΧΝΑ) με μεγαλοπρεπή χορωδιακά κομμάτια.

22/12, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B’ 17-19, 20:30, είσοδος από 10 ευρώ

Paco Osuna live στο Oddity Club

Ο εμβληματικός Paco Osuna έρχεται στο Oddity Club.

Ο εμβληματικός Paco Osuna, με μια σημαντική καριέρα και παρουσία 25 χρόνων στη σκηνή, έρχεται στο Oddity Club για μια βραδιά pure techno και tech-house με τη σφραγίδα του Blend Athens. Τη βραδιά ολοκληρώνουν τα δυναμικά sets των Mikee και Manolaco.

23/12, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, 23:59, είσοδος από 20 ευρώ

Mazoha

Ο Μazoha καλωσορίζει το 2024 στην Αθήνα και το Death Disco.

Ο Μazoha καλωσορίζει το 2024 στην Αθήνα και το Death Disco με ένα live δυόμισι ωρών με τραγούδια από όλη του την δισκογραφία αλλά και νέα ακυκλοφόρητα από το επόμενο άλμπουμ του.

6/1, Death Disco, Ωγύγου 16, 21:00, είσοδος από 10 ευρώ

Επετειακή συναυλία Lost Bodies / 35 χρόνια

Οι Lost Bodies θα εμφανιστούν ζωντανά στο ΙΛΙΟΝ plus την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου.

Οι Lost Bodies θα εμφανιστούν ζωντανά στο ΙΛΙΟΝ plus την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου σε ένα επετειακό προρεβεγιόν για τα 35 χρόνια από τις πρώτες δύο κασέτες τους το 1988, «Δο Ντίεση» και «Αναρρόφηση τροφής». Σε αυτήν τη συναυλία θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή και παλιότερα μέλη όπως ο Μιχάλης Παπαδημητρίου, ο Νίκος Βελιώτης και η Σίλια Κόη.

29/12, ΙΛΙΟΝ plus, Koδριγκτώνος 17 & Πατησίων, 21:30, είσοδος από 8 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Strange by Stegi.Radio

Τέσσερις νέοι επιμελητές επιλέγουν για τέσσερις βραδιές αναπάντεχους ήχους που αντανακλούν το μέλλον της εγχώριας μουσικής σκηνής.

Τέσσερις νέοι επιμελητές επιλέγουν για τέσσερις βραδιές αναπάντεχους ήχους που αντανακλούν το μέλλον της εγχώριας μουσικής σκηνής. Αντλώντας έμπνευση από ένα πλήθος διαφορετικών πεδίων που εκτείνονται από τη χορευτική ηλεκτρονική μουσική και τον πειραματισμό έως το χιπ-χοπ, ο Βασίλης Παξινός, η KOKETAMC, η Saber Rider και ο Whystine θα προσκαλέσουν καλλιτέχνες της αθηναϊκής μουσικής σκηνής να παρουσιάσουν ένα ανατρεπτικό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα. Το event παρουσιάζει η EvelinaEgw.

22, 23, 29, 30/12, -1 Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Παρ.-Σάβ. 22:00 - 1:00, είσοδος από 5 ευρώ

100% Techno στο Ρομάντσο

TYPEO, Mosh Beat, China, Plagger, υπόσχονται μια μοναδική εμπειρία χριστουγεννιάτικου rave, από soft σε σκληρό techno στο -1 του Ρομάντσου.

29/12, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 00:00, είσοδος: €8

Street Outdoors Klubnight 03

Το Street Outdoors παρουσιάζει ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο club event στο ολοκαίνουργιο ZED στο κέντρο της Αθήνας, με 2 stages και 3 διαφορετικά DJ set με guest τους: DJ Gregory (Faya Combo, Africanism - Paris), Bengoa και Street Outdoors Soundsystem.

23/12, ZED, πλατεία Θεάτρου 10, 23:00, είσοδος 10 ευρώ

Trashland Xmas Party

Η Μαράια η Κάρεϊ ξεπάγωσε, τα Χριστούγεννα βρίσκονται προ των πυλών και η Death Disco υποδέχεται ένα τρας πάρτι με τις συγκλονιστικότερες cult επιτυχίες από τα ’80s, τα ’90s, τα Y2K καθώς και τα πιο κοντινά μας ’10s και ’20s.

22/12, Death Disco, Ωγύγου 16, 00:00, είσοδος από 6 ευρώ

EON NYE

Από τη 01:00 έως τις 11:00, στην καρδιά του EON Warehouse, υποδεχόμαστε το νέο έτος με ένα πρωτότυπο fusion house και techno ήχων, επιμελημένο από δέκα από τους καλύτερους DJs της πόλης. Line up: Cirkle x a.metz, ClubKid, K.atou x Maria Politi, Katra x Nikitas GRS, Roman x Saradis Bull, και The Dreamer.

31/12, EON Athens, Εμμανουήλ Παππά 13, 23:59, είσοδος από 15 ευρώ

Athens Cocktails Party στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης

Τα Athens Cocktails διοργανώνουν ένα cocktail party υπό την αιγίδα των Reverb Sessions την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Από τις 15:30 έως στις 23:30 οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τα προτεινόμενα από επαγγελματίες του χώρου κοκτέιλ υπό τους freestyle, space disco, new wave και ’80s ήχους των DJs George Apergis, Analog Trip, Zaq και Mighty Robot.

22/12, Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, 15:30-23:30, είσοδος ελεύθερη, 6 ευρώ/κοκτέιλ

Qreclaim x Ρομάντσο

Τα ξωτικά του Qreclaim προσγειώνονται στο Ρομάντσο για μια ηλεκτρισμένη βραδιά Χριστουγέννων με 3 διαφορετικά stages και περισσότερους από 12 μοναδικούς DJs.

25/12, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 00:00-9:00, είσοδος από 18 ευρώ

EDEN NYE presents RED AXES

Οι Red Axes.

Το επιτυχημένο electronic duo των Red Axes έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο των EDEN parties με ένα set-δυναμίτη για όσους επιλέξουν να περάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Ωδείο Αθηνών. Μαζί τους η Elena Colombi, από τις πιο δυναμικές και καταξιωμένες DJs των τελευταίων ετών, καθώς και η μοναδική Odile Nyx, σε έναν μουσικό μαραθώνιο 9 ωρών γεμάτο ενέργεια, techno, house και electro ήχους.

31/12, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Β 17, 23:30, είσοδος από 50 ευρώ

Chaos NYE party

Μετά την ακύρωση του CHAOS 2023, προς απογοήτευση των fans του είδους, αυτό επιστρέφει στη βάση του, τον χώρο του Temple, για ένα δωδεκάωρο NYE πάρτι που θέλει να ξορκίσει τη χρονιά που πέρασε και να καλωσορίσει αυτήν που έρχεται.

31/12, Temple, Ιάκχου 13, 23:45, είσοδος από 15 ευρώ

Charlie στη Βαρβάκειο

Ο Charlie, σε συνεργασία με το γνωστό The bar in front of the bar, υποδέχεται το αθηναϊκό κοινό σε μια μοναδική βραδιά house μουσικής με ένα δυναμικό line-up από αγαπημένους DJs της πόλης στη θρυλική Βαρβάκειο Αγορά.

7/1, Βαρβάκειος Αγορά, Αθηνάς 55, 17:00, είσοδος από 10 ευρώ

Blend x Seds XMAS with Miss Monique

Η σούπερ σταρ DJ, Miss Monique προσγειώνεται το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου για ένα ηλεκτρισμένο set στο Oddity Club.

Η σούπερ σταρ DJ, Miss Monique, με περισσότερες από 85.000.000 προβολές στο YouTube και ένα φανατικό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, προσγειώνεται το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου για ένα ηλεκτρισμένο set στο Oddity Club.

24/12, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, 23:59, είσοδος από 20 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

AUDYSEY Festival, Genesis pt.1

Αυτή την παραμονή Χριστουγέννων ο εμβληματικός χώρος του ΟΑΚΑ φιλοξενεί το πρώτο του ολονύκτιο event ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, μια ηχητική οδύσσεια που θα επιχειρήσει να σβήσει τα όρια ανάμεσα σε psy #trance, #techno και hard techno σε μια βραδιά με σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που έρχεται απευθείας από το μέλλον του ελληνικού clubbing scene.

24/12, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ OAKA, Κηφισίας 37, 21:00, είσοδος από 32 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Hypothetical Fluid: instant compositions for vision, sound & movement

Mια εξερευνητική και αυτοσχεδιαστική παράσταση.

Η 7 μελής ομάδα Hypothetical Fluid παρουσιάζει στο ΚΕΤ μια εξερευνητική και αυτοσχεδιαστική παράσταση στην οποία μουσική, χορός, φωτισμός και κινηματογράφος συμπράττουν και ενώνονται πάνω στη σκηνή.

22/12, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, 21:00, είσοδος από 8 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Γιάννης Αγγελάκας και η Όλια Λαζαρίδου φέρνουν τη «Nέκυια» της «Οδύσσειας» στη Στέγη

Φωτ.: Τάσος Βρεττός

Οι Γιάννης Αγγελάκας, Χρήστος Παπαδόπουλος και Όλια Λαζαρίδου συναντιούνται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης για να μας μεταφέρουν στο πιο απόκοσμο, μυστικιστικό και σχεδόν αποκρυφιστικό ομηρικό τοπίο: εκείνο της ραψωδίας λ, στο οποίο περιγράφεται η κάθοδος του Οδυσσέα στον Άδη. Μαζί τους δύο μουσικοί, τέσσερις γυναικείες φωνές και ο ηχητικός σχεδιασμός του Coti Κ. δημιουργούν μια «surround» κατάβαση στον Άδη, στο θυμικό και στον εαυτό μας.

21/12-28/1, Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση, Πέμ.-Κυρ. 20:30, είσοδος από 10 ευρώ

«Βαρυπενθούσα» 2ος χρόνος

Το Βαρυπενθούσα unplugged του Ιώκο Ιωάννη Kοτίδη επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη Σφίγγα, μεταφέροντάς μας ιστορίες και τραγούδια για «έρωτες μακαρίτες» των Χατζηλαζάρου, Μοσκώφ, Ρεβενιώτη, Παπαδάκη, Κορτάσαρ, Ιωάννου, Μπόρχες και άλλες σπουδαίες πονεμένες ψυχές.

22, 23, 29, 30/12, Σφίγγα, Σφιγγός 45, Νέος Κόσμος, Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00

ΜΠΑΛΕΤΟ

Ο Καρυοθραύστης του Κωνσταντίνου Ρήγου στην ΕΛΣ

Ο Καρυοθραύστης, το αριστούργημα του Πιοτρ-Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ένα από τα δημοφιλέστερα μπαλέτα του ρεπερτορίου, επιστρέφει για εννέα μοναδικές παραστάσεις στην εντυπωσιακή χορογραφία του διευθυντή του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου. Στη νέα εποχή ο Καρυοθραύστης αναδεικνύει τη σκοτεινή αλλά και τη φωτεινή, φαντασμαγορική πλευρά του γνωστού παραμυθιού, μιλώντας για όλα εκείνα τα παιδιά που νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιθώριο και είναι αναγκασμένα να δημιουργήσουν τα δικά τους όνειρα σε έναν κόσμο που νιώθουν πως «διέλυσαν οι μεγάλοι».

23/12-14/1, ΕΛΣ, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 19:30, Κυρ. 18:30, είσοδος από 10 ευρώ

«Ζιζέλ» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Mπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδησσού έρχεται στο Μέγαρο για να παρουσιάσει το αριστούργημα του Αντόλφ Αντάμ, «Ζιζέλ». Η Ζιζέλ, μια νεαρή χωρική που είναι ερωτευμένη με τον αριστοκράτη Άλμπρεχτ, χάνει τα λογικά της όταν ανακαλύπτει ότι ο αγαπημένος της είναι αρραβωνιασμένος με κάποια άλλη. Με ραγισμένη καρδιά, παίρνει το σπαθί του Άλμπρεχτ και αυτοκτονεί. Ως ξωτικό πια, ενώνεται με άλλες πληγωμένες κοπέλες που εκδικούνται τους άντρες, κάνοντάς τους να χορεύουν μέχρις εξαντλήσεως.

18-28/12, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 16:00, 20:00, είσοδος από 18 ευρώ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Wonka

Wonka (2023)

O Timothée Chalamet φορά το καπέλο του εμβληματικού χαρακτήρα Willy Wonka και αναμετριέται με ιερά τέρατα του κινηματογράφου όπως o Gene Wilder και o Τζόνυ Ντέπ. Ο δημιουργός των Πάντινγκτον και Πάντιγκτον 2, Πολ Κινγκ, μας μεταφέρει τη λιγότερο εκκεντρική και περίεργη εκδοχή του θρυλικού σοκολατοποιού ως σήμερα, παραδίδοντας ένα χαριτωμένο prequel για όλη την οικογένεια, το οποίο, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα.

Από 14/12

Ζώνη ενδιαφέροντος

Zone of Interest (2023)

O ευρηματικός σκηνοθέτης Τζόναθαν Γκλέιζερ, δέκα χρόνια μετά το πολυσυζητημένο Under The Skin, μας μεταφέρει στην άλλη πλευρά του Ολοκαυτώματος, στο σπίτι του Ρούντολφ Ες και της πολυμελούς οικογένειάς του. Λίγο πιο πέρα, τα τερατώδη ναζιστικά εργοστάσια σβήνουν την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια σε μια σπάνια ταινία, για την ποιητική αξία της οποίας συμφωνούν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες κινηματογραφικοί κριτικοί.

Από 14/12

Poor Things

Poor Things (2023)

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, έχοντας διαγράψει μια εξαιρετική πορεία σε όλα τα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ, καταφθάνει στις ελληνικές αίθουσες την πρώτη μέρα του νέου έτους, αποτελώντας το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς μας. Η παιχνιδιάρικη και φαντασμαγορική ανάγνωση της ιστορίας του Frankenstein που κάνει ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης μέσα από τον χαρακτήρα της Bella Baxter, μιας νεαρής γυναίκας που αυτοκτονεί και επιστρέφει στη ζωή έχοντας το μυαλό του αγέννητου παιδιού της, μας φέρνει συχνά με τρόπο κωμικό αντιμέτωπους με σκληρές αλήθειες γύρω από τις καταπιεσμένες μας επιθυμίες και τη συνεχή μας πάλη με έναν κόσμο που επιχειρεί συνεχώς να μας περιορίσει.

Από 1/1