Η Ορνέλα Μάρι φωτογραφίζει τη θηλυκότητα σαν κατάσταση κινδύνου

Πριν αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας, συχνά πρέπει πρώτα να επιβιώσουμε από τις εκδοχές μας που έχουν φανταστεί οι άλλοι.

Στο Through Hardship to the Stars, το πρώτο photobook της Ornella Mari, αυτή η φράση δεν μένει αφηρημένη ιδέα. Γίνεται σώμα. Γίνεται στόμα ανοιχτό, γόνατο μελανιασμένο, μάσκαρα που έχει τρέξει στο πρόσωπο, σκυλιά που γρυλίζουν μέσα στο χιόνι, κούκλες, ωμό κρέας, νύφες, δάση φωτισμένα από το φλας, ζώα που κοιτούν την κάμερα σαν να ξέρουν κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί ακόμη να πει.

Οι φωτογραφίες της Mari, τραβηγμένες από το 2020 έως το 2024, δεν προσφέρουν μια καθαρή αφήγηση ενηλικίωσης. Δεν έχουν τη γυαλισμένη νοσταλγία που συχνά συνοδεύει σήμερα την επιστροφή στο girlhood. Αντίθετα, χτίζουν έναν κόσμο πυκνό, σωματικό, ανήσυχο, όπου η εφηβεία δεν είναι χαμένη αθωότητα αλλά επικίνδυνη μεταμόρφωση. Μια περίοδος μυστικών, επιθυμίας, φόβου, ντροπής και αργής ορατότητας.

Facebook Twitter Η εφηβεία εμφανίζεται όχι ως νοσταλγία, αλλά ως συλλογική κατάσταση αμηχανίας, επιθυμίας και επιτήρησ Facebook Twitter Μια γυναίκα κρατά μια ανδρική μάσκα κάτω από έναν σκοτεινό ουρανό, σε μία από τις εικόνες του Through Hardship to the Stars, όπου η Ornella Mari μετατρέπει τη θηλυκότητα σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στο σώμα, το βλέμμα και τους ρόλους που του έχουν ανατεθεί.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις New Dimension και παρουσιάζει τη Mari ως μια φωτογράφο που δεν χρησιμοποιεί την κάμερα για να εξηγήσει τη θηλυκότητα, αλλά για να δείξει πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η στιγμή που ένα σώμα αρχίζει να διαβάζεται από τους άλλους ως γυναικείο.

Η Ornella Mari γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, μεγάλωσε στην Ουγγαρία και έχει ιταλικές και ουγγρικές ρίζες. Αυτή η αίσθηση ασυνέχειας βρίσκεται βαθιά στο έργο της. Δεν ανήκει πλήρως σε μία χώρα, μία γλώσσα, μία εικόνα, μία προσδοκία. Μεγάλωσε ανάμεσα σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και σε αντιφατικές ιδέες για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα.

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Ακόμη και το όνομά της κουβαλά μια εικόνα που προηγήθηκε της ίδιας. Ο πατέρας της, που αρχικά ήθελε γιο, την ονόμασε Ornella από την Ornella Muti, την Ιταλίδα σταρ του κινηματογράφου.

Η λεπτομέρεια είναι μικρή, αλλά αποκαλυπτική. Πριν προλάβει να γίνει ο εαυτός της, η Mari είχε ήδη τοποθετηθεί μέσα σε μια φαντασίωση θηλυκότητας. Ένα όνομα, ένα πρόσωπο, μια κινηματογραφική γυναίκα, μια εικόνα που είχε προηγηθεί του σώματός της.

Facebook Twitter Η μάσκα γίνεται ένας τρόπος να κρυφτείς από το βλέμμα των άλλων, αλλά και να το επιστρέψεις παραμορφωμένο. Facebook Twitter Το ανοιχτό στόμα μοιάζει με κραυγή, γκριμάτσα ή ανάσα· μια εικόνα για όσα το σώμα λέει πριν βρει γλώσσα.

Αυτό δεν χρειάζεται να διαβαστεί μελοδραματικά. Είναι πιο ενδιαφέρον ως αφετηρία. Γιατί το Through Hardship to the Stars μοιάζει, σε μεγάλο βαθμό, με την προσπάθεια μιας γυναίκας να περάσει μέσα από τις εικόνες που της ανατέθηκαν και να φτιάξει μια δική της γλώσσα για το σώμα της.

Η ίδια έχει πει ότι η θηλυκότητα δεν της φάνηκε ποτέ κάτι που κατείχε φυσικά. Έμοιαζε περισσότερο με κάτι που έπρεπε να εκτελέσει σωστά. Αυτή η διατύπωση βρίσκεται στον πυρήνα του βιβλίου. Η θηλυκότητα εδώ δεν είναι ουσία, ούτε στάση, ούτε απλή ταυτότητα. Είναι περφόρμανς, βάρος, προσδοκία, τραύμα και, τελικά, υλικό για επανεφεύρεση.

Facebook Twitter Το σώμα εμφανίζεται αμήχανο, εκτεθειμένο, χωρίς την ασφάλεια της πόζας ή της ωραιοποίησης. Facebook Twitter Τα ξαπλωμένα σώματα της Mari μοιάζουν άλλοτε κουρασμένα, άλλοτε τελετουργικά, σαν να βρίσκονται μετά από κάτι που δεν έχει ειπωθεί.

Το Through Hardship to the Stars ξεκίνησε από τη δύσκολη σχέση της Mari με την ίδια της την εικόνα. Κάθε φορά που έβλεπε φωτογραφία του εαυτού της, στεκόταν αμέσως σε ό,τι θεωρούσε λάθος. Η κάμερα, αρχικά, δεν ήταν εργαλείο αποδοχής. Ήταν τρόπος ελέγχου της δυσφορίας.

Τα πρώτα αυτοπορτρέτα της ήταν ειρωνικά, υπερβολικά, σκηνοθετημένα. Έκρυβε τον εαυτό της πίσω από ιδέες, σύμβολα, καθρέφτες, τεχνάσματα, χιούμορ. Αν δεν μπορούσε να αποδεχτεί τον εαυτό της άμεσα, μπορούσε τουλάχιστον να δημιουργήσει μια εκδοχή του που να αντέχεται περισσότερο από το βλέμμα.

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Αυτό είναι κρίσιμο. Γιατί πολλή σύγχρονη φωτογραφία γύρω από την ταυτότητα μιλά για το να "βρεις τον εαυτό σου" σαν να πρόκειται για καθαρή διαδικασία απελευθέρωσης. Η Mari δείχνει κάτι πιο άβολο. Δείχνει ότι μερικές φορές πρώτα κατασκευάζεις μια μάσκα για να αντέξεις την εικόνα σου. Και μόνο αργότερα, αν αντέξεις, αρχίζεις να την αφαιρείς.

Καθώς το project προχωρούσε, οι φωτογραφίες μετακινήθηκαν. Από την ειρωνική περφόρμανς προς κάτι πιο άμεσο, πιο ωμό, πιο ευάλωτο. Η κάμερα σταμάτησε να λειτουργεί μόνο ως κρυψώνα και άρχισε να γίνεται χώρος σύγκρουσης. Το σώμα δεν ήταν πια μια εκδοχή που μπορούσε να ελεγχθεί πλήρως. Ήταν κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί.

Facebook Twitter Η λευκή υφασμάτινη εικόνα δεν παραπέμπει σε αθωότητα, αλλά σε μια θηλυκότητα που έχει ήδη ραγίσει. Facebook Twitter Τα σκυλιά της Mari δεν είναι διακοσμητικά πλάσματα· φέρνουν στην εικόνα την ακατέργαστη βία της επιβίωσης.

Γι' αυτό οι εικόνες του βιβλίου δεν είναι ποτέ εντελώς ήρεμες. Υπάρχουν σώματα παντού, αλλά σπάνια βρίσκονται σε ανάπαυση. Ανοιχτά στόματα, μελανιασμένα γόνατα, πρόσωπα με μακιγιάζ που έχει λιώσει, γυμνά πόδια, δέρμα, στάσεις που μοιάζουν αμήχανες ή αμυντικές. Η Mari δεν φωτογραφίζει το σώμα σαν αντικείμενο πόθου. Ούτε το παρουσιάζει μόνο ως θύμα. Το φωτογραφίζει ως τόπο όπου συγκρούονται η επιθυμία, η ντροπή, η βία της κοινωνικοποίησης και η ανάγκη να αποκτήσεις έλεγχο πάνω στην εικόνα σου.

Εδώ βρίσκεται η βαθύτερη αγωνία του βιβλίου: το να γίνεσαι ορατή χωρίς να μπορείς να ελέγξεις πλήρως πώς θα σε δουν.

Η εφηβεία, ειδικά για ένα κορίτσι, είναι συχνά αυτή η βίαιη είσοδος στο βλέμμα των άλλων. Το σώμα αλλάζει, αλλάζει και η σημασία του. Εκεί που πριν υπήρχε απλώς ένα παιδικό σώμα, αρχίζει ξαφνικά να υπάρχει κάτι που διαβάζεται, αξιολογείται, επιτηρείται, επιθυμείται, διορθώνεται. Η Mari φωτογραφίζει αυτή τη στιγμή όχι ως ρομαντική μετάβαση αλλά ως κατάσταση συναγερμού.

Facebook Twitter Στο Through Hardship to the Stars, τα ζώα λειτουργούν σαν σιωπηλά υποκατάστατα φόβου, ενστίκτου και επιθυμίας. Facebook Twitter Η Ornella Mari στρέφει την κάμερα στον εαυτό της όχι για να επιβεβαιώσει μια εικόνα, αλλά για να την αποσυναρμολογήσει.

Το βιβλίο είναι γεμάτο ζώα. Σκύλοι, άλογα, πρόβατα, πλάσματα που εμφανίζονται σαν παράλληλοι χαρακτήρες σε ένα ψυχικό τοπίο. Η ίδια έχει μιλήσει για την έλξη της προς τις ανθρωπόμορφες ποιότητες των ζώων και για τον τρόπο που μπορούν να λειτουργήσουν ως συναισθηματικά υποκατάστατα. Μέσα από αυτά μπορεί να μιλήσει για ένστικτο, επιθετικότητα, ευαλωτότητα, περιοχή, επιβίωση και δύναμη χωρίς να τα φορτώνει όλα στο δικό της σώμα.

Ένα άλογο μέσα στο σκοτάδι δεν είναι απλώς ένα άλογο. Ένα σκυλί που δείχνει τα δόντια του δεν είναι απλώς ζώο. Στον κόσμο της Mari, τα ζώα μοιάζουν να κουβαλούν εκείνο που οι άνθρωποι έχουν μάθει να κρύβουν.

Την ωμή ενέργεια πριν γίνει συμπεριφορά. Τον φόβο πριν γίνει ευγένεια. Την επιθυμία πριν γίνει κοινωνικά αποδεκτή στάση.

Το ίδιο συμβαίνει με το ωμό κρέας και τις κούκλες. Βρίσκονται ανάμεσα στην τρυφερότητα και τη βία, ανάμεσα στο οικείο και στο αποτρόπαιο. Δεν υπάρχουν για να σοκάρουν εύκολα. Μιλούν για το σώμα χωρίς να το δείχνουν κυριολεκτικά. Το κρέας θυμίζει ότι το σώμα δεν είναι μόνο εικόνα. Είναι ύλη. Είναι φθορά. Είναι ευαλωτότητα. Είναι κάτι που μπορεί να αγαπηθεί, να καταναλωθεί, να πληγωθεί, να εκτεθεί.

Facebook Twitter Ανάμεσα στα αυτοπορτρέτα και τα σύμβολα, οι ανθρώπινες σχέσεις εμφανίζονται ως ακόμη ένα πεδίο όπου ο εαυτός δοκιμάζεται.

Αυτή η ένταση κάνει το Through Hardship to the Stars να μοιάζει λιγότερο με ημερολόγιο ενηλικίωσης και περισσότερο με ψυχικό τοπίο. Δεν υπάρχει εδώ μια γραμμική πορεία από τη ντροπή στην αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει εύκολη λύτρωση.

Υπάρχει μια σειρά από εικόνες που επιστρέφουν ξανά και ξανά στο ίδιο δύσκολο σημείο: πώς μπορείς να κατοικήσεις ένα σώμα που για χρόνια έβλεπες μέσα από τα μάτια άλλων;

Η απάντηση της Mari δεν είναι καθαρή. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Η φωτογραφία δεν της δίνει απλώς μια πιο όμορφη εικόνα του εαυτού της. Της επιτρέπει να δει τα θραύσματα, τις άμυνες, τις υπερβολές, την ειρωνεία, τη βία, την αμηχανία, την ευαλωτότητα. Να τα κοιτάξει χωρίς να τα εξαφανίσει.

Facebook Twitter Η Ornella Mari χρησιμοποιεί το νυφικό σώμα όχι ως εικόνα αθωότητας, αλλά ως σκηνή μετάβασης, φόβου και επιτέλεσης

Ο τίτλος του βιβλίου προέρχεται από τη λατινική φράση Per aspera ad astra, "μέσα από τις δυσκολίες προς τα άστρα". Όταν ήταν νεότερη, η Mari έβλεπε τα άστρα σαν μια μελλοντική εκδοχή του εαυτού της που θα είχε, κάποτε, καταλάβει τα πάντα. Με τον χρόνο, η ιδέα άλλαξε. Τα άστρα δεν είναι πια ένας τελικός προορισμός. Είναι στιγμές αυτοαναγνώρισης.

Αυτό κάνει και το βιβλίο. Δεν αφηγείται μια ολοκληρωμένη νίκη. Καταγράφει στιγμές όπου κάτι μέσα στην εικόνα αναγνωρίζεται, έστω προσωρινά. Ένα βλέμμα. Ένα σώμα. Ένα ζώο. Ένα τραύμα. Μια πόζα που παύει να είναι μόνο πόζα.

Το κείμενο που ανοίγει το βιβλίο, με τίτλο The Hour Between the Dog & the Wolf, συνδέει το έργο με τη σεξουαλική συνείδηση, τη ντροπή και την εφηβεία. Η φράση ότι το να είσαι έφηβο κορίτσι είναι μια μορφή απάτριδης κατάστασης είναι κλειδί. Ούτε παιδί ούτε γυναίκα. Κάτι τρίτο. Κάτι ασταθές, εκτεθειμένο, μεταβατικό.

Η Mari φωτογραφίζει ακριβώς αυτό το τρίτο πράγμα.

Όχι τη γυναίκα ως ολοκληρωμένη ταυτότητα.

Όχι το κορίτσι ως καθαρή μνήμη.

Αλλά τη ζώνη ανάμεσα.

Εκεί όπου το σώμα έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει, αλλά η γλώσσα δεν έχει προλάβει να το ακολουθήσει. Εκεί όπου η εικόνα προηγείται της αυτογνωσίας. Εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν κάτι επάνω σου πριν το έχεις αναγνωρίσει εσύ.

Το Through Hardship to the Stars είναι βιβλίο γι' αυτή την ασταθή ώρα. Την ώρα ανάμεσα στο παιδί και τη γυναίκα. Ανάμεσα στο ζώο και τον άνθρωπο. Ανάμεσα στη μάσκα και το πρόσωπο. Ανάμεσα στη ντροπή και την πρώτη, αβέβαιη μορφή ελευθερίας.

Στο τέλος, η Mari δεν φωτογραφίζει απλώς τη θηλυκότητα. Φωτογραφίζει το κόστος της. Και, πιο ήσυχα, τη μικρή δυνατότητα να την ξαναορίσεις. Όχι ως ρόλο που πρέπει να εκτελέσεις σωστά.

Αλλά ως σώμα που, ύστερα από πολλές εικόνες, αρχίζει επιτέλους να σου ανήκει.

με στοιχεία από Dazed