Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Νταϊάνα Ρος δεν θα εμφανίζεται τελικά στη νέα βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, παρότι η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές στον ρόλο της.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του Michael στις αίθουσες, η ηθοποιός, γνωστή από το The Vampire Diaries, αποκάλυψε ότι οι σκηνές της αφαιρέθηκαν από το τελικό μοντάζ της ταινίας του Αντουάν Φουκουά λόγω «ορισμένων νομικών παραμέτρων».

«Ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας Michael Jackson στις 24 Απριλίου, θέλω να μοιραστώ ότι ορισμένες νομικές παράμετροι επηρέασαν κάποιες σκηνές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γύρισα με ένα απίστευτο καστ», έγραψε η Γκράχαμ σε ανάρτησή της στο X. «Δυστυχώς, αυτές οι στιγμές δεν αποτελούν πλέον μέρος του τελικού μοντάζ, αν και η ομάδα εργάστηκε σκληρά για να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ιστορία».

Σε κάθε βιογραφική ταινία υπάρχει πάντα μια δεύτερη ιστορία: όχι μόνο όσα μπαίνουν στην οθόνη, αλλά και όσα μένουν έξω. Στην περίπτωση του Michael, η απουσία της Νταϊάνα Ρος έχει ιδιαίτερο βάρος, ακριβώς επειδή δεν πρόκειται για ένα περιφερειακό πρόσωπο στη διαδρομή του Τζάκσον.

Η Γκράχαμ είχε ανακοινωθεί το 2024 για τον ρόλο της Ρος, μιας από τις πιο σημαντικές παρουσίες στη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του τραγουδιστή. Η σχέση τους ξεκίνησε όταν εκείνος ήταν ακόμη παιδί στους Jackson 5, ενώ αργότερα συνεργάστηκαν στο The Wiz. Η Ρος υπήρξε για χρόνια φίλη, μέντορας και σύμβολο για τον Τζάκσον, γι’ αυτό και η απουσία της από τη βιογραφία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, το στούντιο Lionsgate δεν σχολίασε την ανάρτηση της Γκράχαμ. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι η εξέλιξη είναι ακόμη ένα επεισόδιο στη δύσκολη πορεία της ταινίας προς τις αίθουσες, καθώς το Michael έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αφηγηθεί την πολύπλοκη κληρονομιά του Τζάκσον.

Η ταινία, που έχει τη στήριξη των διαχειριστών της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του, από την εποχή των Jackson 5 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Τον τραγουδιστή υποδύεται ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Κόλμαν Ντομίνγκο ως Τζο Τζάκσον, η Νία Λονγκ ως Κάθριν Τζάκσον, ο Μάιλς Τέλερ, η Λόρα Χάριερ και ο Λάρενζ Τέιτ.

Το Michael έχει δεχτεί ήδη κριτική για το γεγονός ότι δεν ασχολείται με τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εναντίον του Τζάκσον. Η ταινία, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της, φιλοδοξεί να παρουσιάσει τη ζωή του «εκτός σκηνής» αλλά και μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της πρώιμης σόλο καριέρας του.

Έτσι, η απουσία της Ρος λειτουργεί σαν ακόμη ένα μικρό κενό μέσα σε μια ήδη δύσκολη αφήγηση. Όχι επειδή μία βιογραφία μπορεί ποτέ να χωρέσει τα πάντα, αλλά επειδή μερικές φορές αυτό που κόβεται δείχνει εξίσου πολλά με αυτό που μένει.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly και People