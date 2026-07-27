Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν διέρρευσε στο X

Ένα αντίγραφο της ταινίας «Οδύσσεια» αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, αλλά μόνο αφού μια ανάρτηση που το επισήμανε συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Μια πειρατική έκδοση υψηλής ποιότητας της ταινίας έγινε viral το Σαββατοκύριακο, μετά από έναν λογαριασμό που την ανέφερε λέγοντας: «Κάποιος ανέβασε ολόκληρη την ταινία «Οδύσσεια» στο X. Μπορείτε να το πιστέψετε;».

Η ανάρτηση που επισήμανε την ταινία προβλήθηκε περισσότερες από 3 εκατομμύρια φορές πριν ο λογαριασμός που διέρρευσε την ταινία ανασταλεί από την πλατφόρμα X.

Η διαρροή της «Οδύσσειας» στο Χ

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία τόσο στο box office όσο και στο κομμάτι της κριτικής, από την κυκλοφορία της στις αρχές Ιουλίου, εξασφαλίζοντας διθυραμβικές κριτικές και περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία. Δεν είναι γνωστό πώς αποκτήθηκε η πειρατική έκδοση της ταινίας, η οποία διαρκεί σχεδόν τρεις ώρες.

Η διαρροή δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της ταινίας «Οδύσσεια» στα ταμεία. Τα παγκόσμια έσοδα της ταινίας έχουν ανέλθει στα 640 εκατομμύρια δολάρια, αφού συγκέντρωσε 87 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ το δεύτερο Σαββατοκύριακο της προβολής της, σημειώνοντας μείωση 30% σε σχέση με το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά εξακολουθώντας να αποτελεί ένδειξη της αντοχής της στην μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά του κόσμου από άποψη εσόδων.

Σε δήλωσή της, η Universal ανέφερε: «Ενημερωθήκαμε για τη μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση της ταινίας και ενεργοποιήσαμε αμέσως τα πρωτόκολλα κατάργησης. Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και θα ασκήσουμε κάθε κατάλληλο ένδικο μέσο για την προστασία του περιεχομένου μας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας».

Ο Μασκ, ιδιοκτήτης της X, έχει ασκήσει έντονη κριτική στην ταινία «Οδύσσεια», χρησιμοποιώντας τις επιλογές του καστ ως αφορμή για να επαναλάβει γνωστά επιχειρήματα σχετικά με την κουλτούρα DEI (Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη) μέσω του δικού του λογαριασμού στην X. Την περασμένη εβδομάδα, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του, Grok Imagine, για να δημιουργήσει μια «ιστορικά ακριβή» διασκευή του έπους του Ομήρου.

Ο Νόλαν έχει δηλώσει ότι η κριτική για τις επιλογές του στο καστ «είναι αναπόφευκτη»: «Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πριν οι άνθρωποι δουν την ταινία – είναι πάντα άσχετες, γιατί κανείς από όσους τις κάνουν δεν ξέρει ακόμα πώς είναι πραγματικά η ταινία».

Με πληροφορίες από Guardian

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