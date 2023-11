Η Peaches live στο Fuzz στις 9 Δεκεμβρίου

Ένα μοναδικό, εκκεντρικό, πρωτοποριακό και τολμηρό live party, όπου το καλλιτεχνικό φαινόμενο από τον Καναδά επιστρατεύει όλο το ταλέντο αλλά και το φοβερό tongue-in-cheek χιούμορ της και στροβιλίζεται επί σκηνής, μαζί με 2 χορεύτριες και αλλάζοντας διαρκώς κοστούμια, ανάμεσα στη μουσική, τον χορό και την τέχνη της performance, που έχει κατακτήσει όσο λίγοι σύγχρονοι καλλιτέχνες. Ένα εντυπωσιακό show, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club.

Η φεμινίστρια μουσικός, παραγωγός, σκηνοθέτρια και εικαστικός Peaches εδώ και είκοσι χρόνια χαράζει συστηματικά το δικό της Meta-before-Meta μονοπάτι, ανοίγοντας τον δρόμο για αμέτρητους άλλους καλλιτέχνες. Μέσω της ενασχόλησής της με τη μουσική, την τέχνη, το σινεμά, το θέατρο και τις εκδόσεις –δεν υπάρχει κάτι δημιουργικό με το οποίο να μην πειραματίστηκε–, η Peaches βάλθηκε να διαλύσει όλα τα στερεότυπα, να πατάξει την πατριαρχία, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και να θίξει το ζήτημα του φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας, με τη ριζοσπαστική πρωτοτυπία της.

Η πολυτάλαντη performer έπεσε σαν καταπέλτης στo διεθνές στερέωμα με το «σουρεαλιστικά χιουμοριστικό και σκληρό» –σύμφωνα με το Rolling Stone– ντεμπούτο άλμπουμ της, The Teaches of Peaches. Έκτοτε ακολούθησαν 4 άλμπουμ τα οποία έλαβαν εξαιρετικές κριτικές και την εδραίωσαν ως «γνήσιο ταλέντο» σύμφωνα με τους New York Times.

Το εντυπωσιακό βιογραφικό της περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Daft Punk, The Flaming Lips, P!nk, και Yoko Ono – με την τελευταία να δηλώνει ότι οφείλει το όραμα που έχει για τις γυναίκες καλλιτέχνιδες του μέλλοντος στο δημιουργικό σθένος της Peaches.

Με σημαντική παρουσία ως εικαστικός και περφόρμερ, η Peaches έχει δώσει το παρόν στην Μπιενάλε της Βενετίας και την εβδομάδα τέχνης Art Basel Miami, έχει σκηνοθετήσει πάνω από 20 βιντεοκλίπ της, ενώ η ταινία Peaches Does Herself, η electro-rock όπερα extravaganza που βασίστηκε σε υλικό από τα shows της στο Βερολίνο το 2010, έχει ταξίδεψε σε περισσότερα από 70 φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.

Την ίδια εποχή στο Βερολίνο ανέβαζε για πρώτη φορά και την παράσταση Peaches Christ Superstar –τη θηλυκή version του κλασικού Jesus Christ Superstar, του Andrew Lloyd Webber–, ερμηνεύοντας η ίδια και τους 9 ρόλους (ουσιαστικά όλη την όπερα), με εντυπωσιακή ευκολία.

Η επέλασή της στο θεατρικό σανίδι συνεχίστηκε με τον ρόλο της Anna στη μεταφορά του έργου των Bertolt Brecht και Kurt Weill, The Seven Deadly Sins, το 2019. Παράλληλα πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση “Whose Jizz Is This?”, στο μουσείο Kunstverein του Αμβούργου. Εμμένοντας στα δικά της αισθητικά πρότυπα, η καλλιτέχνις ξέφυγε από τη συμβατική έννοια μιας έκθεσης σε μουσείο και συνέθεσε ένα οργανικό σύμπαν από live performances, animatronics, φωτογραφίες, ταινίες, κείμενα και κατασκευές και γλυπτά γεννητικών οργάνων.

Για να φτάσουμε αισίως στο φουτουριστικό αριστούργημα There’s Only One Peach With The Hole In The Middle, η παραγωγή του οποίου περιλαμβάνει 12μελή ορχήστρα, 16 χορευτές, special guests, εντυπωσιακά σκηνικά και περίτεχνους φωτισμούς.

Και η μόδα δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το avant-garde σύμπαν της εμβληματικής performer, αφού το σύμβολο Peaches υπήρξε η βασική πηγή έμπνευσης για τη συλλογή AW21 του Saint Laurent.

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το Pussy Mask, και οι κριτικές ήταν ως συνήθως αποθεωτικές – το Paper το χαρακτήρισε απλά τέλειο και το Stereogum «έναν σαγηνευτικό συνδυασμό πολιτικής σάτιρας, βρόμικου λογοπαίγνιου και διάχυτης electro».

Τον Ιανουάριο του ‘22 ανακοίνωσε την περιοδεία της για την 20ή επέτειο κυκλοφορίας του The Teaches Of Peaches και οι εμφανίσεις της έγιναν αμέσως sold-out σε Ευρώπη και Αμερική. Τον Δεκέμβριο θα έχουμε τη χαρά να την απολαύσουμε ζωντανά στη σκηνή του Fuzz club.

Μέχρι τότε οι παλιοί της γνώριμοι μπορούν να μυήσουν τους νεότερους στην εκκεντρική ψυχοσύνθεσή της με ιστορίες από το φεστιβάλ Synch, εν έτει 2010, όταν περπάτησε πάνω στον κόσμο φωνάζοντας στο κοινό «γιατί αν ο Ιησούς μπορεί να περπατήσει στο νερό, η Peaches μπορεί να περπατήσει πάνω σας. Αθήνα, μη με ρίξεις»!

Peaches live

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου- Fuzz Live Music Club

Τιμή Εισιτηρίων: Early Bird 27€, Προπώληση: 30€, Ταμείο: 32€

Προπώληση εδώ.

Facebook event: PEACHES