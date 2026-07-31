Η παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα

Η παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή (πρώτη έκδοση Οδός Πανός, 1994) έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2025 στο Βασιλικό Θέατρο. Σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, είναι μια μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με την αυθεντική μουσική σύνεθση και την επιμέλεια του Σταμάτη Κραουνάκη.

Η επιτυχία ήταν μεγάλη, η προσέλευση των θεατών εντυπωσιακή και οι κριτικές του Τύπου θερμές, κι αυτό έκανε τη διεύθυνση του θεάτρου να της δίνει συνεχώς παρατάσεις. Τώρα ήρθε η ώρα της Αθήνας. Η ίδια ακριβώς παράσταση ανεβαίνει στις 19 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια της οδού Ακαδημίας.

Πρόκειται για ένα έργο που φωτίζει με ένταση και συγκίνηση τον παλμό της ελληνικής νύχτας της περιφέρειας μέσα από ιστορίες και διαδρομές ανθρώπων που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και έζησαν ανάμεσα στη λάμψη της σκηνής και τις σκιές της· που «ταξιδεύει» το κοινό στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σε μια εποχή όπου η αισιοδοξία της Μεταπολίτευσης, η οικονομική ευημερία και η μαγευτική νύχτα συνυπήρχαν με τη μοναξιά, τις υπερβολές και τις βαθιές κοινωνικές αντιφάσεις.

Το έργο «Αυτή η νύχτα μένει» μιλά για τη λεπτή γραμμή όπου το όνειρο συναντά την επιβίωση, η τέχνη συναντά τη ζωή και οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική μνήμη.

Η αυθεντική μουσική σύνθεση και επιμέλεια είναι του Σταμάτη Κραουνάκη, τα σκηνικά της Φρόσως Λύτρα, τα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη και οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, ο οποίος κρατά έναν ρόλο-έκπληξη ανάμεσα σε έναν πολυπληθή θίασο ηθοποιών, μουσικών και χορευτών, υποστηρίζοντας μια σκηνική αφήγηση που ισορροπεί μεταξύ ρεαλισμού και τρυφερότητας.

Πρωταγωνιστεί ο Παναγιώτης Πετράκης. Φωτ.: Mike Rafail

Φωτ.: Mike Rafail

Τα φώτα, τα λουλούδια, τα τραγούδια, οι μουσικοί, οι θαμώνες και όλοι εκείνοι που έζησαν στις παρυφές της κοινωνίας, αναζητώντας μια θέση στο όνειρο, οι ανθρώπινες σχέσεις που κινούνται μεταξύ τρυφερότητας και απελπισίας, η ανάγκη για αναγνώριση, αποδοχή και αγάπη συνθέτουν έναν κόσμο που εξακολουθεί να συνομιλεί με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Το έργο «Αυτή η νύχτα μένει» μιλά για τη λεπτή γραμμή όπου το όνειρο συναντά την επιβίωση, η τέχνη συναντά τη ζωή και οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική μνήμη.

Πρωταγωνιστεί ο Παναγιώτης Πετράκης, ενώ ξεχωριστή είναι και η συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα, Θάνου Αλεξανδρή. Στην απονομή των 15ων Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης, η παράσταση απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Παράστασης (Αστέριος Πελτέκης), Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Αστέριος Πελτέκης), Καλύτερου Ερμηνευτικού Συνόλου (Αστέριος Πελτέκης), Καλύτερης Μουσικής (Σταμάτης Κραουνάκης), Καλύτερων Σκηνικών (Φρόσω Λύτρα) και Καλύτερων Φωτισμών (Στέλιος Τζολόπουλος

Λίγα λόγια για το έργο

Μια δημοσιογράφος πασχίζει να ανακαλύψει στοιχεία για τον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 και του ’90, τότε που οι άνθρωποι της μεταπολιτευτικής περιόδου έβλεπαν μια καλύτερη ζωή να ανοίγεται μπροστά τους.

Ένας ηθοποιός, ο Θάνος Αλεξανδρής, κατρακυλάει από την υψηλή τέχνη στον κόσμο της νύχτας και των σκυλάδικων από την ανάγκη της επιβίωσης. Κατρακυλάει ή απογειώνεται; Πώς βιώνει το ταξίδι αυτό με τα εφόδια που κουβαλάει σε μια σκοτεινή πραγματικότητα όπου οι άνθρωποι αφήνουν τα πάθη τους να αναδύονται αχαλίνωτα, για να επιστρέψουν το πρωί στις καθημερινές τους ζωές; Γνωρίζει τους νόμους της νύχτας και επιβιώνει στα όρια της απόλαυσης και της καταστροφής. Εκεί όπου οι αντιστάσεις χαλαρώνουν και οι πελάτες εμφανίζουν τον αληθινό τους εαυτό.

Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί η συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα, Θάνου Αλεξανδρή στη σκηνική μεταφορά του έργου του. Φωτ.: Mike Rafail

Φωτ.: Mike Rafail

Απολαμβάνοντας τη διαδρομή αυτή, ο Αλεξανδρής καταθέτει έναν πλούτο εμπειριών, που μέσα από μαρτυρίες και πραγματικά γεγονότα μάς δίνουν ένα πολύτιμο υλικό για την κοινωνική πραγματικότητα της επαρχίας μέσα από τη νυχτερινή ζωή της. Δεν είναι τυχαίο που η Μαλβίνα Κάραλη χαρακτήρισε το βιβλίο ως μια «εμπεριστατωμένη κοινωνιολογική μαρτυρία για τον ευρύ χώρο που λέγεται ελληνικό σκυλάδικο». Οι νομικές σπουδές του συγγραφέα και η εκπαίδευσή του στη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν τού έδωσαν τα εργαλεία όχι μόνο να περιγράψει αυτά που έζησε αλλά και να τα αποτυπώσει με απόσταση και νηφαλιότητα.

Στο βιβλίο βασίστηκε η ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου το 2000, που απέσπασε, μεταξύ άλλων, το δεύτερο βραβείο ταινίας μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την εκπληκτική μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Το 2016 μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στο θέατρο σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή και το 2022 έγινε τηλεοπτική σειρά στον Alpha.

Φωτ.: Mike Rafail