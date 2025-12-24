Η πιο «απρόσμενη ντίβα» της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης είναι ένα γαϊδουράκι

Στη σκηνή της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν κορυφαίοι λυρικοί τραγουδιστές, μια απρόσμενη, τετράποδη «σταρ» είναι αυτή που κλέβει την παράσταση.

Η Γουάντα (Wanda), ένα γαϊδουράκι με καριέρα στην όπερα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κλασικών παραγωγών όπως η «Η Μποεμική Ζωή» και ο «Κουρέας της Σεβίλλης», αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν κάνει διακρίσεις.

Η Wanda εμφανίζεται στη δεύτερη πράξη της Μποέμ, στη φημισμένη σκηνή της παριζιάνικης αγοράς του 19ου αιώνα, ανάμεσα σε εκατοντάδες κομπάρσους, τραγουδιστές και ένα άρμα. Εκεί τραβά το πολύχρωμο καρότσι του Parpignol, χαρίζοντας στη σκηνή μια αίσθηση ζωντανής θεατρικότητας που λίγα σκηνικά μπορούν να πετύχουν.

Η φροντίδα της Wanda στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Πριν ανέβει στη σκηνή, η Wanda απολαμβάνει φροντίδα που θα ζήλευαν πολλοί καλλιτέχνες: ένα γρήγορο «πεντικιούρ» για τις οπλές της, έλεγχος του κοστουμιού της -που περιλαμβάνει ένα φούξια καπέλο σε σχήμα κώνου με πολύχρωμα στολίδια- και χάδια από τους συντελεστές για την αποφυγή του στρες.

Οι χειριστές της βρίσκονται δίπλα της κατά τη διάρκεια της παράστασης, φορώντας μανδύες ώστε να ενσωματώνονται διακριτικά στο σκηνικό.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της παραγωγής, η παρουσία ζωντανών ζώων απαιτεί άψογο συντονισμό και πάντα υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, σε περίπτωση που κάτι δεν εξελιχθεί ομαλά. Η ασφάλεια και η ευζωία των ζώων είναι αδιαπραγμάτευτες, τονίζουν, σε μια εποχή που οι συζητήσεις γύρω από τη χρήση ζώων στο θέατρο παραμένουν έντονες.

Το ταλέντο της Wanda

Η Wanda ανήκει σε μια μικρή κατηγορία ζώων που διαθέτουν αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «σκηνική αυτοπεποίθηση»: την ικανότητα να κινούνται σε ασυνήθιστα, θορυβώδη περιβάλλοντα χωρίς να χάνουν την ψυχραιμία τους. Όταν δεν εμφανίζεται στη σκηνή της όπερας, ζει σε στάβλους στη Νέα Υόρκη ή συμμετέχει σε παρελάσεις της Κυριακής των Βαΐων στο Μανχάταν.

Μετά το σύντομο πέρασμά της από τη σκηνή -που διαρκεί περίπου ένα λεπτό- η Wanda ανταμείβεται με το αγαπημένο της κέρασμα: καραμέλες μέντας. Όχι νωρίτερα όμως, γιατί, όπως λένε οι φροντιστές της, «αν τις πάρει πριν, θα τις ζητάει συνέχεια».

Με πληροφορίες από AFP News Agency