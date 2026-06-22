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Η Ολίβια Ροντρίγκο κατακτά για τρίτη φορά την κορυφή του Billboard 200 με το νέο της άλμπουμ

Ο δίσκος «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας 485.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του

The LiFO team
The LiFO team
Ολίβια Ροντρίγκο Facebook Twitter
Φωτ: Facebook
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Η Ολίβια Ροντρίγκο επέστρεψε δυναμικά στην κορυφή του Billboard 200, κατακτώντας για τρίτη φορά στην καριέρα της την πρώτη θέση με το νέο της άλμπουμ «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love».

Ο τρίτος προσωπικός της δίσκος, που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου, πραγματοποίησε εντυπωσιακή είσοδο στο αμερικανικό chart, συγκεντρώνοντας 485.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Πρόκειται για την καλύτερη εβδομάδα της καριέρας της μέχρι σήμερα, αλλά και για την ισχυρότερη επίδοση σόλο καλλιτέχνη μέσα στη χρονιά.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του άλμπουμ διαδραμάτισαν οι 15 διαφορετικές φυσικές εκδόσεις που κυκλοφόρησαν, ενισχύοντας σημαντικά τις πωλήσεις. Παράλληλα, το άλμπουμ κατέγραψε 164.000 πωλήσεις σε βινύλιο, σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ για την τραγουδίστρια στο συγκεκριμένο φορμάτ.

Η επίδοση αυτή αποτελεί, επίσης, την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων βινυλίου από γυναίκα σόλο καλλιτέχνιδα για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που εξακολουθεί να έχει η Ολίβια Ροντρίγκο στο παγκόσμιο μουσικό κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ροντρίγκο πριν το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» είχε κατακτήσει την κορυφή του Billboard 200, με το πρώτο της άλμπουμ Sour το 2021 και με το Guts το 2023.

Το lead single του «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» με τίτλο «Drop Dead» κατέκτησε την κορυφή των charts, ενώ ακολούθησε το εξίσου επιτυχημένο single «The Cure».

Αυτή τη στιγμή η 23χρονη ποπ σταρ, ετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία της με τίτλο «The Unraveled Tour», η οποία θα ανοίξει αυλαία στις 25 Σεπτεμβρίου από το Χάρτφορντ του Κονέκτικατ και θα συνεχιστεί στη Βόρεια Αμερική, προτού μεταφερθεί στην Ευρώπη το 2027, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες του Variety. 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, skai, variety

Πολιτισμός

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