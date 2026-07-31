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Η Ολίβια Κόλμαν ερωτεύεται έναν άντρα από λυγαριά στο Wicker

Το trailer του Wicker δείχνει την Ολίβια Κόλμαν ως μοναχική γυναίκα που παραγγέλνει έναν ιδανικό σύζυγο από λυγαριά. Τον παράξενο εραστή παίζει ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, σε μια αλλόκοτη ιστορία για την επιθυμία, την μοναξιά και τα χειροποίητα σώματα.

The LiFO team
The LiFO team
Η Olivia Colman ερωτεύεται έναν άντρα από λυγαριά στο Wicker Facebook Twitter
Η Ολίβια Κόλμαν στο Wicker, ως μοναχική γυναίκα που παραγγέλνει έναν ιδανικό σύντροφο από λυγαριά. Φωτ.: Lol Crawley / Courtesy of Sundance Institute
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Η Ολίβια Κόλμαν έχει παίξει βασίλισσες, μητέρες, γυναίκες σε κρίση, γυναίκες που καταρρέουν σιωπηλά ή επιτίθενται με απόλυτη ακρίβεια. Στο Wicker, όμως, φαίνεται να κάνει κάτι πολύ πιο παράξενο: ερωτεύεται έναν άντρα φτιαγμένο από λυγαριά.

Το πρώτο trailer της νέας ταινίας δείχνει μια αλλόκοτη, ερωτική και μαύρα κωμική ιστορία, όπου η Κόλμαν υποδύεται μια μοναχική γυναίκα που ζει από το ψάρεμα σε ένα χωριό που τη θεωρεί υπερβολικά δυνατή, υπερβολικά βρόμικη, υπερβολικά δύσκολη για να χωρέσει στην κανονικότητα του γάμου. Αντί να περιμένει να τη διαλέξουν, αποφασίζει να παραγγείλει τον ιδανικό σύντροφο.

Η Olivia Colman ερωτεύεται έναν άντρα από λυγαριά στο Wicker Facebook Twitter
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ ως ο παράξενος «σύζυγος» από λυγαριά στο Wicker, μια αλλόκοτη ιστορία επιθυμίας με την Ολίβια Κόλμαν. Φωτ.: Lol Crawley / Courtesy of Sundance Institute

Τον φτιάχνει ένας καλαθοπλέκτης, τον οποίο παίζει ο Πίτερ Ντίνκλατζ. Το αποτέλεσμα είναι ένας σύζυγος από λυγαριά, με τη μορφή του Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ: ένα χειροποίητο αντρικό σώμα, ταυτόχρονα γελοίο και ερωτικό, λαϊκό παραμύθι και φετίχ αντικείμενο, κωμικό τέρας και ιδανικός εραστής.

Η ταινία βασίζεται στο διήγημα The Wicker Husband της Ούρσουλα Γουίλς-Τζόουνς και σκηνοθετείται από τους Άλεξ Χιούστον Φίσερ και Έλινορ Γουίλσον. Στο καστ βρίσκονται επίσης η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, ο Ναμπχάν Ρίζουαν, η Μάρλι Σίου και η Έλα Μπρουκολέρι.

Το εύρημα είναι σχεδόν τέλειο: μια γυναίκα που δεν χωρά στο χωριό της φτιάχνει έναν άντρα που χωρά ακριβώς στην επιθυμία της. Το σώμα του δεν γεννιέται, κατασκευάζεται. Δεν προκύπτει από ρομαντικό πεπρωμένο, αλλά από παραγγελία. Δεν είναι άνθρωπος με τον συνηθισμένο τρόπο, και αυτό ακριβώς τον κάνει επικίνδυνα ελκυστικό.

Το Wicker μοιάζει να κινείται κάπου ανάμεσα σε λαϊκό παραμύθι, σωματική κωμωδία, ερωτική φάρσα και παραξενιά που θυμίζει folk horror, χωρίς να είναι ακριβώς ταινία τρόμου. Η ιδέα του άντρα από λυγαριά κουβαλά ήδη κάτι τελετουργικό, αρχαϊκό και εύφλεκτο. Όμως εδώ το αλλόκοτο δεν εμφανίζεται για να τιμωρήσει την επιθυμία, αλλά για να την απελευθερώσει.

Στο trailer, οι γείτονες κοιτούν με σοκ, ζήλια και περιέργεια. Ο «σύζυγος» από λυγαριά γίνεται αντικείμενο θαυμασμού, φόβου και κοινωνικής αναστάτωσης. Η σεξουαλικότητα της ηρωίδας δεν μένει ιδιωτική υπόθεση· γίνεται πρόβλημα του χωριού. Ένας εραστής από καλάθι αρκεί για να αποκαλύψει πόσο εύθραυστοι είναι οι κανόνες της μικρής κοινότητας.

Υπάρχει κάτι πολύ ωραίο σε αυτή τη γελοιότητα. Το Wicker παίρνει την παλιά φαντασίωση του «τέλειου άντρα» και την κάνει κυριολεκτική, άβολη, χονδροειδή, αστεία. Αν η κοινωνία ζητά από μια γυναίκα να γίνει αποδεκτή μέσα από τον γάμο, εκείνη απαντά φτιάχνοντας τον γάμο από υλικό που πλέκεται με το χέρι.

Το αποτέλεσμα δεν φαίνεται να θέλει να είναι διακριτικό. Θέλει να είναι παράξενο, σωματικό, κάπως άσεμνο και απρόσμενα τρυφερό. Η Κόλμαν παίζει μια γυναίκα που διεκδικεί επιθυμία χωρίς να γίνει λαμπερή ηρωίδα ρομαντικής κομεντί. Ο Σκάρσγκαρντ, κρυμμένος πίσω από ένα σώμα από λυγαριά, γίνεται ένας από τους πιο απίθανους κινηματογραφικούς εραστές της χρονιάς.

Το Wicker θα βγει στις αίθουσες τον Οκτώβριο. Και, αν το trailer λέει την αλήθεια, δεν είναι απλώς μια «περίεργη ταινία» με καλό καστ. Είναι μια μικρή παραβολή για τη μοναξιά, την κατασκευή της επιθυμίας και το δικαίωμα μιας γυναίκας να φτιάξει, κυριολεκτικά, το σώμα που θέλει να αγαπήσει.

Με στοιχεία από Radio Times

Πολιτισμός

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