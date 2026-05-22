Η Πενέλοπε Κρουζ νόμισε ότι θα πεθάνει στα γυρίσματα της νέας της ταινίας

Η Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε στις Κάννες ότι πίστεψε πως θα πεθάνει στη διάρκεια των γυρισμάτων του «La Bola Negra» / «The Black Ball», της νέας ταινίας των Los Javis που παρουσιάστηκε στο Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Καννών.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας, η Ισπανίδα ηθοποιός είπε ότι, την παραμονή των νυχτερινών σκηνών όπου ο χαρακτήρας της τραγουδά και χορεύει για στρατιώτες, ενημερώθηκε από γιατρό ότι υπήρχε υποψία για ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή ως «εντελώς σουρεαλιστική» και είπε ότι σκέφτηκε πως επρόκειτο να πεθάνει.

Σύμφωνα με την Κρουζ, την επόμενη ημέρα ο γιατρός την ενημέρωσε ότι μπορούσε να συνεχίσει, αφού της έδωσε άδεια να τραγουδήσει και να χορέψει. Η ηθοποιός είπε ότι αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη σκηνή και τον ρόλο της. «Σκέφτηκα: είναι ένα θαύμα. Πρέπει να το έχω μέσα μου», είπε, σύμφωνα με το Variety.

Η Κρουζ ευχαρίστησε την ομάδα της παραγωγής για τη στήριξη και είπε ότι η εμπειρία συνδέθηκε για εκείνη με ένα από τα βασικά θέματα της ταινίας: την ικανότητα να συνεχίζεις παρά τις δυσκολίες. «Ζεις αυτά τα πράγματα μαζί με τους άλλους και, παρά τη δυσκολία, μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή», είπε.

Το «La Bola Negra» είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες των φετινών Καννών. Η πρεμιέρα της στο Grand Théâtre Lumière συνοδεύτηκε από παρατεταμένο όρθιο χειροκρότημα, με το Variety να κάνει λόγο για 16 λεπτά. Η ίδια η Κρουζ το περιέγραψε ως μία από τις πιο δυνατές στιγμές που έχει ζήσει ποτέ στο φεστιβάλ.

Η ταινία σηματοδοτεί το ντεμπούτο των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, γνωστών συλλογικά ως Los Javis, στο Διαγωνιστικό των Καννών. Οι δύο δημιουργοί έχουν χτίσει φανατικό κοινό διεθνώς με σειρές όπως το «Veneno» και το «La Mesías».

Το «La Bola Negra» είναι ένα queer έπος που απλώνεται σε δεκαετίες ισπανικής ιστορίας και αντλεί έμπνευση από ένα ημιτελές έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σύμφωνα με το Φεστιβάλ Καννών, η ταινία αφηγείται τις αλληλένδετες ιστορίες τριών ανδρών σε τρεις διαφορετικές εποχές, με ζωές δεμένες από τη σεξουαλικότητα, την επιθυμία, τον πόνο και την κληρονομιά.

Στο καστ συμμετέχουν, εκτός από την Κρουζ, οι Γκλεν Κλόουζ, Guitarricadelafuente, Μιγκέλ Μπερναρντέου, Λόλα Ντουένιας και Κάρλος Γκονθάλεθ. Η Κρουζ υποδύεται μια τραγουδίστρια καμπαρέ, ενώ η ταινία κινείται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μνήμης, καταπίεσης και queer ισπανικής ιστορίας.

Το «La Bola Negra» αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ισπανία στις 2 Οκτωβρίου από την Elastica Films. Μέχρι τότε, έχει ήδη αποκτήσει στις Κάννες το είδος της φήμης που συνδυάζει κινηματογραφικό γεγονός, πολιτισμική δήλωση και star moment.

με στοιχεία από Variety