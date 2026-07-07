Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο και ο Όμηρος έγινε blockbuster

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο και, αν κρίνει κανείς από τις πρώτες αντιδράσεις, ο Όμηρος μόλις μπήκε στην εποχή του μεγάλου κινηματογραφικού υπερθεάματος.

Η ταινία προβλήθηκε στο Odeon Luxe Leicester Square, με τον Νόλαν και μεγάλο μέρος του καστ να βρίσκονται εκεί για την έναρξη μιας από τις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της χρονιάς. Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, στον αγώνα του να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη η Ζεντάγια, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Σαρλίζ Θερόν, η Σαμάνθα Μόρτον, ο Τζον Λεγκουιζάμο, ο Έλιοτ Πέιτζ και ο Τζον Μπέρνθαλ, σε μια παραγωγή που δεν μοιάζει σχεδιασμένη απλώς ως ακόμη μία μεταφορά της ελληνικής μυθολογίας, αλλά ως η απόπειρα του Νόλαν να δώσει στο αρχαίο έπος το βάρος, την κλίμακα και τη σωματικότητα ενός σύγχρονου κινηματογραφικού γεγονότος.

Η Οδύσσεια είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, στοιχείο που ήδη κυριαρχεί στις πρώτες αντιδράσεις. Δημοσιογράφοι και κριτικοί που την είδαν μιλούν για τεράστιες σκηνές δράσης, θεαματική κλίμακα, πολεμικές εικόνες, μυθολογικό τρόμο και μια τελευταία πράξη που, σύμφωνα με αρκετές από τις πρώτες εντυπώσεις, δικαιώνει τη διαδρομή.

Το καστ της Οδύσσειας στην πρεμιέρα του Λονδίνου, όπου το ομηρικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό. Φωτ.: Getty Images

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνική φιλοδοξία. Βρίσκεται και στο ότι ο Νόλαν φαίνεται να αντιμετωπίζει την Οδύσσεια όχι σαν μουσειακό κείμενο, αλλά σαν μια ιστορία για την ύβρη, τον πόλεμο, την επιστροφή, την επιθυμία της εξουσίας και το κόστος της ανδρικής δόξας. Μια ιστορία σχεδόν 3.000 ετών που, μέσα από το φίλτρο του μεγάλου χολιγουντιανού θεάματος, διεκδικεί ξανά τη θέση της ως αφήγηση για το σήμερα.

Στην πρεμιέρα, ο Τομ Χόλαντ μίλησε για τη σύγχρονη σημασία της ιστορίας και στάθηκε στην ιδέα της φιλοξενίας και της μεταχείρισης του άλλου, ενώ η Ζεντάγια, που υποδύεται την Αθηνά, είπε ότι η ταινία τής έδωσε μεγαλύτερη εκτίμηση για την ελληνική μυθολογία και για το πόσες μεταγενέστερες ιστορίες επιστρέφουν σε αυτήν.

Για τον Ματ Ντέιμον, η σωματική δυσκολία των γυρισμάτων ήταν μεγαλύτερη από οτιδήποτε είχε κάνει σε ταινίες δράσης. Ο ηθοποιός περιέγραψε ένα γύρισμα όπου όλα έπρεπε να συμβούν μπροστά στην κάμερα και όχι να επινοηθούν εκ των υστέρων ψηφιακά. Αυτό είναι, σε μεγάλο βαθμό, και το αφήγημα του ίδιου του Νόλαν: όχι απλώς μια Οδύσσεια με σταρ, αλλά μια ταινία που θέλει να πείσει ότι το σινεμά μπορεί ακόμη να είναι χειροποίητο θέαμα τεραστίων διαστάσεων.

Οι πρώτες αντιδράσεις ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τον Ματ Ντέιμον, τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοο, τον Τομ Χόλαντ, την Αν Χάθαγουεϊ και τη Σαμάνθα Μόρτον, ενώ αρκετοί σημειώνουν ότι ο Νόλαν αγκαλιάζει περισσότερο από ποτέ στοιχεία τρόμου μέσα στο μυθολογικό υλικό.

Η Οδύσσεια είναι προγραμματισμένη να βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, ενώ η έξοδός της στις ΗΠΑ έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου από τη Universal.

Και, πριν καν φτάσει στο κοινό, έχει ήδη καταφέρει κάτι σπάνιο: να κάνει ένα από τα αρχαιότερα κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας να μοιάζει με το μεγάλο κινηματογραφικό ραντεβού του καλοκαιριού.

με στοιχεία από Variety