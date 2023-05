Η Ντόλι Πάρτον στο πρώτο «ροκ τραγούδι» της με μια τεράστια φωτισμένη φούστα

Η Ντόλι Πάρτον θα κυκλοφορήσει σύντομα το ντεμπούτο ροκ άλμπουμ της και κοινοποίησε το πρώτο της τραγούδι «World on Fire».

Φορώντας μια τεράστια φωτισμένη φούστα και δερμάτινο μαύρο σύνολο στολισμένο με στρας, η βασίλισσα της κάντρι έδωσε στους φανς της μια γεύση από τη νέα της μουσική στη διάρκεια της 58ης τελετή απονομής των βραβείων της Academy of Country Music (ACM).

Την Ντόλι Πάρτον υποδέχθηκε στη σκηνή ο συμπαρουσιαστής της, επίσης σταρ της κάντρι, Γκαρθ Μπρουκς.

«Επειδή είναι η κορυφαία όλων των εποχών. Δεν είναι μόνο στο Hall of Fame της κάντρι μουσικής, αλλά πρόσφατα μπήκε και στο Hall of Fame του rock and roll», είπε.

«Αρχικά τους ζήτησε να μην την λάβουν υπόψη επειδή ένιωσε ότι δεν αξίζει την τιμή. Μετά η Ντόλι έκανε αυτό που θα έκανε μόνο η Ντόλι. Μπήκε και ηχογράφησε το πρώτο της ροκ άλμπουμ με τίτλο, φυσικά, Rockstar», συνέχισε.

Ο Γκαρθ Μπρουκς παρουσίασε το νέο τραγούδι της Ντόλι Πάρτον, από το επερχόμενο άλμπουμ ως «έναν ισχυρό ύμνο, έναν από αυτούς που ο κόσμος χρειάζεται τώρα».

«Χειροκροτήστε τη ροκ σταρ της κάντρι, Ντόλι Πάρτον», είπε.