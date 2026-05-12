Η Ντέμι Μουρ φέρνει στο προσκήνιο τη σύγκρουση AI και Χόλιγουντ στις Κάννες

Η Ντέμι Μουρ τοποθετήθηκε δημόσια για την τεχνητή νοημοσύνη και τον αντίκτυπό της στο Χόλιγουντ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της κριτικής επιτροπής του Cannes Film Festival.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι «η AI είναι ήδη εδώ» και ότι η κινηματογραφική βιομηχανία πρέπει να βρει τρόπους να συνεργαστεί μαζί της αντί να προσπαθεί να τη σταματήσει.

Απαντώντας σε ερώτηση του Variety για το πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη τον κινηματογράφο και αν χρειάζεται αυστηρότερη ρύθμιση, η Μουρ είπε: «Είναι μεγάλη ερώτηση. Νομίζω πως η πραγματικότητα είναι ότι η αντίσταση γεννά περισσότερη αντίσταση. Η AI είναι εδώ. Και το να την πολεμάς σημαίνει να δίνεις μια μάχη που θα χάσουμε. Το να βρούμε τρόπους να δουλέψουμε μαζί της είναι πιο χρήσιμος δρόμος».

Ντέμι Μουρ: «Δεν γίνονται αρκετά για την προστασία των δημιουργών απέναντι στην AI»

Η ίδια παραδέχθηκε ότι πιθανότατα δεν γίνονται αρκετά για την προστασία των δημιουργών απέναντι στην τεχνολογία.

«Στην ερώτηση αν κάνουμε αρκετά για να προστατευτούμε, δεν ξέρω την απάντηση. Η πρώτη μου σκέψη όμως είναι μάλλον όχι», ανέφερε.

Η Ντέμι Μουρ, που είχε βρεθεί τελευταία φορά στις Κάννες με την ταινία τρόμου «The Substance», τόνισε ότι η AI μπορεί να έχει «όμορφες χρήσεις», όμως δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία και την ψυχή της τέχνης.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι να φοβόμαστε πραγματικά, γιατί αυτό που δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει είναι η πηγή της αληθινής τέχνης. Και αυτή δεν είναι κάτι υλικό, αλλά προέρχεται από την ψυχή», είπε.

«Προέρχεται από το πνεύμα κάθε ανθρώπου που δημιουργεί καθημερινά. Και αυτό δεν μπορεί ποτέ να αναπαραχθεί μέσα από κάτι τεχνικό». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, η Μουρ ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η ελεύθερη πολιτική έκφραση μπορεί να βλάψει τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

«Ελπίζω πως όχι», απάντησε. «Η τέχνη αφορά την έκφραση. Αν αρχίσουμε να αυτολογοκρινόμαστε, τότε κλείνουμε την ίδια την πηγή της δημιουργικότητάς μας, εκεί όπου βρίσκουμε αλήθειες και απαντήσεις».

Με πληροφορίες από Variety