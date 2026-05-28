Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Η Ολίβια Ροντρίγκο απάντησε στην κριτική που δέχτηκε για τα babydoll φορέματα που έχει φορέσει πρόσφατα σε εμφανίσεις της και στο βίντεο του νέου της τραγουδιού Drop Dead.

Μιλώντας στο Popcast των New York Times, η τραγουδίστρια είπε ότι η συζήτηση γύρω από τα ρούχα της την ενόχλησε βαθιά, όχι επειδή αφορούσε την ίδια, αλλά επειδή, όπως είπε, αποκαλύπτει κάτι πολύ πιο προβληματικό για τον τρόπο με τον οποίο η κουλτούρα σεξουαλικοποιεί τα γυναικεία σώματα.

«Αυτό με έχει στενοχωρήσει πολύ. Όχι καν για μένα. Ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει», είπε. «Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι έχω φορέσει στη σκηνή ρούχα που ίσως ήταν πιο αποκαλυπτικά. Έχω βγει με ένα αστραφτερό σουτιέν και μικρά σορτς, κάτι που είναι δικαίωμά μου, ήταν διασκεδαστικό, ένιωθα cool και άνετα. Και αυτό δεν θεωρήθηκε ακατάλληλο. Αλλά το ότι ήμουν πλήρως καλυμμένη με ένα φόρεμα που κάποιοι θεώρησαν παιδικό, αυτό κρίθηκε ακατάλληλο».

Η Ροντρίγκο συνέχισε λέγοντας ότι αυτή η αντίδραση «δείχνει πώς κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα μας». Όπως εξήγησε, τα κορίτσια μεγαλώνουν με μια γνώριμη προειδοποίηση: «Μη φορέσεις αυτό, γιατί ένας άνδρας θα σε σεξουαλικοποιήσει και θα φταις εσύ». «Είναι τόσο παράξενο», είπε.

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν προσπαθούσε να δείχνει «σέξι» με τα συγκεκριμένα φορέματα. Αντίθετα, είπε ότι ένιωθε πως η αισθητική τους παρέπεμπε σε καλλιτέχνιδες που θαυμάζει, όπως η Κάθλιν Χάνα και η Κόρτνεϊ Λαβ.

«Δεν σκέφτηκα καθόλου ότι έδειχνα σέξι με αυτό. Σκεφτόμουν ότι είναι πολύ cool. Ένιωθα ότι μοιάζω με την Κάθλιν Χάνα ή την Κόρτνεϊ Λαβ, ανθρώπους που είναι ηρωίδες μου», είπε.

Η Ροντρίγκο πρόσθεσε ότι την ανησυχεί ιδιαίτερα το μήνυμα που παίρνουν νεότερες γυναίκες και κορίτσια όταν η ευθύνη μεταφέρεται στο ντύσιμό τους και όχι στο βλέμμα που τις σεξουαλικοποιεί. «Είμαι πολύ προστατευτική απέναντι στις νεότερες γυναίκες και τα κορίτσια και δεν θέλω ποτέ να τους περνάει αυτό το μήνυμα», είπε.

