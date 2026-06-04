Η Ντούα Λίπα παντρεύτηκε με Schiaparelli και μετά βγήκε βόλτα στο Λονδίνο με UGG

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ φαίνεται πως μπήκαν στον έγγαμο βίο με τον πιο λονδρέζικο τρόπο: πολιτικός γάμος, υψηλή μόδα και, λίγες ημέρες μετά, μια χαμηλών τόνων βόλτα με τον σκύλο τους.

Σύμφωνα με τη Vogue, το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου. Η Ντούα Λίπα εμφανίστηκε με custom ταγιέρ Schiaparelli, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ επέλεξε σκούρο μπλε κοστούμι Ferragamo.

Η τελετή φέρεται να ήταν το πιο διακριτικό πρώτο κεφάλαιο ενός μεγαλύτερου γαμήλιου σχεδίου. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, αναμένεται να ακολουθήσει πιο μεγάλη και λαμπερή γιορτή στο Παλέρμο μέσα στον μήνα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στο τι θα φορέσει η ποπ σταρ.

Η Vogue σημειώνει ότι ένα φόρεμα σχεδιασμένο από τον Σιμόν Πορτ Ζακμούς θα είχε νόημα ως πιθανή επιλογή, ενώ δεν αποκλείει και δεύτερη εμφάνιση Versace. Προς το παρόν, πάντως, η Ντούα Λίπα και ο Τέρνερ δείχνουν να απολαμβάνουν την πιο ήσυχη πλευρά της νέας τους καθημερινότητας.

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ με τον σκύλο τους, Golo, σε χαμηλών τόνων εμφάνιση μετά τον γάμο τους.

Η Ντούα Λίπα με καμπαρντίνα Phoebe Philo και UGG Classic Mini μπότες, μαζί με τον Κάλουμ Τέρνερ σε πάρκο του Λονδίνου.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν σε πάρκο του Λονδίνου με τον σκύλο τους, Golo, σε μια εικόνα πολύ μακριά από το κλασικό γαμήλιο glamour. Η Λίπα φορούσε πράσινη καμπαρντίνα Phoebe Philo, λευκό τζιν, μεγάλα γυαλιά ηλίου και UGG Classic Mini μπότες, ενώ ο Τέρνερ εμφανίστηκε με λευκό πουκάμισο, τζιν και καφέ σουέντ μποτάκια.

Η εικόνα είχε κάτι από το γνώριμο off-duty στιλ της Ντούα Λίπα: ακριβό αλλά χαλαρό, μελετημένο αλλά όχι στημένο σαν κόκκινο χαλί. Το ζευγάρι έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μια δημόσια εικόνα που κινείται ανάμεσα στη διακριτικότητα και στα πολύ καλά επιλεγμένα στιγμιότυπα: Παρίσι, Ίμπιζα, Βραζιλία, Ιταλία, Μεξικό και τώρα Λονδίνο, με το Παλέρμο να φημολογείται ως επόμενο σκηνικό.

Αν ο πολιτικός γάμος ήταν το λιτό πρώτο μέρος, η γαμήλια συνέχεια στην Ιταλία, εφόσον επιβεβαιωθεί, αναμένεται να είναι πολύ πιο θεαματική. Και, όπως όλα δείχνουν, πολύ πιο fashion.

με στοιχεία από Vogue