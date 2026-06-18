Η Ολίβια Γουάιλντ λέει ότι εξόργισε τον κόσμο επειδή ήταν με τον Χάρι Στάιλς

Η Ολίβια Γουάιλντ μίλησε ξανά για την πιο θορυβώδη περίοδο της δημόσιας ζωής της: τη σχέση της με τον Χάρι Στάιλς και το μίσος που δέχτηκε την εποχή του Don’t Worry Darling.

Σε συνέντευξή της στο podcast Call Her Daddy, η ηθοποιός και σκηνοθέτρια είπε ότι την περίοδο της κυκλοφορίας της ταινίας ένιωθε εντελώς αποκομμένη από την εικόνα που είχε δημιουργηθεί για εκείνη στο διαδίκτυο και στα μέσα.

«Δεν είχα νιώσει ποτέ τόσο αποσυνδεδεμένη από το πρόσωπο για το οποίο μιλούσαν οι άλλοι», είπε, προσθέτοντας ότι έβλεπε «φανταστικά σενάρια να κυκλοφορούν σαν γεγονότα».

Το Don’t Worry Darling, η ταινία που σκηνοθέτησε η Γουάιλντ με πρωταγωνιστές τη Φλόρενς Πιου, τον Κρις Πάιν και τον Χάρι Στάιλς, βρέθηκε από νωρίς στο κέντρο μιας μεγάλης μιντιακής καταιγίδας. Η προσωπική ζωή της Γουάιλντ, οι φήμες για ένταση στα γυρίσματα και η σχέση της με τον Στάιλς έγιναν σχεδόν μεγαλύτερο θέμα από την ίδια την ταινία.

Η ίδια είπε ότι εκείνη την περίοδο ήθελε να απαντήσει δημόσια σε όσα θεωρούσε ψευδή, αλλά της έλεγαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε. «Ήταν πολύ δύσκολο», είπε, εξηγώντας ότι ένιωθε πως έπρεπε να προστατεύσει και τους ανθρώπους που είχαν δουλέψει στην ταινία.

Η Γουάιλντ θεωρεί ότι η αρνητική εικόνα γύρω από εκείνη είχε ήδη διαμορφωθεί πριν ακόμη κυκλοφορήσει το Don’t Worry Darling, επειδή πολλοί ήταν εξοργισμένοι που είχε σχέση με τον Χάρι Στάιλς. Όπως είπε, αυτό είχε να κάνει και με την παρακοινωνική σχέση που έχει ένα μέρος του κοινού με μεγάλους ποπ σταρ.

«Νομίζω ότι είχε πολύ να κάνει με την παρακοινωνική σχέση που είχαν, που έχουν, μαζί του», είπε για τον Στάιλς, προσθέτοντας ότι τέτοια επίπεδα λατρείας δημιουργούν ένα τεράστιο βάρος για τους ανθρώπους που τα κουβαλούν.

Η διαφορά ηλικίας τους, περίπου δέκα χρόνια, έγινε επίσης αντικείμενο σχολίων. «Αυτό πραγματικά ενόχλησε τον κόσμο», είπε η Γουάιλντ, σημειώνοντας ότι ακόμη δεν είναι σίγουρη πως έχει καταλάβει πλήρως γιατί η σχέση τους προκάλεσε τόσο έντονη αντίδραση.

Η ίδια περιέγραψε τη σχέση της με τον Στάιλς ως «υπέροχη», «γλυκιά», «όμορφη», αλλά και πολύ πιο ήρεμη στην πραγματική της ζωή απ’ όσο φαινόταν μέσα στον δημόσιο θόρυβο. «Υπήρχε όλη αυτή η δημόσια τρέλα, αλλά η ιδιωτική μου ζωή ήταν πολύ μακριά από αυτό. Ήταν πολύ γλυκιά και χαρούμενη», είπε.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της συνέντευξης, η Γουάιλντ μίλησε για το πώς σχολιάστηκε ακόμη και το γεγονός ότι πήγαινε στις συναυλίες του Στάιλς και χόρευε. «Πήγαινα σε συναυλίες και χόρευα, και οι άνθρωποι έλεγαν: “Τσούλα! Πώς τολμάς να χορεύεις και να χαμογελάς;”», είπε.

Η φράση αυτή συμπυκνώνει και το πραγματικό βάρος της υπόθεσης. Η Γουάιλντ δεν μιλά απλώς για μια διάσημη σχέση που ενόχλησε το φανατικό κοινό ενός ποπ σταρ. Μιλά για τον τρόπο με τον οποίο μια γυναίκα στο Χόλιγουντ μπορεί να γίνει στόχος όχι μόνο για τις επιλογές της, αλλά και για την ορατή της χαρά.

Η περίοδος του Don’t Worry Darling είχε γίνει ένα από τα πιο έντονα παραδείγματα του πώς η διαδικτυακή κουλτούρα μπορεί να μετατρέψει μια κινηματογραφική κυκλοφορία σε δημόσιο δικαστήριο. Φήμες για ρήξη με τη Φλόρενς Πιου, στιγμές από το Φεστιβάλ Βενετίας που κυκλοφόρησαν παντού, σχόλια για την προσωπική της ζωή και η σχέση της με τον Στάιλς δημιούργησαν γύρω της μια εικόνα που, όπως λέει η ίδια, δεν αναγνώριζε.

«Προσπαθούσα να είμαι δυνατή και να σταθώ πάνω από όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό φάνηκε σαν κάτι μη αυθεντικό», είπε.

Η Γουάιλντ βρίσκεται αυτό το διάστημα σε προώθηση για τη νέα της δουλειά, The Invite. Η συνέντευξη, όμως, δείχνει ότι η δημόσια αφήγηση γύρω από το Don’t Worry Darling παραμένει για εκείνη ένα ανοιχτό κεφάλαιο: όχι τόσο για την ταινία, όσο για το πώς το ίντερνετ διάλεξε να διαβάσει μια γυναίκα που σκηνοθετούσε, ερωτευόταν και χαμογελούσε μπροστά σε ένα κοινό που είχε ήδη αποφασίσει να τη μισήσει.

με στοιχεία από Variety