Η Pink άνοιξε τα Tony Awards με Lady Marmalade και έκανε το Broadway να σηκωθεί όρθιο

Η Pink ήταν το πρόσωπο που τράβηξε αμέσως το βλέμμα στα φετινά Tony Awards.

Η τραγουδίστρια παρουσίασε για πρώτη φορά την απονομή, το βράδυ της Κυριακής στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, και άνοιξε τη βραδιά με ένα μεγάλο νούμερο εμπνευσμένο από το Lady Marmalade.

Στη σκηνή βρέθηκαν μαζί της ο Νιλ Πάτρικ Χάρις, η Megan Thee Stallion, η Λία Μισέλ, η Σοσάνα Μπιν, η Μάρλα Μιντέλ και performers από παραγωγές της φετινής σεζόν του Broadway.

Παρότι η Pink δεν έχει εμφανιστεί η ίδια στο Broadway, η επιλογή της αποδείχθηκε απόλυτα λειτουργική για μια τηλεοπτική απονομή που ήθελε ρυθμό, φωνή και θέαμα. Δεν προσπάθησε να επισκιάσει τη βραδιά. Έφερε ποπ ενέργεια, σκηνική άνεση και το σωστό μέτρο για μια τελετή που συχνά δυσκολεύεται να ισορροπήσει ανάμεσα στο θέατρο και την τηλεόραση.

Πίσω από το θέαμα, η απονομή είχε και στιγμές με ιδιαίτερο πολιτισμικό βάρος.

Η Qween Jean έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανς νικήτρια Tony, κερδίζοντας για τα κοστούμια του Cats: The Jellicle Ball. Η εμφάνισή της στη βραδιά, με καθαρό Pride σήμα, ήταν μία από τις πιο δυνατές queer στιγμές της απονομής.

Η βραδιά είχε και εκπλήξεις. Το Rocky Horror Show, το Two Strangers (Carry a Cake Across New York) και το Titaníque έφυγαν χωρίς βραβείο, παρότι είχαν αρκετές υποψηφιότητες. Το Ragtime και το Cats: The Jellicle Ball έδωσαν μία από τις πιο στενές μάχες της βραδιάς στις κατηγορίες των μιούζικαλ αναβιώσεων.

Υπήρχε και ένα βαρύ σημείο για τη θεατρική βιομηχανία: η επιστροφή του Σκοτ Ρούντιν στο προσκήνιο. Το Death of a Salesman, παραγωγή στην οποία συμμετέχει, κέρδισε το βραβείο καλύτερης αναβίωσης θεατρικού έργου, σε μια στιγμή που σχολιάστηκε λόγω των καταγγελιών για εργασιακή κακομεταχείριση που είχαν οδηγήσει τον παραγωγό εκτός Broadway τα προηγούμενα χρόνια.

Στο επίπεδο των ρεκόρ, ο Τζον Λίθγκοου έγραψε ιστορία. Με τη νίκη του για το Giant, έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας που έχει κερδίσει ερμηνευτικό Tony σε κανονική κατηγορία. Η πρώτη του νίκη ήταν το 1973, δηλαδή 53 χρόνια πριν.

Στους μεγάλους νικητές της βραδιάς, το Death of a Salesman συγκέντρωσε τα περισσότερα βραβεία, με έξι συνολικά. Το Schmigadoon! κέρδισε το βραβείο καλύτερου μιούζικαλ, το Liberation πήρε το βραβείο καλύτερου θεατρικού έργου, ενώ το Ragtime κέρδισε στην κατηγορία της καλύτερης αναβίωσης μιούζικαλ.

με στοιχεία από Variety