Η «Οδύσσεια» του Νόλαν φέρνει τουριστική έκρηξη στο νησί που έγινε Ιθάκη.

Η Ιθάκη του Κρίστοφερ Νόλαν δεν βρίσκεται στο Ιόνιο. Βρίσκεται δυτικά της Σικελίας, σε ένα νησί των Αιγάδων που τώρα μαθαίνει πόσο γρήγορα ένας κινηματογραφικός μύθος μπορεί να γίνει τουριστική οικονομία.

Η Φαβινιάνα, το μεγαλύτερο από τα τρία νησιά του συμπλέγματος, χρησιμοποιήθηκε στην Οδύσσεια ως η Ιθάκη του Οδυσσέα: το νησί της Πηνελόπης, του Τηλέμαχου και του βασιλιά που επιστρέφει ύστερα από χρόνια περιπλάνησης. Πάνω από το νησί, στο Monte Santa Caterina, βρίσκεται το Castello di Santa Caterina, το κάστρο του 15ου αιώνα που η παραγωγή βρήκε ιδανικό για το κινηματογραφικό παλάτι της Ιθάκης.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Από εκεί ψηλά, η Φαβινιάνα ανοίγεται στο βλέμμα σαν φυσικό σκηνικό: βράχος, θάλασσα, φως, Μεσόγειος από όλες τις πλευρές. Για μια ταινία που θέλει να ξαναστήσει την Οδύσσεια ως μεγάλο, χειροπιαστό έπος, το τοπίο δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο. Λειτουργεί σαν απόδειξη.

Ο Νόλαν γύρισε σκηνές στις ακτές, στους όρμους και στις παραλίες της Φαβινιάνα, αλλά και στη μικρή γειτονική νησίδα Πρεβέτο. Εκεί χτίστηκε και η απομονωμένη φάρμα του Εύμαιου, του πιστού χοιροβοσκού στον οποίο καταφεύγει ο Οδυσσέας όταν επιστρέφει στην πατρίδα του μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, πριν αντιμετωπίσει τους μνηστήρες της Πηνελόπης.

Τώρα, όμως, η κινηματογραφική Ιθάκη αρχίζει να αποκτά δεύτερη ζωή έξω από την ταινία. Μετά την κυκλοφορία του τρέιλερ, η Φαβινιάνα άρχισε να προβάλλεται πιο έντονα ως προορισμός για τους θεατές της Οδύσσειας. Καταλύματα και τουριστικές σελίδες ήδη πουλούν την εμπειρία του νησιού μέσα από τη σχέση του με την ταινία: όχι απλώς «ελάτε στη Σικελία», αλλά «ελάτε εκεί όπου ο Νόλαν φαντάστηκε την Ιθάκη».

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν γιατί ο ενθουσιασμός είναι τόσο μεγάλος. Η τουριστική προβολή που φέρνει η ταινία μπορεί να αποφέρει στη Φαβινιάνα περίπου 287 εκατ. δολάρια μέσα στην επόμενη τριετία και περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια μακροπρόθεσμα. Για ένα νησί που μέχρι χθες δεν ανήκε στους αυτονόητους διεθνείς προορισμούς του κινηματογραφικού τουρισμού, το μέγεθος είναι τεράστιο.

Η σύγκριση με το The White Lotus είναι αναπόφευκτη. Η δεύτερη σεζόν της σειράς του HBO είχε γυριστεί στην Ταορμίνα και μετέτρεψε ξανά τη Σικελία σε αντικείμενο επιθυμίας για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Όμως το λεγόμενο «φαινόμενο Νόλαν» αναμένεται να είναι ακόμη πιο ισχυρό: εδώ δεν έχουμε απλώς ένα πολυτελές resort που γίνεται τηλεοπτικός φετιχισμός, αλλά ένα αρχαίο έπος που ξαναγράφει τον τουριστικό χάρτη ενός νησιού.

Η υπόθεση έχει και μια ωραία, σχεδόν ειρωνική πολιτιστική μετατόπιση. Η Ιθάκη του Ομήρου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπωνύμια της ελληνικής φαντασίας, μετατρέπεται τώρα σε ιταλικό τουριστικό κεφάλαιο. Η Φαβινιάνα δεν ισχυρίζεται ότι είναι η πραγματική Ιθάκη. Δεν χρειάζεται. Στην εποχή του κινηματογραφικού τουρισμού, αρκεί να έχει υπάρξει Ιθάκη στην οθόνη.

Αυτό είναι το καινούργιο. Οι θεατές δεν αναζητούν πια μόνο τον τόπο όπου «συνέβη» κάτι. Αναζητούν τον τόπο όπου γυρίστηκε η εικόνα που τους έκανε να πιστέψουν ότι κάτι θα μπορούσε να έχει συμβεί εκεί. Το πραγματικό τοπίο και το κινηματογραφικό τοπίο αρχίζουν να μπερδεύονται, μέχρι το νησί να αποκτά μια νέα ταυτότητα, φτιαγμένη από βράχια, κράτηση στο Airbnb, πλάνα IMAX και αρχαίο μύθο.

Η Σικελία έχει, έτσι κι αλλιώς, παλιά σχέση με τις διαδρομές της Οδύσσειας. Η γεωγραφία του ομηρικού έπους υπήρξε πάντα πεδίο ερμηνειών, επιθυμιών και τουριστικών διεκδικήσεων. Ο Νόλαν δεν έρχεται να λύσει αυτόν τον χάρτη. Έρχεται να τον κινηματογραφήσει με τέτοια δύναμη ώστε ένας τόπος να αποκτήσει καινούργια αξία επειδή έγινε πειστική εικόνα.

Και κάπως έτσι, η Οδύσσεια δεν λειτουργεί μόνο ως ταινία. Λειτουργεί ως μηχανή πολιτιστικής οικονομίας. Παίρνει ένα νησί της Σικελίας και το τοποθετεί μέσα στην παγκόσμια φαντασία ως Ιθάκη. Παίρνει έναν ελληνικό μύθο και τον μετατρέπει σε ιταλικό τουριστικό αφήγημα. Παίρνει ένα τοπίο και το κάνει υπόσχεση επιστροφής.

Ο Οδυσσέας γύρισε στην Ιθάκη για να βρει το σπίτι του. Οι θεατές του Νόλαν, όπως φαίνεται, ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Φαβινιάνα για να βρουν την εικόνα του.

Με στοιχεία από Variety.