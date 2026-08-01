Η Πάτι Σμιθ συνάντησε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και το πρώτο που κατάφερε να πει ήταν «Hi»

Η Πάτι Σμιθ έχει σταθεί μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους χωρίς να χάσει τη φωνή της. Μπροστά στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, όμως, το πρώτο που κατάφερε να πει ήταν απλώς: «Hi».

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Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, ποιήτρια και εμβληματική μορφή του ροκ έγινε δεκτή την Παρασκευή σε ιδιωτική ακρόαση στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού. Η Σμιθ ήταν εμφανώς συγκινημένη όταν κάθισε απέναντί του, φορώντας σταυρό στον λαιμό και έχοντας τα μαλλιά της στις χαρακτηριστικές της πλεξούδες.

Η μικρή λέξη δεν ήταν απλώς μια αμήχανη αρχή. Σχεδόν μισό αιώνα νωρίτερα, στο Wave του 1979, η Σμιθ είχε αρχίσει ακριβώς έτσι μια φανταστική συνομιλία με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Α΄, ο οποίος είχε πεθάνει έπειτα από μόλις 33 ημέρες στον παπικό θρόνο. Ο Λέων ΙΔ΄ φάνηκε να γνωρίζει την αναφορά. «Ήταν υπέροχο», της είπε.

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Η Σμιθ δεν είναι καθολική, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει σταθερή σχέση με το πολιτιστικό περιβάλλον του Βατικανού, κυρίως μέσα από τη φιλία της με τον ιησουίτη Αντόνιο Σπαντάρο, πρόσωπο-κλειδί στον αρμόδιο φορέα της Αγίας Έδρας για τον Πολιτισμό και την Παιδεία. Έχει μιλήσει δημόσια για το πόσο την είχε αγγίξει η ανθρωπιά του Πάπα Φραγκίσκου, τον οποίο είχε συναντήσει το 2013 και για τον οποίο τραγούδησε στο Βατικανό το 2014.

Νωρίτερα φέτος, η Σμιθ είχε εμφανιστεί και στην πρώτη παρουσίαση του περιπτέρου της Αγίας Έδρας στην Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης της Βενετίας.

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Η συνάντησή της με τον Λέοντα ΙΔ΄, επίσης γεννημένο στο Σικάγο, κράτησε περίπου σαράντα λεπτά. Ο Σπαντάρο την περιέγραψε ως συζήτηση δύο ανθρώπων που έμοιαζαν να ανακαλύπτουν ότι ήταν παλιοί φίλοι.

Στο τέλος, η Σμιθ έκλεισε όπως είχε αρχίσει: «Bye. Bye».

με στοιχεία από The Cut