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«Οδύσσεια»: Νέο τρέιλερ λίγο πριν την πρεμιέρα της

Νέο κινηματογραφικό τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

The LiFO team
The LiFO team
ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΡΕΙΛΕΡ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ Facebook Twitter
Φωτ.: You Tube/Universal Pictures
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Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Oppenheimer» στα Όσκαρ, ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει με μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της καριέρας του, την «Οδύσσεια».

Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια», της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες και τις αίθουσες IMAX στις 17 Ιουλίου 2026, ενώ στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για τις 16 του μηνός.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης. Η ταινία ακολουθεί το πολυετές ταξίδι της επιστροφής του μετά τον Τρωικό Πόλεμο, μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες επιβίωσης και περιπέτειας της λογοτεχνίας. Αν και η επίσημη σύνοψη παραμένει λιτή, η υπόθεση είναι γνωστή: ο Οδυσσέας, αφού συνέβαλε καθοριστικά στην άλωση της Τροίας, παλεύει να επιστρέψει στη σύζυγο του Πηνελόπη και τον γιο του, Τηλέμαχο, ερχόμενος αντιμέτωπος με τέρατα, θεϊκές τιμωρίες, ναυάγια, πειρασμούς και αμέτρητες δοκιμασίες.

«Οδύσσεια»: Ο ίδιος ο Νόλαν δήλωσε χαρακτηριστικά «Δεν είναι απλώς μία ιστορία – είναι η ιστορία!»

Η «Οδύσσεια» αποτελεί και ένα σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα για τον βραβευμένο σκηνοθέτη. Η Universal τη χαρακτηρίζει ως ένα μυθικό επικό φιλμ δράσης, γυρισμένο σε διάφορες χώρες του κόσμου με ολοκαίνουργια τεχνολογία IMAX, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Ο ίδιος ο Νόλαν έχει περιγράψει το εγχείρημα ως ένα όνειρο που ήθελε να πραγματοποιήσει εδώ και χρόνια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι απλώς μια ιστορία – είναι η ιστορία!».

Το νέο τρέιλερ προσφέρει μία πιο εκτενή ματιά στον κόσμο της ταινίας, παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, τον Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον, την Καλυψώ που υποδύεται η Σαρλίζ Θερόν, αλλά και τη σκηνή του Δούρειου Ίππου, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες κομπάρσοι.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων την Ελλάδα, το Μαρόκο, την Ιταλία, την Ισλανδία και τη Σκωτία, με τον Νόλαν και τον διευθυντή φωτογραφίας Χόιτε βαν Χόιτεμα να αξιοποιούν νέες, ελαφρύτερες κάμερες IMAX, ξεπερνώντας τους περιορισμούς που παρουσίαζε μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν αποτελείται από ένα εντυπωσιακό καστ αστέρων

Το καστ της ταινίας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Εκτός από τον Ματ Ντέιμον, συμμετέχουν ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, η Λουπίτα Νιόνγκο στους ρόλους της Ελένης της Τροίας και της Κλυταιμνήστρας, η Ζεντάγια ως Αθηνά, ο Χίμες Πατέλ ως Ευρύλοχος, η Μία Γκοθ ως Μελανθώ, ο Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιος, ο Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαος και ο Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνονας.

Στην ταινία εμφανίζονται επίσης οι Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκάβρον, Σάιλο Φερνάντες, Κόρεϊ Χόκινς, Νικ Ε. Ταραμπέι, Τζίμι Γκονζάλες, Μορίς Κομπτ, Μάικλ Βλάμις, Ίντο Γκόλντμπεργκ, Τζος Στιούαρτ, Ράιαν Χερστ, Άντονι Μολινάρι, Τζόβαν Αντέπο, Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν, Τζέιμς Ρεμάρ, Τράβις Σκοτ, Σον Έιβερι και Ίαν Κάσελμπερι.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του Κρίστοφερ Νόλαν με τη Universal Pictures μετά το «Oppenheimer», το οποίο απέσπασε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας, ενώ ξεπέρασε τα 975 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Αντί για ένα μικρότερης κλίμακας πρότζεκτ μετά την επιτυχία του, ο Νόλαν στράφηκε σε μία σχεδόν τρίωρη, ακατάλληλη για ανηλίκους (R-rated), κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, γυρισμένη σε φιλμ και σχεδιασμένη ειδικά για προβολή στις αίθουσες IMAX.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει η σύζυγος του Έμα Τόμας και ο ίδιος μέσω της εταιρείας Syncopy. Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο Τόμας Χέισλιπ. Η ταινία αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

Με πληροφορίες από The Playlist

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