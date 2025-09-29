Η Ντόλι Πάρτον αναβάλλει όλες τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας - Επικαλέστηκε «πρόβλημα υγείας»

Η Ντόλι Πάρτον ανέβαλε μια σειρά από συναυλίες της στο Λας Βέγκας λόγω «προβλημάτων υγείας».

Η θρυλική τραγουδίστρια της country Ντόλι Πάρτον ανακοίνωσε τα νέα σε μήνυμά της προς τους θαυμαστές της στο Instagram την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου.

«Θέλω οι θαυμαστές και το κοινό να ακούσουν απευθείας από εμένα ότι, δυστυχώς, θα χρειαστεί να αναβάλω τις επερχόμενες συναυλίες μου στο Λας Βέγκας», έγραψε η Πάρτον, 79 ετών, στην ανάρτησή της. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας, και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να υποβληθώ σε μερικές διαδικασίες. Όπως αστειεύτηκα μαζί τους, μάλλον ήρθε η ώρα για το check-up μου 100.000, αν και δεν είναι η συνήθης επίσκεψή μου στον πλαστικό χειρουργό!»

«Με σοβαρότητα όμως, δεδομένου αυτού, δεν θα μπορέσω να κάνω τις πρόβες και να ετοιμάσω το σόου που θέλω να δείτε, και το σόου που σας αξίζει να δείτε. Πληρώνετε καλά για να με δείτε να εμφανίζομαι, και θέλω να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα για εσάς», πρόσθεσε η τραγουδίστρια του «9 to 5». «Και μην ανησυχείτε ότι θα εγκαταλείψω τη δουλειά, γιατί ο Θεός δεν έχει πει κάτι για να σταματήσω ακόμα», έγραψε η Parton. «Αλλά πιστεύω ότι μου λέει να πάρω λίγο χρόνο τώρα, ώστε να είμαι έτοιμη για ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες μαζί σας.»

«Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την κατανόηση», κατέληξε.

Η Πάρτον είχε αρχικά προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο Λας Βέγκας για περιορισμένο διάστημα στο The Colosseum στο Caesars Palace, κάτι που θα ήταν η πρώτη φορά σε 32 χρόνια που θα έκανε εκτεταμένη εμφάνιση στην πόλη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στις 17 Σεπτεμβρίου, η Πάρτον έχασε μια εμφάνιση στο Dollywood, το θεματικό της πάρκο στο Τενεσί, λόγω νεφρολιθίασης.

«Είχα έναν νεφρόλιθο που μου προκάλεσε πολλά προβλήματα, αποδείχθηκε ότι είχε δημιουργήσει μόλυνση, και ο γιατρός είπε: "Δεν χρειάζεται να ταξιδεύεις τώρα, χρειάζεσαι λίγες μέρες για να συνέλθεις”», είπε στους θαυμαστές της σε βίντεο που γυρίστηκε για τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης.