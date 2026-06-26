Η «Οδύσσεια» του Νόλαν γυρίζει την πλάτη στους influencers

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως θα φτάσει στις αίθουσες χωρίς το συνηθισμένο πρώτο κύμα αντιδράσεων από influencers.

Η Universal φέρεται να μην οργανώνει πρώιμες προβολές για influencers και δημιουργούς περιεχομένου πριν από την κυκλοφορία της ταινίας. Αντί γι’ αυτό, οι πρώτες προβολές για επαγγελματίες κριτικούς αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, στις 6 Ιουλίου.

Η επιλογή έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή αφορά τον Νόλαν. Μετά το σαρωτικό πέρασμα του «Oppenheimer» από τα Όσκαρ, η νέα του ταινία είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Δεν χρειάζεται να κατασκευάσει αναγνωρισιμότητα από το μηδέν. Την έχει ήδη.

Τα τελευταία χρόνια, τα στούντιο χρησιμοποιούν συχνά πρώιμες προβολές για influencers και λογαριασμούς με μεγάλο κοινό, ώστε η πρώτη δημόσια αντίδραση γύρω από μια μεγάλη ταινία να εμφανίζεται γρήγορα στα social media. Πριν από τις αναλυτικές κριτικές και πριν από την πιο ψύχραιμη αποτίμηση, προηγείται συχνά ένα κύμα σύντομων, ενθουσιωδών σχολίων.

Η «Οδύσσεια» φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική διαδρομή. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τον ίδιο τον Νόλαν, έναν σκηνοθέτη που παραδοσιακά χτίζει τις ταινίες του γύρω από μυστικότητα, έλεγχο της πληροφορίας και την ιδέα της κινηματογραφικής εμπειρίας ως γεγονότος που πρέπει να αποκαλύπτεται πρώτα στην αίθουσα.

Μπορεί, όμως, να λέει κάτι και για τη σημερινή σχέση του Χόλιγουντ με το influencer hype. Οι πρώιμες social media αντιδράσεις παραμένουν χρήσιμες για πολλές ταινίες, ειδικά όταν ένα στούντιο θέλει να δημιουργήσει άμεσο θόρυβο πριν από τις κριτικές. Όμως σε μια αγορά όπου σχεδόν κάθε μεγάλο blockbuster συνοδεύεται από πρόωρη αποθέωση, η αξία αυτής της αποθέωσης δεν είναι πια αυτονόητη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι influencers βγαίνουν από το παιχνίδι. Ούτε ότι το Χόλιγουντ επιστρέφει ξαφνικά στην παλιά εποχή των κριτικών. Σημαίνει όμως ότι, για μια ταινία με τόσο ισχυρό όνομα, τόσο μεγάλο σκηνοθέτη και τόσο ήδη φορτισμένη αναμονή, η Universal μπορεί να μη χρειάζεται το πρώτο κύμα των social media.

Η «Οδύσσεια» είναι η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν, με καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Ματ Ντέιμον, τον Τομ Χόλαντ, την Αν Χάθαγουεϊ, τον Ρόμπερτ Πάτινσον, τη Λουπίτα Νιόνγκο, τη Ζεντάγια και τη Σαρλίζ Θερόν. Η ταινία αναμένεται στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο αν η «Οδύσσεια» θα είναι καλή. Είναι και ποιος θα το πει πρώτος. Για χρόνια, τα στούντιο μετακίνησαν μέρος αυτής της πρώτης φωνής από τους κριτικούς στους influencers, από την ανάλυση στην άμεση αντίδραση, από το κείμενο στο post.

Στην περίπτωση της «Οδύσσειας», αυτή η μηχανή φαίνεται να κάνει μια μικρή παύση. Μπορεί να είναι θέμα μυστικότητας. Μπορεί να είναι ένδειξη αυτοπεποίθησης. Μπορεί και να δείχνει ότι, όταν μια ταινία έχει ήδη όλο το hype που χρειάζεται, το πρώτο κύμα θαυμασμού δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι προκατασκευασμένο.

με στοιχεία από Indiewire