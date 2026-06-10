Η όπερα που έκανε το Κίεβο να κλάψει για τα παιδιά που πήρε ο πόλεμος

Στην Εθνική Όπερα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από μία από τις πιο φορτισμένες καλλιτεχνικές παραγωγές που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σήμερα στη χώρα: το Mothers of Kherson, μια όπερα για τις μητέρες των παιδιών που απήχθησαν ή μεταφέρθηκαν βίαια από τη Ρωσία και τις κατεχόμενες περιοχές.

Η παρουσίαση έγινε την περασμένη Πέμπτη, μπροστά σε ένα κοινό στο οποίο βρίσκονταν η πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο και η υπουργός Πολιτισμού Τετιάνα Μπερέζνα. Οι πιο σημαντικοί θεατές, όμως, ήταν οι οικογένειες από πρώην κατεχόμενες περιοχές που έχουν ζήσει άμεσα την απώλεια: μητέρες με παιδιά που κατάφεραν να επιστρέψουν από την Κριμαία ή τη Ρωσία, αλλά και οικογένειες που ακόμη προσπαθούν να τα φέρουν πίσω.

Το Mothers of Kherson είχε αρχικά σχεδιαστεί ως όπερα για τις διαδηλώσεις του Μαϊντάν το 2013-14. Ο Αμερικανός λιμπρετίστας Τζορτζ Μπραντ άλλαξε κατεύθυνση το 2023, όταν άρχισαν να γίνονται ευρύτερα γνωστές οι ιστορίες των παιδιών που μεταφέρθηκαν από κατεχόμενες περιοχές. Τη μουσική υπογράφει ο Ουκρανός συνθέτης Μαξίμ Κολομιέτς, ο οποίος ζει στη Λειψία.

Σκηνή από την παρουσίαση του Mothers of Kherson στην Εθνική Όπερα της Ουκρανίας. Η όπερα βασίζεται σε μαρτυρίες οικογενειών από κατεχόμενες περιοχές, των οποίων τα παιδιά μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή στην Κριμαία.

Η ιστορία της όπερας ξεκινά στη Χερσώνα, την ώρα που οι κάτοικοι προσπαθούν να καταλάβουν τη νέα πραγματικότητα της ρωσικής κατοχής. Δύο μητέρες, η Κατερίνα και η Όλχα, αφήνουν τις κόρες τους να πάνε σε κατασκήνωση στην Κριμαία, αφού τους λένε ότι εκεί θα είναι ασφαλέστερες μακριά από τις εχθροπραξίες. Μήνες αργότερα, προσπαθούν να ταξιδέψουν στην κατεχόμενη χερσόνησο για να τις πάρουν πίσω.

Πολλές από τις πραγματικές ιστορίες που ενέπνευσαν το έργο ακολουθούν παρόμοια διαδρομή. Παιδιά από κατεχόμενες περιοχές στάλθηκαν σε κατασκηνώσεις στην Κριμαία ή στη Ρωσία και οι οικογένειές τους βρέθηκαν αργότερα αντιμέτωπες με εμπόδια από τις ρωσικές αρχές. Σε αρκετές περιπτώσεις, γονείς και παιδιά βρέθηκαν σε αντίθετες πλευρές της γραμμής του μετώπου.

Σύμφωνα με την πρωτοβουλία Bring Kids Back, που ξεκίνησε το 2023 από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περισσότερα από 20.000 παιδιά εκτιμάται ότι έχουν υπάρξει θύματα απέλασης ή βίαιης μεταφοράς στη Ρωσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ίδια πρωτοβουλία, τα παιδιά μπορεί να έχουν λάβει ρωσική υπηκοότητα, να έχουν αλλάξει όνομα, να έχουν δοθεί σε ρωσικές οικογένειες ή να έχουν εκτεθεί σε στρατιωτικοποιημένη εκπαίδευση.

Η επίτροπος της Ρωσίας για τα δικαιώματα του παιδιού, Μαρία Λβόβα-Μπελόβα, εμφανίζεται ως χαρακτήρας στην όπερα, σε σκηνή συνέντευξης Τύπου. Η ίδια, όπως και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι αντικείμενο εντάλματος σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον ρόλο της στις μεταφορές παιδιών από την Ουκρανία.

Το έργο γράφτηκε σε στενή συνεργασία με την οργάνωση Save Ukraine, της οποίας ο ιδρυτής, Μικόλα Κουλέμπα, βρισκόταν στην αίθουσα. Η παραγωγός Σάσα Αντρούσικ μίλησε με παιδιά που είχαν απαχθεί και με γονείς τους, αλλά μόνο με όσους είχαν ήδη λάβει εκτεταμένη ψυχολογική υποστήριξη μετά την επιστροφή τους.

Η Αντρούσικ είπε ότι οι χαρακτήρες είναι φανταστικοί μόνο με την έννοια ότι συνενώνουν διαφορετικές αληθινές ιστορίες. «Όχι με την έννοια ότι κάτι είναι επινοημένο», εξήγησε. Το λιμπρέτο, σύμφωνα με τους συντελεστές, ελέγχθηκε επανειλημμένα ως προς την ακρίβειά του.

Για την παρουσίαση στο Κίεβο, η όπερα μεταφράστηκε στα ουκρανικά από τον συγγραφέα Μίροσλαβ Λάιουκ. Στις διεθνείς παρουσιάσεις της, στη Βαρσοβία και στη Νέα Υόρκη, θα τραγουδηθεί στην αρχική αγγλική εκδοχή της.

Το κοινό στην Εθνική Όπερα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, χειροκροτεί την παρουσίαση αποσπασμάτων από το Mothers of Kherson, την όπερα για τις μητέρες των παιδιών που απήχθησαν ή μεταφέρθηκαν βίαια από τη Ρωσία.

Το Mothers of Kherson παραγγέλθηκε από τον Πίτερ Γκελμπ, γενικό διευθυντή της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, ως χειρονομία αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Τη μουσική διεύθυνση των αποσπασμάτων στο Κίεβο είχε η Κέρι-Λιν Γουίλσον, η οποία έχει ουκρανική καταγωγή και ίδρυσε την Ukrainian Freedom Orchestra μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας.

Η πλήρης σκηνική παραγωγή της όπερας θα παρουσιαστεί στη Βαρσοβία το φθινόπωρο του 2026, ενώ η πρεμιέρα στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2028.

H παρουσίαση στο Κίεβο ολοκληρώθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, δάκρυα και λουλούδια στη σκηνή. Για πολλούς από τους παρευρισκόμενους, το τραύμα παραμένει ανοιχτό: πολλά παιδιά δεν έχουν εντοπιστεί, άλλα δεν έχουν λάβει άδεια να φύγουν από τις ρωσικές αρχές και ορισμένα δεν θέλουν ή δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν.

Ο Κολομιέτς είπε ότι ήθελε η μουσική να είναι σύγχρονη, αλλά και να κρατά τις φωνές των γυναικών της Χερσώνας. Η καθοδηγητική του σκέψη, όπως ανέφερε, ήταν ότι οι γυναίκες αυτές πρέπει να μπορούν να ακούσουν τον εαυτό τους μέσα στην όπερα.

Με στοιχεία από Guardian